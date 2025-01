"A Better Place": Start, Besetzung, Handlung - alle Infos

Mit der neuen ARD-Serie "A Better Place" kommt ein Stückchen Utopie ins deutsche Fernsehen. Kurz gesagt geht die Fernsehserie der Frage nach, was passieren würde, wenn Gefängnisse schließen und Inhaftierte in die Gesellschaft wieder eingegliedert würden. Die Serie startet Anfang Januar 2025 zunächst online in der Mediathek und wird kurze Zeit später auch im Free-TV ausgestrahlt.

Wann ist der Start der neuen ARD-Serie? Wie viele Folgen gibt es? Und wie sieht neben der Handlung die Besetzung aus? Alle Informationen zu "A Better Place" erfahren Sie in diesem Artikel.

"A Better Place": Start und Sendetermine

Der Start in der ARD-Mediathek ist am Freitag, dem 10. Januar 2025. Hier laufen online alle Folgen auf einen Schwung. Im Ersten kann man die beiden Start-Episoden am Mittwoch, 22. Januar 2025, ab 20.15 Uhr sehen. Auf alle acht Folgen nacheinander im linearen TV muss man bis Freitag, 24. Januar 2025, warten. Da werden dann ab 22.20 Uhr alle übrigen Episoden der Serie ausgestrahlt.

Zwischen dem Produktion und Start der Serie liegt mehr als über ein Jahr. Die Dreharbeiten zu "A Better Place" haben bereits am 25. Juli 2023 begonnen und wurden am 3. Dezember des gleichen Jahres abgeschlossen. Dabei fungierten in Nordrhein-Westfalen unter anderem die Städte Wuppertal, Mönchengladbach und Leverkusen als Kulisse für die Produktion.

Das sind die Episoden von "A Better Place"

Insgesamt gibt es acht Folgen von "A Better Place", welche jeweils 45 Minuten dauern. Die Folgen sind ab dem 10. Januar online in der ARD-Mediathek zu finden. Ab dem 22. Januar beginnt die Ausstrahlung im TV. Hier gibt es eine Übersicht der acht Titel:

Folge 1 "Stadt ohne Knast“

Folge 2 "Böse Menschen gibt es nicht"

Folge 3 "Schuld und Vergebung"

Folge 4 "Täter in Gefahr"

Folge 5 "Freiheit in Fesseln"

Folge 6 "Ganz oder gar nicht?

Folge 7 "Eure Freiheit ist unser Knast"

Folge 8 "Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren"

"A Better Place": Handlung der ARD-Serie

Wie bereits erwähnt, dreht sich "A Better Place" um die grundlegende Frage, wie eine Gesellschaft funktionieren würde, in der es keine Gefängnisse gäbe und inhaftierte Personen im alltäglichen Leben reintegriert werden. In einer fiktiven Stadt wird diese utopische Art der frühzeitigen Resozialisierung umgesetzt. Statt disziplinarischem Entzug von Freiheit bekommen die Verurteilten eine Arbeit und Wohnung. Gleichzeitig setzen sie sich in therapeutischer Form mit ihren kriminellen Taten auseinander.

Die Meinungen zu diesem sozialen Experiment sind jedoch gespalten, und so sehen sich die Straftäter Vorurteilen und Missgunst ausgesetzt. Im Vordergrund stehen dabei aber nicht nur Straftäter. Neben Wissenschaftlern, Sozialarbeitern und Politikern spielen auch die Bewohner der Stadt, die Opfer sowie ihre Familien eine große Rolle. In "A Better Place" wird somit die Idee eines gewaltfreien sozialen Lebens aus verschiedensten Perspektiven kritisch betrachtet und hinterfragt.

Schauspieler in "A Better Place": Diese Darsteller und Darstellerinnen gehören zum Cast

Die ARD und die dazugehörigen Produktionsfirmen machen aus dem Cast zu "A Better Place" kein Geheimnis. Die Schauspieler in ihre Rollen sind nahezu vollständig bekannt, mit einigen bekannten Gesichtern darunter. Diese Schauspieler sind in der ARD-Serie zu sehen:

Maria Hofstätter als Petra Schach

Steven Sowah als Amir Kaan

Katharina Schüttler als Eva Blum

Johannes Kienast als Mark Blum

Sandra Borgmann (noch nicht bekannt)

Richard Sammel als Klaus Bäumer

Ulrich Brandhoff als Jens Föhl

Alev Irmak als Nesrin Gül

Youness Aabbaz als Nader Massad

Aysima Ergün als Yara

Cynthia Micas als Lydia Sané

Constantin von Jascheroff (noch nicht bekannt)

Katharina Behrens als Veronika

Sahin Eryilmaz als Tayfun Gül

Kasem Hoxha als Dennis

Serhat Cokgezen als Herr Bektas

Jasna Fritzi Bauer als Jessica

Carl Heinz Choynski als Werner

Aljoscha Stadelmann als Fred

Cordula Stratmann als Frau Hammerschmidt

Niels Bormann als Attila

Karin Hanczewski als Moderatorin TV Ann-Marie Framm

Nora Gantenbrink als Nikola Schmitt

Hadi Khanjanpour als Emre

Friederike Wagner als Karin Schott

Peer Martiny als René Föhl

Susanne Michel als Marion

Marios Gavrilis als Journalist Washington Mirror

Wer steckt hinter der ARD-Produktion "A Better Place"?

An der Produktion der ARD-Serie "A Better Place" sind mehrere Unternehmen beteiligt. Dazu gehören Komplizen Serien, Studiocanal Series, FILM AG und The Post Republic, die mit dem WDR und der ARD Degeto zusammenarbeiten. Entwickelt wurde die Serie von Alexander Lindh und Laurent Mercier. Lindhfungiert zugleich als Showrunner. Die Serie wird gefördert durch den German Motion Picture Fund (BKM), der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen, Creative Europe Media und Fisa +.