Tatort heute aus Köln: Ballauf und Schenk im Verfall

Im Tatort heute (26.03.2023) ermitteln Ballauf und Schenk in einem nahezu menschenleeren Dorf im Tagebaurevier, in dem ein Arzt ermordet wird. Lohnt sich "Abbruchkante"?

" heißt der heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (26.03.2023) im Ersten. In einem verlassenen Braunkohle-Dorf geschieht ein Mord. Bei ihren Ermittlungen treffen die Kölner Kommissare Ballauf und Schenk auf Menschen, die ihrer Heimat beraubt und innerlich zerrissen sind.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Köln-Tatort heute (26.03.2023) im Schnellcheck

Beinahe ganz Alt-Bützenich ist verlassen und verrammelt. Nachts schaut hier ein Sicherheitsdienst nach dem Rechten. Es war beschlossene Sache, dass die Häuser und die Kirche dem Tagebau weichen müssen. Dann bringt die Klimawende neue Hoffnung: Das alte Dorf darf bleiben. Doch die einst eingeschworene Dorfgemeinschaft hat sich mit dem Umzug nach Neu-Bützenich längst verloren.

Als Dr. Christian Franzen (Leopold von Verschuer), der Arzt des Ortes, informiert wird, dass in seinem leerstehenden Haus eingebrochen wurde, macht er sich sofort auf den Weg – kehrt aber nicht mehr nach Hause zurück. Seine Frau Betje (Lou Strenger) wendet sich an die Polizei, die ihren Mann findet – erschossen, im alten Dorf. Wenn auch alle hier Patienten des Mediziners waren, so war er dennoch nicht sonderlich beliebt. Bei ihren Ermittlungen legen die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) eine zerrissene Gemeinschaft frei. Die Zeit lässt sich hier im Braunkohlerevier nicht einfach zurückdrehen.

Max Ballauf kann nicht schlafen und läuft nachts durch das verlassene Dorf. Foto: Martin Valentin Menke, Bavaria Fiction GmbH/WDR

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Abbruchkante" einzuschalten?

Der Tatort heute birgt in zweierlei Hinsicht den Verfall. Rührend und tragisch zugleich, wie die entwurzelten Bewohnerinnen und Bewohner von Alt-Bützenich leiden. Daneben zeigt auch diese Episode (Regie: Torsten C. Fischer, Drehbuch: Eva und Volker A. Zahn), dass bei Schenk und Ballauf wohl kein zweiter Fahnderfrühling mehr zu erwarten ist. Die hausbackene Inszenierung legt sich leider lähmend über die Story, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne.

Max Ballauf und Freddy Schenk fahren durch Alt-Bützenich. Foto: Martin Valentin Menke, Bavaria Fiction GmbH/WDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Köln-Tatort heute

Max Ballauf : Klaus J. Behrendt

: Freddy Schenk : Dietmar Bär

: Dr. Roth: Joe Bausch

Norbert Jütte : Roland Riebeling

: Natalie Förster : Tinka Fürst

: Tinka Fürst Lydia Rosenberg : Juliane Köhler

: Yannik Schnitzler : Leonard Kunz

: Leonard Kunz Peter Schnitzler: Peter Franke

Betje Franzen: Lou Strenger

Franzen: Lou Strenger Karin Bongartz : Barbara Nüsse

: Konrad Baumann : Jörn Hentschel

: Martina Baumann : Daniela Wutte

: Ömer Ates : Ferhat Kaleli

: Dr. Christian Franzen : Leopold von Verschuer

: Leopold von Verschuer Inge Schnitzler : Uta-Maria Schütze

Tatort heute: Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort-Kommissare: Ballauf und Schenk sind die Ermittler in Köln

Klaus J. Behrendt (Max Ballauf) und Dietmar Bär (Freddy Schenk) sind Kult. In über 80 Tatort-Folgen sind die Kölner Kommissare seit 1997 zu sehen. Damit zählen sie zu den dienstältesten Ermittlern im Ersten. Davor hatten sie bereits Nebenrollen in anderen Tatort-Filmen, unter anderem im Klassiker Schimanski.

Das Duo ist ein recht ungleiches - nicht nur optisch. Ballauf kommt nach einer Spezialausbildung bei der Drogenfahndung in Florida auf unrühmlichem Weg nach Köln. Nachdem in den USA bei einem Einsatz seine Freundin stirbt und er betrunken am Steuer erwischt wird, wird er ausgewiesen. In der Rhein-Metropole schnappt er Schenk die Stelle als Leiter der Mordkommission weg - kein guter Start für beide.

Ballauf ist Single, war aber schon verheiratet. Seine Frau hat ihn mit den zwei gemeinsamen Kindern verlassen. In Köln wird der einstige Sunnyboy ruhiger und gesetzter, durchaus auch kritischer - sowohl im Privatleben als auch im Beruf. Freddy Schenk kann man hingegen als Familienmensch, fast schon als Spießer bezeichnen. Der bullige Hauptkommissar mit Vorliebe für Anzüge und Turnschuhe ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist ein cleverer Ermittler mit großem Herz, den seine Fälle oft nicht kalt lassen.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Köln

