Ärger bei „Promi Big Brother“: Elena und Leyla zoffen sich

Bei „Promi Big Brother“ fliegen zum wiederholten Mal die Fetzen. Zwischen Reality-Star Mike Heiters Ex Elena Miras (32) und seiner neuen Freundin Leyla Lahouar (28) eskalierte an Tag Sechs das Eifersuchts-Drama im Container. Bei einem harmlos wirkenden Ranking-Spiel kommt es zum offenen Schlagabtausch zwischen den beiden Frauen. Worum es bei dem Spiel ging und was Elena Miras so auf die Palme brachte, erfahren Sie in diesem Artikel.

Ärger um Mike Heiter bei „Promi Big Brother“: Warum zoffen sich Elena und Leyla?

In drei Kategorien sollten die Bewohner des Containers an Tag Sechs ein Ranking erstellen. Die erste Kategorie „Wer ist hier nicht echt?“ sorgte direkt für Zündstoff bei den Damen, wie in einem Ausschnitt auf Sat 1.deSat 1.de ist. Denn während sich die Männer zurückzogen, um ihr eigenes Ranking zu erstellen, ging es bei den Damen direkt hoch her, denn Leyla schien ihre Chance gekommen zu sehen und nannte prompt Rivalin Elena als die Person, die sie als „unecht“ empfindet.

„Ich schwöre, das ist gar nicht böse gemeint“, schob die Neue von Mike Heiter vor, jedoch fiel das „Aber“ bereits im gleichen Atemzug: „Von anderen Formaten kennt man dich als richtig zickig, aber hier bist du plötzlich ganz anders!“ Was möglicherweise auf Leylas verquere Weise als eine Art Kompliment gemeint war, nahm Elena direkt als Angriff wahr.

Streit zwischen Leyla und Elena immer hitziger: Was warfen sie sich vor?

Die Schweizerin ließ den Kommentar nicht auf sich sitzen und konterte scharf: „Sorry Leyla, du hast jemanden in deiner ersten Show geschlagen. Also bist du hier auch unecht, weil du niemanden schlägst, oder wie?“ Damit spielte Elena auf Leylas Vergangenheit an, in der sie wegen einer handgreiflichen Eifersuchtsszene aus einer Reality-Show flog.

Während bei den Männern das Ranking-Spiel zivilisiert ablief, wird der Streit zwischen Leyla und Elena immer hitziger. „Warum nimmst du das so persönlich? Nur weil es von mir kommt?“, provozierte Leyla ihre Kontrahentin weiter. Elena kontert: „Alles, was du über mich sagst, ist Schwachsinn!“

Ob diese beiden Kandidatinnen noch einmal Freundinnen werden? Fraglich, aber vielleicht gibt eine der neuen Folgen von „Promi Big Brother“ Aufschluss. Montags und dienstags erscheinen die Folgen um 20.15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22.30 Uhr.