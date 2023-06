"Aktenzeichen XY" am 14. Juni 2023: Fälle, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung

Folge Nr. 8 von "Aktenzeichen XY" läuft am 14. Juni 2023 im ZDF. Hier gibt es alle wichtigen Infos rund um Fälle, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

Sie gehört zu den Klassikern der deutschen Fernsehlandschaft: die Sendung " Aktenzeichen XY" läuft bereits seit 1967 regelmäßig im TV. Dort werden Kriminalfälle, bei denen die ermittelnden Behörden nicht weiterkommen, vorgestellt und teilweise in Videoeinblendungen nachgestellt. Die Polizei trägt dadurch Fälle an die Öffentlichkeit, bei denen sie sich die Unterstützung der Bevölkerung und Hinweise erhofft.

Monatlich erscheint eine neue Ausgabe von "Aktenzeichen XY"; so auch im Juni 2023. Drei neue Kriminalfälle werden in der aktuellen Sendung verhandelt. In diesem Monat fällt die Ausstrahlungstermin auf Mittwoch, den 14. Juni.

Die drei Fälle sind neu, ansonsten bleibt vieles beim Altbewährten in dieser achten Ausgabe von "Aktenzeichen XY" im Jahr 2023. Die Moderation übernimmt wie immer Rudi Cerne, der schon seit 2002 Gastgeber der Sendung ist. Wie in den Jahren zuvor läuft die Ausstrahlung im ZDF und beginnt zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

"Aktenzeichen XY": Die Fälle am 14. Juni 2023

Drei Hauptfälle werden bei "Aktenzeichen XY" in der Ausgabe vom 14. Juni behandelt:

Fall 1: Wer hat Ahmet Tuncer mit drei Schüssen ermordet? (1998/ Kripo Duisburg )

Ahmet Tuncer lebte 1998 mit seiner Familie in Duisburg ; zusammen mit seiner Frau hatte er sechs Kinder. Am 13. September besuchte Tuncers Familie ohne ihn einen Flohmarkt. Als sie später zurückkehrten, fand Tuncers Frau seinen leblosen Körper im Keller. Warum er dort hinuntergegangen war, konnte bisher nicht geklärt werden. Zeugen berichteten später von Knallgeräuschen. Die Kripo geht davon aus, dass Tuncer seinen Mörder kannte und sich deshalb zunächst der Gefahr, in der er schwebte, nicht bewusst war. Wenig später fiel Anwohnern ein verdächtig wirkender Mann auf, der sich gegenüber von Tuncers Wohnhaus aufhielt.

Die Ermittlungsfragen: Wer weiß etwas über die Hintergründe der Tat? Wer kann etwas über eventuelle Streitigkeiten von Ahmet Tuncer mit anderen Personen sagen? Wer war der Mann, der nahe Ahmet Tuncers Haus beobachtet wurde?

Belohnung: 2.000 Euro

Fall 2: Der Mord an einer unbekannten Frau wird mit dem Programm "Identify Me" neu aufgerollt (1985/ Kripo Heidelberg )

Das Bundeskriminalamt , die belgische sowie die niederländische Polizei wollen ihre Kräfte für diesen Fall bündeln, denn gemeinsam arbeiten sie an der Kampagne "Identify Me", mit der Morde an unbekannten Frauen aufgeklärt werden sollen. Bei dem Fall, der am 14. Juni bei " Aktenzeichen XY " vorgestellt wird, handelt es sich um den Mord an einer Frau, deren Überreste am 16. März 1986 in der Gemeinde St. Leon-Rot in Baden-Württemberg gefunden wurden. Bisher ist weder die Identität der Frau geklärt, noch wie sie an diesen Ort kam. Hinweise, mit Hilfe derer sie identifiziert werden soll, sind: eine Zahnprothese; ein Ring, der aus drei verschiedenen Drähten zusammengedreht wurde; eine Gesichtsrekonstruktion; das geschätzte Alter zwischen 27 und 33 Jahren; ihre bordeaux-rote Cordhose und ihr hellrotes Shirt/Pullover. Außerdem gehen die Ermittler davon aus, dass sie sich länger in den Benelux-Ländern aufgehalten hat.

Belohnung: 5.000 Euro für die Aufklärung der Tat, 2.000 Euro für die Identifizierung

Fall 3: Wer hat Klaus Berninger (16) ermordet? (1990/ Kripo Aschaffenburg )

Am Tag der Tat besucht Berninger gemeinsam mit einem Freund einen Jugendtreff und zieht anschließend in den Pub "Nachtfalter" weiter. Von da aus will Berninger sich wohl auf den Nachhauseweg machen, trifft noch auf einen der beiden Gesellen, die in der elterlichen Bäckerei arbeiten. Danach verlieren sich seine Spuren. Drei Tage später wird seiner Leiche wenige Kilometer weiter gefunden. Berninger wurde geschlagen und letztendlich durch einen Schnitt in die Kehle getötet. Die aktuelle Hypothese ist, dass ein banaler Vorfall Ausgangspunkt für die körperliche Auseinandersetzung war. Ein weiterer Anhaltspunkt: Wenige Monate vor der Tat wurde in die Bäckerei der Eltern eingebrochen.

Die Ermittlungsfragen: Da die Polizei davon überzeugt ist, dass der Täter aus dem Umfeld des Opfers stammt, möchten sie erreichen, das Personen aus diesen Kreisen sich melden.

Belohnung: 10.000 Euro für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen

Übertragung von "Aktenzeichen XY" im TV und Stream

"Aktenzeichen XY" wird einmal im Monat gesendet und die Ausstrahlung übernimmt seit jeher das ZDF. Die neueste Ausgabe läuft am 14. Juni 2023 um 20.15 Uhr und dauert rund 90 Minuten. Die Sendung lässt sich zum einen im linearen TV-Programm des ZDF verfolgen. Zusätzlich dazu bietet der Sender auch die Möglichkeit, die Sendung im Live-Stream zu sehen.

" Aktenzeichen XY ": 14. Juni 2023, 20.15 Uhr, ZDF

"Aktenzeichen XY" in der Wiederholung sehen

Wie viele andere ZDF-Sendungen wird auch die aktuelle Ausgabe von "Aktenzeichen XY" nach der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zu finden sein. Wer nicht auf die Mediathek zurückgreifen möchte, sondern die Wiederholung lieber im TV sehen möchte, hat ebenfalls eine Möglichkeit dazu: Am selben Tag etwas später am Abend zeigt der Sender ZDFneo die Wiederholung der Ausgabe:

