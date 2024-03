"Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" 2024: Sendetermine und Übertragung

"Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" kehrt 2024 mit neuen Folgen zurück. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine und Übertragung der neuen Folgen.

Mit seinen "Achtung Abzocke"-Formaten ist Journalist Peter Giesel seit 2015 im deutschen Fernsehen zuhause. Mittlerweile hat das Format zahlreiche Ableger, darunter "Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub", "Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?" und eben auch "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur". In allen diesen Sendungen geht Peter Giesel auf die Jagd nach denen, die mit perfiden Betrugsmaschen nichtsahnende Kunden übers Ohr hauen möchten.

Bei "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" fokussiert sich Peter Giesel auf deutsche Verbraucher, die um ihr Geld oder eine bezahlte Leistung gebracht wurden. Auch 2024 gibt es wieder neue Folgen des Erfolgsformats. In diesen reist Peter Giesel unter anderem einmal um den halben Globus, um einen betrügerischen Autoverkäufer zu finden. Außerdem ist ein von ihm überführter Verbrecher nun vor Gericht gelandet, worüber ebenfalls in den neuen Folgen berichtet wird.

Wann und wo ist die neue Staffel von "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" zu sehen? Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine und Übertragung der Show.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur": Sendetermine der neuen Folgen 2024

Auch 2024 gibt es wieder neue Folgen von "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur". Wie schon im vergangenen Jahr startet die Infotainment-Show im März in ihre neue Staffel. Los geht's diesmal am 7. März, wie immer zur Primetime um 20.15 Uhr bei Kabel Eins. Wie viele Folgen die neue Staffel umfasst, wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben. Allerdings hatten frühere Staffeln meist einen Umfang von in etwa zehn Folgen.

Die neuen Folgen von "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" laufen wöchentlich am Donnerstag. Das sind die voraussichtlichen Sendetermine von "Achtung Abzocke" 2024:

Folge 1: Donnerstag, 7. März (20.15 Uhr)

Folge 2: Donnerstag, 14. März (20.15 Uhr)

Donnerstag, 14. März (20.15 Uhr) Folge 3: Donnerstag, 21. März (20.15 Uhr)

Donnerstag, 21. März (20.15 Uhr) Folge 4: Donnerstag, 28. März (20.15 Uhr)

Donnerstag, 28. März (20.15 Uhr) Folge 5: Donnerstag, 4. April (20.15 Uhr)

Donnerstag, 4. April (20.15 Uhr) Folge 6: Donnerstag, 11. April (20.15 Uhr)

Donnerstag, 11. April (20.15 Uhr) Folge 7: Donnerstag, 18. April (20.15 Uhr)

Donnerstag, 18. April (20.15 Uhr) Folge 8: Donnerstag, 25. April (20.15 Uhr)

Donnerstag, 25. April (20.15 Uhr) Folge 9: Donnerstag, 2. April (20.15 Uhr)

Donnerstag, 2. April (20.15 Uhr) Folge 10: Donnerstag, 9. Mai (20.15 Uhr)

Übertragung von "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" 2024 im TV und Stream

Alle von Peter Giesel moderierten Formate von "Achtung Abzocke" sind schon von Beginn an bei Kabel Eins zu sehen gewesen. Das hat sich auch für die neuen Folgen von "Betrügern auf der Spur" 2024 nicht geändert. Die neuen Episoden laufen erneut bei Kabel 1.

Neben der TV-Übertragung gibt es allerdings auch noch die Möglichkeit, die neuen Folgen im Live-Stream bei Joyn zu sehen. Das aktuelle Programm von Kabel Eins ist dort immer im Stream zu finden.

"Achtung Abzocke" 2024: Wiederholung der Infotainment-Show

Die von Peter Giesel moderierten Shows werden für gewöhnlich gleich mehrmals auf Kabel Eins wiederholt. Es gibt dabei sowohl Wiederholungen im Vorabendprogramm als auch zu später Stunde im Nachtprogramm. Darüber hinaus sind die Folgen nach ihrer Ausstrahlung auch alle im Stream bei Joyn verfügbar. Dort stehen alte Folgen der Sendung kostenlos zur Verfügung, lediglich eine Anmeldung ist erforderlich.