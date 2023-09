"99 - Eine:r schlägt sie alle!": Sendetermine und Übertragung im TV oder Stream

"99 - Eine:r schlägt sie alle" kehrt als Spielshow mit einer neuen Staffel zurück. Wir haben alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Wiederholung.

Die Gameshow "99 – Eine:r schlägt sie alle!" kehrt 2023 mit einer neuen Staffel ins Fernsehen zurück. In der Show, die Verlieren nicht automatisch bestraft, geht es darum, nicht Letzter zu werden und dabei bis zu 99.000 Euro zu gewinnen.

Die Show bietet ein durchaus interessantes Konzept: Obwohl man bis zu 98 Mal verlieren kann, kann man trotzdem Champion werden. Das Ziel ist es, niemals als Letzter auszuscheiden und sich durch 99 Spiele der Sendung zu kämpfen. Die Moderatoren Melissa Khalaj und Florian Schmidt-Sommerfeld führen durch die Episoden.

Doch wann startete die Show ihr TV-Comeback und wo ist diese live zu sehen? Wir beantworten alle wichtigen Fragen rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, sowie zur Wiederholung von "99 – Eine:r schlägt sie alle!"

"99 - Eine:r schlägt sie alle!": Sendetermine im Überblick

"99 – Eine:r schlägt sie alle!" geht in die nun insgesamt vierte Staffel. Nach den vorherigen Staffeln, die erstmals im Jahr 2021 ausgestrahlt wurden und zuletzt Anfang 2023 auf Sendung waren, beschert auch die neueste Ausgabe sicherlich wieder spannende Spiele für die Teilnehmer und das Publikum.

Die Show wird in fünf aufeinanderfolgenden Episoden ausgestrahlt. Diese starteten im August und enden im September. Die Erste lief am Montag, den 21. August 2023, zur Primetime um 20.15 Uhr im TV.

Hier folgt eine Übersicht zu allen Folgen und den Terminen der Ausstrahlung im Fernsehen. Wie bei den bisherigen Staffeln soll wöchentlich eine neue Folge live im TV und Stream zu sehen sein. Damit ergibt sich folgende Liste an Sendeterminen:

Folge 1: Montag, 21. August 2023, um 20.15 Uhr auf SAT.1

Folge 2: Montag, 28. August 2023, um 20.15 Uhr auf SAT.1

Folge 3: Montag, 4. September 2023, um 20.15 Uhr auf SAT.1

Folge 4: Montag, 11. September 2023, um 20.15 Uhr auf SAT.1

Folge 5: Montag, 18. September 2023, um 20.15 Uhr auf SAT.1

Übertragung im TV und Stream: "99 - Eine:r schlägt sie alle!"

Die Show wird auf SAT.1 ausgestrahlt. Damit ist die Sendung wie bisher im linearen TV-Programm des Senders zu sehen. Zudem ist das Format auch live auf dem Streamingdienst Joyn verfügbar. Hier ist die Gameshow auch auf Abruf verfügbar. Damit gibt es die aktuelle Folge zum Nachschauen - aber nicht nur das: mit der Bezahlversion Joyn+ kann man auch bereits die nächste Folge eine Woche vor Free-TV-Ausstrahlung sehen. Joyn+ kostet 6,99 Euro im Monat (Stand September 2023).

In der Show treten insgesamt 100 Kandidatinnen und Kandidaten in 99 Spielen gegeneinander an. Das Ziel ist es, bei jeder Herausforderung nicht der oder die Letzte zu sein. Es gibt ganz einfache aber auch kuriose Aufgaben wie das Auffinden eines Tickets im Telefonbuch, das Lösen eines Kinderpuzzles mit verbundenen Augen oder den Transport einer Wasserbombe mit zwei Gabeln. Nach jeder Runde scheidet ein Kandidat oder eine Kandidatin aus, bis in der fünften Folge das entscheidende Duell stattfindet. Dort kämpfen dann die letzten beiden Teilnehmer um den Gewinn von 99.000 Euro.

Wiederholung von "99 - Eine:r schlägt sie alle!"

"99 - Eine:r schlägt sie alle" lässt sich zwischen dem 21. August und dem 18. September montags um 20.15 Uhr auf SAT.1 im Fernsehen live verfolgen. Die fünf Folgen werden hinterher auf der Streamingplattform Joyn verfügbar sein. Hier lassen sich die Episoden also nach Belieben wiederholen.

Die Website fernsehserien.de gibt an, dass eine Wiederholung im Fernsehen zu jeder Folge am Dienstag nach der Erstausstrahlung früh morgens um kurz nach 1.00 Uhr bis 3.30 Uhr auf SAT.1 laufen wird.