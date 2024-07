"Immer wieder sonntags" am 30. Juni 2024: Gäste, Programm und Übertragung

Die Musik- und Unterhaltungsshow "Immer wieder sonntags" kehrte am 30. Juni 2024 mit einer neuen Ausgabe zurück. Es war die dritte Folge der aktuellen Staffel. Bereits seit 20 Jahren präsentiert Stefan Mross die Schlager-Show. Ähnlich wie Andrea "Kiwi" Kiewel beim "ZDF-Fernsehgarten", der im Anschluss an die Show im ZDF läuft, ist der Moderator als Gastgeber kaum wegzudenken. Der 48-jährige Moderator, Trompeter und Sänger begrüßt die Zuschauer sowohl vor Ort im Europa-Park in Rust als auch vor den Bildschirmen.

Wo wurde die neue Folge von "Immer wieder sonntags" 2024 ausgestrahlt? Welche Gäste standen mit dem Moderator auf der Bühne und was erwartete die Fans in der neuen Folge? Hier finden Sie alle Infos zur Show am 30. Juni 2024.

Gäste bei "Immer wieder sonntags" am 30. Juni 2024: Welche Künstler treten auf?

Die Sendung bietet eine bunte Mischung aus Volksmusik, Comedy und anderen Showeinlagen. Auch in der dritten Folge wurden dafür wieder mehrere prominente Gäste aus der deutschen Musikszene eingeladen. Die meisten Künstlerinnen und Künstler entsprangen dabei der Schlagerszene. Neben Gastgeber Stefan Mross, der selbst öfter als Sänger und Trompeter auftritt, waren unter anderem folgende Musiker dabei:

Kastelruther Spatzen

Claudia Jung

Jennifer Siemann

Sonia Liebing

Mitch Keller

Joey Heindle

Graziano, Paveier

Daniel Munoz

Anni Perka

Die Rotzlöffl

Das Programm von "Immer wieder sonntags" am 30. Juni

In der Folge am 30. Juni wurde mit den geladenen Gästen nicht nur musikalisch einiges geboten: Der Wettbewerb um den Titel des "Sommerhitparadenkönigs" ging ebenfalls in die nächste Runde. Hier präsentieren sich Woche für Woche talentierte Sänger und Sängerinnen am "roten Mikrofon". Zudem gab es erneut Rückblicke auf die 20-jährige Erfolgsgeschichte der Show.

Ein weiterer Programmpunkt war der Auftritt der Kastelruther Spatzen. Die Südtiroler Männergruppe ist ein regelmäßiger Gast bei "Immer wieder sonntags" und gehört in der Show schon fast zum Inventar.

"Immer wieder sonntags" live im TV und Stream: Übertragung am 30. Juni 2024 in der ARD

Die Live-Übertragung von "Immer wieder sonntags" begann am Sonntag wie gewohnt um 10.03 Uhr in der ARD und endet gegen 12 Uhr. Parallel zur TV-Ausstrahlung war die Sendung auch im Live-Stream der ARD verfügbar. Nach der Erstausstrahlung kann die Folge für 30 Tage kostenlos in der ARD-Mediathek abgerufen werden. Wenn man nach der Show noch nicht genug vom Schlager hat, konnte man direkt im Anschluss zum ZDF umschalten. Dort lief am Sonntag eine neue Folge vom "ZDF-Fernsehgarten".

Sendung verpasst: "Immer wieder sonntags" vom 30. Juni 2024 als Wiederholung sehen

Für alle, die die Sendung am Sonntagmorgen verpasst haben, gibt es gleich zwei Wiederholungstermine der neuen Folge. Die erste TV-Wiederholung läuft am 7. Juli 2024 im hr-fernsehen von 20.15 bis 22.10 Uhr. Zuvor gab es bereits am 30. Juni, dem Tag der Erstausstrahlung, eine Wiederholung im SWR ab 14.05 Uhr. Zudem steht die Folge 30 Tage lang in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Die nächsten Sendetermine der Musikshow im Ersten stehen auch schon fest:

Folge 4 : 7. Juli 2024: 10 Uhr, ARD

Folge 5 : 14. Juli 2024: 10 Uhr, ARD

Folge 6 : 21. Juli 2024: 10 Uhr, ARD