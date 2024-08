„99 - Wer schlägt sie alle?“ Start, Sendetermine und Infos zur Übertragung

„99 - Wer schlägt sie alle?“ geht im August 2024 in die fünfte Staffel. Das Konzept der Sendung ist schnell erklärt: Insgesamt 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen in 99 Spielen beweisen, dass ein echtes Allroundtalent in ihnen steckt. Die unterschiedlichen Herausforderungen bestehen dabei aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness. Nach jedem Einzelspiel scheidet einer der hundert Kandidaten aus und muss die Sendung somit verlassen. Das 99. Spiel ist gleichzeitig die Finalrunde, bei der es um den Sieg geht.

Gespielt wird um ein Preisgeld in Höhe von 99.000 Euro. Bei der Spielshow, die im Juli 2021 erstmals auf SAT.1 ausgestrahlt wurde, handelt es sich um eine Adaption des belgischen Originalformats „Homo Universalis“. Wann genau startet Staffel 5 von „99 - Wer schlägt sie alle?“ und wie lauten die Sendetermine? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Alle wichtigen Infos gibt es hier.

„99 - Wer schlägt sie alle?“: Start von Staffel 5

Der Starttermin für die fünfte Staffel von „99 - Wer schlägt sie alle?“ steht bereits fest: Am 15. August gibt es die erste Episode der neuen Staffel im TV zu sehen. Los geht es wie gewohnt um 20.15 Uhr in SAT.1.

Staffel 5 von „99 - Wer schlägt sie alle?“: Das sind die Sendetermine

Insgesamt besteht Staffel 5 von „99 - Wer schlägt sie alle?“ aus sieben einzelnen Folgen. Da die Show ab dem 15. August immer donnerstags läuft, ergeben sich daraus folgende Sendetermine:

Folge 1: Donnerstag, 15. August 2024, ab 20.15 Uhr im SAT.1

Folge 2: Donnerstag, 22. August 2024, ab 20.15 Uhr im SAT.1

Folge 3: Donnerstag, 29. August 2024, ab 20.15 Uhr im SAT.1

Folge 4: Donnerstag, 5. September 2024, ab 20.15 Uhr im SAT.1

Folge 5: Donnerstag, 12. September 2024, ab 20.15 Uhr im SAT.1

Folge 7: Donnerstag, 19. September 2024, ab 20.15 Uhr im SAT.1

„99 - Wer schlägt sie alle?“ im TV und Stream

Wie bereits erwähnt, läuft auch Staffel 5 von „99 - Wer schlägt sie alle?“ im SAT.1-Programm und ist damit kostenlos im linearen TV zu sehen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Sendung online im Stream auf der Plattform Joyn zu verfolgen. Dort stehen die einzelnen Episoden auch nach ihrer Ausstrahlung im Fernsehen abrufbereit zur Verfügung. Das Basisangebot von Joyn ist kostenlos.

Die Moderatorin der fünften Staffel von „99 - Wer schlägt sie alle?“

Seit Staffel 2 führte Melissa Khalaj als Moderatorin durch das Programm bei „99 - Wer schlägt sie alle?“, doch in den neuen Folgen übernimmt eine andere Dame diese Aufgabe: Panagiota Petridou, auch kurz „Jota“ genannt, tritt in die Fußstapfen von Melissa Khalaj und übernimmt die Moderation von Staffel 5. Weiterhin mit dabei ist hingegen Florian „Schmiso“ Schmidt-Sommerfeld, der bereits seit der ersten Staffel als Gastgeber zu sehen ist. Seine Aufgabe besteht in erster Linie darin, das Geschehen zu kommentieren.