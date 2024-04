Ärger nach Aus von Sophia Thiel: Dieser Let's-Dance-Star bekommt den Hass der Fans ab

Sophia Thiel und Biyon Kattilathu mussten "Let's Dance" in der siebten Show verlassen. Ann-Kathrin Bendixen hingegen durfte bleiben – und das, obwohl sie die Jury am wenigsten überzeugte. Die Fans sind wütend.

In der siebten Show von "Let's Dance" mussten gleich zwei Paare gehen. Zusammengerechnet aus der Jury-Abstimmung und dem Publikumsvoting erhielten Sophia Thiel und Biyon Kattilahu mit ihren Tanzpartnern am wenigsten Stimmen. Influencerin Ann-Kathrin Bendixen kam bei der Jury nicht so gut an, wurde aber von ihren Fans gerettet. Sie erhielt mehr Stimmen im Publikumsvoting und durfte bleiben. Das sorgt nun für Ärger.

Let's Dance: Fans von Sophia Thiel sauer

Nachdem das Aus von Sophia Thiel auch auf dem " Let's Dance"-Instagram-Kanal eröffnet wurde, machten einige Fans der Show unter dem Post ihrem Ärger Luft. Denn einigen gefiel es gar nicht, dass Thiel gehen musste und Bendixen bleiben durfte. So hieß es zum Beispiel in den Kommentaren: "Sehr schade, dass wegen Ann-Kathrin gute Promis rausfliegen. Kann nicht nachvollziehen, wieso sie immer so viele Anrufe bekommt." Ein anderer User schrieb: "Jetzt wird's unfair! Sophia war dann doch bei allen Shows zusammen besser als Ann-Kathrin! Nichts gegen Ann-Kathrin als Person, aber tänzerisch war Sophia besser." Manche der inzwischen über 1700 Kommentare wurden aber auch sehr beleidigend.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Dem Sender RTL ging das offensichtlich zu weit und er schritt nun ein. In einem gepinnten Kommentar schrieb der Sender: "Liebe Community, auch wir sind traurig, dass Sophia und Alexandru uns verlassen mussten. Gleichzeitig möchten wir aber betonen, dass Ann-Kathrin daran nicht schuld ist. Neben der Jurywertung seid auch ihr mit euren Anrufen verantwortlich dafür, wer weiterkommt und wer leider nicht." Es bleibt zu hoffen, dass der Shitstorm damit nun ein Ende findet.

Lesen Sie dazu auch

Wer wissen möchte, wie es bei "Let's Dance" weitergeht und welche Kandidaten noch dabei sind, kann jeden Freitag um 20.15 Uhr auf RTL einschalten oder die Sendung auf RTL+ streamen.