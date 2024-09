„A Good Girl’s Guide to Murder“: Start, Folgen, Besetzung und Handlung - alle Infos zur Buchverfilmung

Teil eins der Bestseller Krimireihe „A Good Girl’s Guide to Murder“ kommt nun auch auf Ihre Bildschirme. Das erfolgreiche Young-Adult-Buch von Holly Jackson wurde dieses Jahr in Form einer Serie umgesetzt. Im Juli feierte die Show ihre Premiere beim BBC Network und soll nun auch für das deutsche Publikum im ZDF ausgestrahlt werden.

Seit der Veröffentlichung im Jahr 2019 begeistert die gelungene Kombination aus Krimi und Young-Adult im Buch tausende Leserinnen und Leser weltweit. Die Geschichte, die in über 30 Sprachen übersetzt wurde, hat so viel Anklang gefunden, dass zwei weitere Bände folgten. Fans der Reihe und alle Krimi-Liebhaber können sich nun freuen: Die Charaktere haben endlich auch Gesichter bekommen.

Wann startet die Serie im ZDF? Wie viele Folgen sind zu erwarten? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Infos zu Besetzung, Handlung, Trailer und zur Übertragung im TV können Sie hier nachlesen.

Start von „ A Good Girl‘s Guide to Murder“ im ZDF

Der Sender ZDF hat den Starttermin der Serie bekannt gegeben, wobei es zwei unterschiedliche Daten für Streaming und lineares Fernsehen gibt. Seit dem 30. August 2024 sind alle Folgen in der Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders zu finden. Wollen Sie die Serie im linearen TV verfolgen, ist das auch kein Problem. Am 8. September 2024 startet die Serie in Form von Doppelfolgen auf dem Sender ZDFneo.

Wie viele Folgen hat die Serie „A Good Girls Guide to Murder“?

Insgesamt wurden sechs Folgen der Serie produziert. Die Titel und Termine sind auch schon bekannt:

Folge 1: Schulprojekt: Mord - 8. September 2024, 20.15 Uhr, ZDFneo

Folge 2: Hör auf zu graben, Pippa - 8. September 2024, 21.00 Uhr, ZDFneo

Folge 3 : Codewort: Marshmallow - 15. September 2024, 20.15 Uhr, ZDFneo

Folge 4: Wer war Andie Bell? - 15. September 2024, 21.00 Uhr, ZDFneo

Folge 5 : Eine unglaublich dumme Idee - 22. September 2024, 20.15 Uhr, ZDFneo

Folge 6: Wie man einen Mord aufklärt - 22. September 2024, 21.00 Uhr, ZDFneo

Besetzung „A Good Girl‘s Guide to Murder“: Die Schauspieler verkörpern die Buchfiguren

Da die Autorin, Holly Jackson, Britin ist und die Geschehnisse des Buches in England stattfinden, besteht der Cast vor allem aus britischen Schauspielerinnen und Schauspielern. Diese Personen verkörpern die Charaktere:

Emmy Myers - Pippa Fitz-Amobi

Zain Iqbal - Ravi Singh

Anna Maxwell Martin - Leanne Fitz-Amobi

Gary Beadle - Victor Amobi

Asha Banks - Cara Ward

Yali Topol-Margalith - Lauren

Jude Morgan-Collie - Connor Reynolds

Raiko Gohara - Zach Chen

India Lillie Davies - Andie Bell

Carla Woodcock - Becca Bell

Rahul Pattni - Sal Singh

Mathew Baynton - Elliot Ward

Yasmin Al-Khudhairi - Naomi Ward

Henry Ashton - Max Hastings

Jackson Bews - Dan Da Silva

„A Good Girl‘s Guide to Murder“: Das ist die Handlung der Serie

In der sonst unauffälligen Kleinstadt Little Kilton gab einen Mord an der Schülerin Andie Bell. Der Fall wurde schnell abgeschlossen, da der damalige Freund des Opfers, Sal Singh, den Mord gesteht und sich dann umbringt. Jetzt, fünf Jahre später, beschließt Pippa für ein anstehendes Schulprojekt, den Fall neu aufzurollen und Sal's Unschuld zu beweisen. Da für sie einige Aspekte keinen Sinn ergeben und noch viele Fragen offen sind, tut sie sich mit Sal seinem Bruder Ravi zusammen, um alles aufzudecken. Schnell wird klar: Hinter der idyllischen Fassade der Stadt versteckt sich ein Ort voller Doppelmoral und Menschen, die nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Um den Mörder zu finden, muss Pip ihr behütetes Zuhause verlassen und sich in eine Welt voller Gefahren begeben.

„A Good Girl‘s Guide to Murder“ im TV und Stream: Wo wird die Serie übertragen?

Wie bereits erwähnt, übernimmt der öffentlich-rechtliche Sender ZDF die Ausstrahlung für das deutschsprachige Publikum. Am 30. August 2024 wurden alle Folgen der Serie in der ZDF Mediathek veröffentlicht und sind seitdem nach Belieben abrufbar. Außerdem wird die Show auch im linearen Fernsehprogramm zu finden sein. ZDFneo zeigt ab dem 8. September jeden Sonntag zwei Folgen direkt nacheinander. Die erste Folge startet jeweils zur Primetime um 20.15 Uhr und die zweite Episode folgt dann jeweils um 21 Uhr.

Trailer zur „A Good Girl‘s Guide to Murder“ Serie

Sie möchten einen Vorgeschmack, wie die Serienumsetzung des erfolgreichen Buches aussehen wird? Kein Problem, schauen Sie sich dafür einfach den offiziellen Trailer an.