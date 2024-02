"Aktenzeichen XY" 2024 am 14. Februar: Die Fälle und Übertragung im TV & Stream

Am 14. Februar 2024 läuft eine neue Ausgabe von "Aktenzeichen XY...Ungelöst". Welche Fälle werden besprochen und wo wird die Sendung übertragen?

Bei " Aktenzeichen XY" können die Zuschauer und Zuschauerinnen dabei helfen, ungelöste Kriminalfälle aufzudecken und flüchtige Verbrecher aufzuspüren. In der Sendung werden die sogenannten Cold Cases vorgestellt und anschließend Hinweise aufgenommen. Seit der Erstausstrahlung im Oktober 1967 ist "Aktenzeichen XY" ein fester Bestandteil des ZDF-Fernsehprogramms geworden. Die Fälle der Sendung am 14. Februar 2024 werden wie üblich von der örtlichen Kriminalpolizei, den Staatsanwaltschaften, den Landeskriminalämtern und dem BKA geliefert. Welche Fälle werden am 14. Februar 2024 bei "Aktenzeichen XY" besprochen? Alle Infos zur aktuellen Sendung finden Sie hier.

"Aktenzeichen XY... ungelöst": Fälle vom 14. Februar 2024

Die Sendung kann seit 1967 immerhin eine Aufklärungsquote von 39% aufweisen. Vielleicht kann auch einer der aktuellen Fälle mit Hilfe der Zuschauer und Zuschauerinnen gelöst werden. Diese vier Fälle sind Thema am 14. Februar 2024 bei "Aktenzeichen XY":

LKA Niedersachsen: RAF-Überfälle in mehreren Städten

Die RAF-Überfälle fanden im Zeitraum von 1999 bis 2016 statt. Seit 2015 wird gegen Ernst-Volker Staub, Daniela Marie Luise Klette und Burkhard Garweg ermittelt. Die Beschuldigten müssen sich wegen versuchten Mordes und schwerer Raubüberfälle verantworten, die hauptsächlich in Niedersachsen und NRW begangen wurden. Die Täter waren Teil einer linksextremistischen Terrorgruppe. Man vermutet, dass die drei Beschuldigten falsche Identitäten angenommen und sich ins Ausland abgesetzt haben. 2020 wurden sie sogar auf die “Europe’s Most Wanted-Liste” gesetzt, noch immer fehlt von den Tätern jedoch jede Spur.

Kripo Rostock: Körperverletzung auf offener Straße

Dieser Fall ist ein Cold Case, was bedeutet, dass die Ermittler den Fall noch nicht lösen konnten. Es geht um den 51-Jährigen Siegfried B. der am 29. Juli 2022 von einem Unbekannten niedergeschlagen wurde. Nach einigen Bier in einem Asia-Imbiss wird Siegfried B. von der Wirtin nach Hause geschickt. Um 18 Uhr ruft das Opfer seine Schwester an und kündigt seinen Besuch an. Um 18.30 Uhr beobachtet eine Passantin, wie auf den Mann eingeschlagen wird und ruft die Polizei. Neun Monate liegt Siegfried B. jetzt im Koma und wacht erst im März 2023 wieder auf. Die Tat ist bis heute ungeklärt. Neben dem Täter ist auch der vollständige Tathergang noch unklar. Siegfried B. lief nach dem Anruf bei seiner Schwester nämlich in die entgegen gesetzte Richtung.

Kripo Hamm: Schwerer Überfall auf Tankstellen

Etwa drei Jahre lang konnte man den Täter der Tankstellen-Überfälle aus dem Jahr 2020 nicht fassen. Im Juni 2023 kam es dann zu weiteren Überfällen. Sein Markenzeichen war eine Captain-America-Kappe, weswegen er den Namen "Captain-America-Räuber" bekam. Dank einer Zeugenaussagen konnte der Täter im Oktober 2023 gefasst werden.

Kripo Lingen/Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim: Schwerer Überfall auf Rentner-Paar

Am 19. August 2022 gegen 19.40 Uhr zeichnet eine Überwachungskamera zwei maskierte Männer auf, die in die Luxusvilla eines Rentnerpaares im Emsland einbrechen. Zunächst merkt das Paar nichts von dem Einbruch bis die Frau einen Schatten im Garten entdeckt. Als sie nach dem rechten sehen will, steht sie plötzlich den beiden Einbrechern gegenüber. Zwei Stunden land befindet sich das Paar jetzt unter der Gewalt der Einbrecher. Bei dem Versuch sich zu verteidigen bricht sich der Mann die Hüfte. Bevor die Einbrecher dann mit Schmuck, einem fünfstelligen Geldbetrag und einer Pistole das Haus verlassen, schütten sie noch Spiritus auf den Wohnzimmerboden.

Übertragung von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am 14.02.24 im TV und Stream

"Aktenzeichen XY" wird in der Regel von Rudi Cerne moderiert. Der Moderator ist schon seit Jahren fester Bestandteil der Sendung. Ausgestrahlt wird "Aktenzeichen XY" am 14. Februar 2024 um 20.15 Uhr im ZDF. Neben der Ausstrahlung im linearen TV-Programm bietet der Sender auch eine Übertragung im Stream auf der Website des ZDF an.

Was: " Aktenzeichen XY ... ungelöst"

" ... ungelöst" Datum: 14. Februar 2024

14. Februar 2024 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung im TV : ZDF

Übertragung im Stream: ZDF

Die Wiederholung von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im TV und in der Mediathek

Die aktuelle Ausgabe von "Aktenzeichen XY" steht auch nach offizieller Ausstrahlung noch in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Es wird aber auch zwei Wiederholungen im linearen TV-Programm geben. Am 14. Februar 2024 läuft eine Wiederholung um 23.15 Uhr auf ZDFneo sowie am 15. Februar 2024 um 3 Uhr in der Nacht im ZDF. (lob)