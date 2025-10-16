„7 vs. Wild“ 2025: Diese Kandidaten sind in Staffel 5 dabei

„7 vs. Wild“ ist eines der erfolgreichsten deutschen YouTube-Formate im Bereich Outdoor-Survival. 2021 von Fritz Meinecke ins Leben gerufen, startete das Projekt mit sieben YouTubern in den Wäldern von Schweden. Die einfache Grundidee – Überleben mit nur sieben Gegenständen – entwickelte sich schnell zu einem Zuschauer-Hit mit über 100 Millionen Views alleine in Staffel 1. In Staffel 2 ging es 2022 nach Panama, wo neben tropischer Hitze erstmals eine Frau teilnahm. Staffel 3 brachte 2023 mit der kanadischen Wildnis nicht nur neue Herausforderungen, sondern auch das Konzept der 2er-Teams und einen Wechsel zu Prime Video und Freevee. In Staffel 4 verschmolzen Neuseeland Survival und die fiktive Geschichte eines künstlich inszenierten Flugzeugabsturzes.

2025 geht das Format mit Staffel 5 in den Amazonas. Laut Amazon mit „noch besserer Qualität und intensiveren Einblicken als in den vorherigen Staffeln“. Produziert von CaliVision Network verspricht die Staffel mehr als nur 16 Hauptfolgen.

Auch dieses Jahr ist die Kandidatenauswahl bunt gemischt. Wer sind die neuen Teilnehmer bei „7 vs. Wild“? Die Antwort darauf und weitere Infos rund um die Kandidaten der 5. Staffel von „7 vs. Wild“ finden Sie hier.

Staffel 5 von „7 vs. Wild“: Die Kandidaten der Sendung

In der 5. Staffel von „7 vs. Wild“ treten erneut sieben Kandidatinnen und Kandidaten an, um sieben Tage alleine im Amazonasgebiet zu überstehen. Die Teilnehmenden kommen aus unterschiedlichen Bereichen – darunter YouTube, Streaming, Outdoor und Sport. Sie bringen verschiedene Erfahrungen im Umgang mit Natur, Ausrüstung und Isolation mit. Ziel ist es, mit minimaler Ausrüstung in der Wildnis zu bestehen, ohne Kontakt zur Außenwelt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Staffel stellen wir Ihnen hier etwas näher vor:

Joe Vogel

Joe Vogel gilt als deutscher Outdoor-Experte und ist Biologe und YouTuber, der durch seine fundierten Survival-Trainings und Expeditionen weltweit bekannt wurde. Geboren 1984 und aufgewachsen in Karlsruhe, studierte er Biologie und verbindet seither wissenschaftliches Know-how mit praktischer Wildniserfahrung. Auf seinem YouTube-Kanal vermittelt er Techniken zu Bushcraft, Selbstversorgung und Notfallstrategien in der Natur. Neben mehreren Fachbüchern veröffentlichte er auch die TV-Serie „Survive mit Joe Vogel“ auf DMAX. 2024 gewann er die vierte Staffel von „7 vs. Wild“ in Neuseeland und erlangte dadurch größere mediale Aufmerksamkeit.

David Leichtle

David Leichtle ist, wie er auf seiner Website schreibt, ein deutscher Survival-Experte und ehemaliger Gebirgsjäger, der neun Jahre bei der Bundeswehr diente – darunter im UN-Einsatz in Mali. Nach seiner Dienstzeit wurde er 2018 Survivaltrainer und gewann später die Show „Alone – Überlebe die Wildnis“, in der er 64 Tage alleine auf Vancouver Island überlebte. Heute bietet er professionelle Survival-Kurse und Expeditionen von Lappland bis zum Amazonas an. Er vermittelt dabei praxisnahes Wissen über Selbstversorgung, Natur und Resilienz.

Kris Grippo

Kristian Grippo, bekannt als Kris8an, ist ein erfolgreicher Schweizer YouTuber und Influencer aus Allschwil bei Basel. Seine Karriere begann während der Corona-Zeit im Kinderzimmer, mittlerweile hat er über alle Plattformen verteilt mehr als 20 Millionen Follower. Heute arbeitet er mit Marken wie Coca-Cola und L’Oréal, zeigt Inhalte zu Lifestyle, Tanz und Make-up. Hierbei bricht er bewusst Klischees.

AviveHD

AviveHD, bürgerlich Lucas Michels, ist ein bekannter deutscher YouTuber, der seit über einem Jahrzehnt aktiv ist. Bekannt wurde er mit Minecraft-Videos, heute bietet er eine Mischung aus Gaming, Challenges, Reactions und kreativen Real-Life-Projekten. Sein Stil ist humorvoll, ruhig und aufwendig produziert. Er ist mit mehr als drei Millionen Abonnenten auf YouTube und einer großen Reichweite auf Instagram ein fest etablierter Content-Creator im deutschsprachigen Raum.

Jeannine Michaelsen

Jeannine Michaelsen ist eine deutsche Moderatorin, Musicaldarstellerin und Bühnensprecherin. Nach ihrem Abitur studierte sie Tanz, Gesang und Schauspiel. Bekannt wurde sie 2008 durch Moderationen bei Web- und TV-Formaten wie „Ehrensenf“ und später bei Sendungen wie „Joko gegen Klaas – das Duell um die Welt“ und „Die beste Show der Welt“. Für ihre Arbeit erhielt sie unter anderem den Deutschen Fernsehpreis für Unterhaltung. Seit einigen Jahren moderiert sie regelmäßig im Fernsehen und ist seit 2023 mit ihrer eigenen Bühnenshow deutschlandweit unterwegs.

Imke Salander

Imke Salander ist eine deutsche Fitness-Influencerin, Moderatorin und ehemalige Leichtathletin. Früher war sie im 400-Meter-Lauf aktiv, bevor sie sich auf Functional Fitness spezialisierte. Heute begeistert sie Hunderttausende mit motivierenden Inhalten zum Training, Mindset und Gesundheit. Bei Events wie HYROX erreichte sie starke Platzierungen im Mixed-Wettbewerb. Sie arbeitet mit Marken wie Red Bull und Under Armour zusammen.

Fibii

Fibii, mit bürgerlichem Namen Fibi Evelyn Pfeifer, ist eine erfolgreiche deutsche Twitch-Streamerin und YouTuberin. Bekannt wurde sie durch Valorant-Streams und IRL-Inhalte, also Inhalte aus dem echten Leben. Mit über 900.000 Abonnenten zählt sie zu den größten Streamerinnen im deutschsprachigen Raum. Seit 2021 steht sie bei Wave Esports unter Vertrag.