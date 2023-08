"Aktenzeichen XY...ungelöst": Das sind die Fälle der Sendung am 16. August

Am Mittwoch, dem 16. August läuft eine neue Sendung von "Aktenzeichen XY...ungelöst". Welche Fälle Moderator Rudi Cerne präsentiert, das erfahren Sie hier.

Am Mittwoch, dem 16. August 2023 läuft wieder eine neue Ausgabe von " Aktenzeichen XY...ungelöst". Dabei werden in der seit 1967 laufenden Sendung wieder ungelöste Kriminalfälle im Vordergrund stehen, die mit Hilfe der Zuschauer gelöst werden sollen. Moderator Rudi Cerne leitet dabei durch die Sendung und gilt als Schnittstelle zwischen Ermittlern und Zuschauern.

Wir stellen Ihnen die Fälle und Themen vor, die bei "Aktenzeichen XY...ungelöst" am Mittwoch, dem 16. August 2023 im Fokus stehen werden.

"Aktenzeichen XY...ungelöst": Das sind die Fälle am 16. August 2023

In der Sendung am 16. August 2023 werden folgende Fälle vorgestellt:

Die Leiche im Plastiksack

In der Weser wird eine Leiche im Teppichbündel geborgen. Die junge Frau, deren Identität unbekannt ist, wurde ermordet. Eine Zahnfüllung und ein Ohrring deuten darauf hin, dass die Ermordete aus Osteuropa beziehungsweise aus der Ukraine stammen könnte. Im Rahmen der internationalen Kampagne „Identify me“ versucht die Kripo Bremen nun herauszufinden, um wen es sich bei der getöteten Frau handelt, um so dem Täter auf die Spur zu kommen.

Im Fokus von Einbrechern

Ein Gastronom und leidenschaftlicher Jäger aus Frankfurt-Sachsenhausen gerät in das Visier von Kriminellen. Innerhalb von zwei Jahren wird der Mann insgesamt sechs Mal Opfer von Einbrechern. Handelt es sich dabei um einen Zufall oder wollen die Täter das Opfer zermürben? Vieles spricht für letztere Option, denn die Art und Weise der Einbrüche ist bei allen sechs Fällen nahezu identisch. Beim fünften Einbruch wurden die Täter jedoch beinahe erwischt. Die Kripo Frankfurt ermittelt.

Schock am Abend

Bei einem Abendspaziergang bei Karswald/Arnsdorf entdeckt ein Paar einen Müllsack mit den Überresten eines Babies. Laut der Kripo Görlitz soll der Säugling zwischen der 35. und 42. Schwangerschaftswoche geboren worden sowie voll entwickelt und lebensfähig gewesen sein. Nach einem Bodengutachten stellt sich heraus: Das Baby soll zunächst im westlichen, mittleren oder tschechischen Teil des Erzgebirges oder im südlichen Vogtland vergraben worden sein und damit 100 bis 200 Kilometer entfernt vom späteren Fundort.

Im Wald verfolgt

Über 20 Minuten verfolgt ein fremder Mann eine Frau, die mit ihrem Hund in einem Wäldchen Gassi geht. Auf einem Fahrrad unterwegs, bedrängt der Mann die Frau hartnäckig. Durch das Treffen eines Bekannten der Frau stoppt der Mann die Verfolgung. Kurz darauf trifft der Täter auf eine andere Frau, die er ebenfalls hartnäckig bedrängt. Doch bevor ihr Hilferuf erhört werden kann, kommt es zur Vergewaltigung. Unklar bleibt den Ermittlern der Kripo Recklinghausen neben der Identität des Täters auch die Frage, warum der Fremde nach der Tat zu der Stelle zurückkehrte, um Rucksack und Handy des Opfers wegzuwerfen.

Der XY-Preis 2023: Mutig eingeschritten

Olaf Zimmermann hört beim Gassi-Gehen mit seinem Hund die Schreie einer Frau. Kurze Zeit später stellt sich heraus: Ein 63-jähriger Mann schlägt seine 57-jährige Nachbarin mit einer Brechstange krankenhausreif. Zudem stieß er sie die Treppen hinunter. Als Olaf Zimmermann einschreitet und der Verletzten wahrscheinlich das Leben rettet, flüchtet der Täter in seine Wohnung. Als Olaf Zimmermann im Freien Erste Hilfe leistet, erscheint der Täter erneut und geht mit Fäusten auf die verletzte Frau los. Eine andere Nachbarin alarmiert währenddessen die Polizei, die kurze Zeit später den unter Wahnvorstellungen leidenden Mann festnimmt.

Übertragung von "Aktenzeichen XY... ungelöst" im TV und Stream

"Aktenzeichen XY... ungelöst" läuft einmal im Monat im ZDF. Dabei dauert eine Sendung etwa 90 Minuten. Die Ausgabe am Mittwoch, dem 16. August wird wie üblich von 20.15 - 21.45 Uhr laufen. Parallel dazu kann die Live-Übertragung auch im Stream auf der Website des ZDF verfolgt werden. Wir haben Ihnen noch einmal alle wichtigen Informationen im Überblick aufgelistet:

Was: " Aktenzeichen XY ... ungelöst"

" ... ungelöst" Datum: 16. August 2023

16. August 2023 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung im TV : ZDF

Übertragung im Stream: ZDF

Die Wiederholung von "Aktenzeichen XY... ungelöst" im TV und in der Mediathek

Sollten Sie "Aktenzeichen XY... ungelöst" am 16. August nicht verfolgen können oder verpasst haben, können Sie die Ausgabe als Wiederholung im TV oder in der Mediathek des ZDF anschauen. An folgenden Sendeterminen läuft die Wiederholung im analogen TV: