„Aktenzeichen XY“ am 11. Dezember 2024: Fälle, XY-Preisträger und alle Infos

Seit dem Jahr 1967 präsentiert die Sendung „Aktenzeichen XY“ reale Kriminalfälle. Ziel ist es, mit Unterstützung der Zuschauerinnen und Zuschauer Hinweise zu sammeln, die zur Aufklärung der Fälle beitragen können. Der ehemalige Eiskunstläufer Rudi Cerne übernimmt bereits seit 2002 die Moderation der Kriminalsendung.

Auch im Dezember 2024 wurden bei „Aktenzeichen XY“ wieder neue Fälle vorgestellt. Außerdem hat der Moderator die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger des XY-Preises zu sich ins Studio eingeladen.

Sie möchten mehr zur neuesten Ausgabe von „Aktenzeiche XY“ erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig! In diesem Artikel finden Sie alle Infos rund um Wiederholung, Fälle, XY-Preisträger, Termin, und Übertragung der neuesten Ausgabe der ZDF-Sendung.

Letzte Ausgabe von „Aktenzeichen XY ... Ungelöst“ 2024: Termin im Dezember

Jedes Jahr stellt Moderator Rudi Cerne mehrere Kriminalfälle bei „Aktenzeichen XY“ vor. Die einzelnen Kripos und Kriminalämter hoffen, durch die Tipps der Zuschauerinnen und Zuschauer die Fälle schneller lösen zu können. Am Mittwoch, dem 11. Dezember 2024, präsentierte das ZDF die letzte Ausgabe von „Aktenzeichen XY“ in diesem Jahr. Los ging es wie gewohnt zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

„Aktenzeichen XY ... Ungelöst“: Die Fälle am 11. Dezember 2024

Zum Jahresende wird bei „Aktenzeichen XY“ noch einmal über insgesamt vier Kriminalfälle aus den vergangenen Jahren informiert. Hier stellen wir Ihnen alle Fälle aus der Sendung vom 11. Dezember 2024 vor.

Kripo Schwäbisch Hall: Faustschlag nach Marktfest (22. Juli 2023)

Am Abend des 22. Juli 2023 ereignete sich auf dem Jakobimarkt in Schwäbisch Hall ein gewalttätiger Zwischenfall. Ein 20-jähriger Student, der gemeinsam mit Freunden im Festzelt feierte, verließ gegen 1 Uhr mit einem Begleiter das Zelt, um auf der Straße in der Nähe auf die restliche Gruppe zu warten. Dort wurde er plötzlich von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Fremde warf dem jungen Mann vor, ihn angerempelt zu haben. Noch bevor die Situation geklärt werden konnte, schlug der Angreifer dem Studenten mit der Faust ins Gesicht. Der 20-Jährige verlor das Bewusstsein und stürzte zu Boden. Anwesende Zeugen reagierten schnell und leisteten Erste Hilfe. Dank ihres Eingreifens und einer Notoperation konnte das Leben des Opfers gerettet werden.

LKA Hamburg: Schwere Messerattacke auf Unternehmer (20. März 2015)

Am 20. März 2015 ereignete sich ein schwerer Übergriff in einem Juweliergeschäft im Hamburger Stadtteil Harburg. Gegen 11.10 Uhr betrat ein unbekannter Mann das Geschäft und griff den 54-jährigen Inhaber unvermittelt mit einem Messer an. Zwischen dem Angreifer und dem Juwelier entwickelte sich ein handfester Kampf, bei dem das Opfer schwere Verletzungen erlitt. In einem verzweifelten Fluchtversuch sprang der Unternehmer über den Tresen. Er wurde jedoch daran gehindert den Laden zu verlassen, da der Täter ihm zuvorkam und schließlich unerkannt entkam.

Der schwer verletzte Geschäftsinhaber schaffte es, sich vor das Geschäft zu retten und laut um Hilfe zu rufen. Vorbeigehende Passanten und Anwohner alarmierten umgehend Polizei und Rettungskräfte, die kurze Zeit später eintrafen. Der Angriff führte zu einer lebensgefährlichen Verletzung der Hauptschlagader des Opfers. Nur durch eine sofortige Notoperation konnte der 54-Jährige gerettet werden.

Kripo Wetzlar: Brutaler Mord an einer unbekannten Frau (8. Februar 1989)

Im Februar 1989 wurde in einem verlassenen Steinbruch die Leiche einer bislang nicht identifizierten Frau entdeckt. Sie war mit Müll, Zweigen und Erde bedeckt und lag dort nach Einschätzungen der Ermittler etwa zwei Monate. Die Frau wird auf ein Alter zwischen 22 und 32 Jahren geschätzt. Auffällig sind ihre schwarzen, krausen Haare und ein stark abgenutzter Zahnschmelz an den Schneidezähnen. Eine Operationsnarbe am Bauch deutete auf einen möglichen Blinddarm-Eingriff hin. Bei der Auffindung trug die Tote einen dunkelblauen Kapuzenpullover.

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau aus dem südostasiatischen Raum stammte, vermutlich aus Thailand. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte ihre Identität nach all den Jahren nicht geklärt werden. Die Behörden bitten die Bevölkerung um Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten. Zeugen oder Personen mit relevanten Informationen werden gebeten, sich zu melden. „Aktenzeichen XY“ wird den Fall am 11. Dezember 2024 in einer detaillierten Darstellung aufgreifen.

Kripo Recklinghausen: Überfall am Bankautomaten (30. April 2023)

Am 30. April 2023 wurde ein Familienvater während eines Bankbesuchs Opfer eines Übergriffs. Der Mann hatte gerade Geld für den Wocheneinkauf seiner Familie abgehoben, als er plötzlich von zwei maskierten Tätern überrascht wurde. Die Männer näherten sich ihm von hinten und nahmen ihm das Geld ab. Als der Mann erklärte, dass er keine weiteren Geldbeträge abheben könne, bedrohte ihn einer der Täter mit einer Pistole und feuerte einen Schuss ab. Danach flüchteten die beiden Unbekannten. Bislang gibt es keine Hinweise auf ihre Identität oder ihren Verbleib.

XY-Preis: Die Preisträger der 23. Verleihung

Bei „Aktenzeichen XY“ wird wieder Zivilcourage geehrt: Im November wurde im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin der „XY-Preis – Gemeinsam gegen das Verbrechen“ verliehen. Die Auszeichnung, die von der Bundesinnenministerin Nancy Faeser übergeben wurde, ging an neun Personen in drei verschiedenen Fällen. Für alle gab es ein zusätzliches Preisgeld von jeweils 10.000 Euro. Die diesjährigen Preisträger waren in der Sendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ am 11. Dezember 2024 live zu sehen.

Hier haben wir alle Preistreägerinnen und Preisträger für Sie aufgelistet:

Emma Hufnagel

Maika Janat-Vennemann

Elvira Bunzel

Kiana Frede

Leon Jamal Zeid

Mohamed Ibrahim

Ahmad Faour

Argjend Klimenta

Andreas Bichert

Wiederholung von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am 11. Dezember in der ZDF-Mediathek und im TV

Falls Sie am Mittwoch um 20.15 Uhr keine Zeit haben, können Sie „Aktenzeichen XY ... Ungelöst“ sowohl im TV als auch online in der Wiederholung sehen. Die neue Ausgabe wird Ihnen direkt nach der TV-Ausstrahlung kostenlos in der ZDF-Mediathek zur Verfügung gestellt. Im TV wird die Wiederholung von „Aktenzeichen XY ... Ungelöst“ im ZDF und bei ZDFneo ausgestrahlt.

Hier haben wir die Termine für die Wiederholung von „Aktenzeichen XY ... Ungelöst“ für Sie im Überblick:

Mittwoch, 11. Dezember 2024, 23.15 Uhr, ZDFneo

Donnerstag, 12. Dezember 2024, 3 Uhr, ZDF

Übertragung "Aktenzeichen XY... ungelöst" im TV und Stream

Im TV gibt es „Aktenzeichen XY ... Ungelöst“ beim öffentlich-rechtlichen Sender ZDF zu sehen. Wer die Live-Ausstrahlung lieber online schauen möchte, kann sich bei der Ausstrahlung an den kostenlosen Livestream vom ZDF wenden.