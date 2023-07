"Aktenzeichen XY" am 26. Juli mit neuen Fällen: Wer erkennt die Stimme des Täters?

Im Juli läuft eine neue Ausgabe von "Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF. Hier finden Sie alles rund um den Sendetermin und die Kriminalfälle der neuen Folge.

" Aktenzeichen XY... ungelöst" kehrt im Juli mit einer neuen Ausgabe zurück. In der Sendung wird bereits seit 1967 auf bislang ungelöste Fälle der Polizei aufmerksam gemacht, um die Ermittlungen mit Informationen aus der Bevölkerung voranzutreiben. Dieses Konzept war in der Vergangenheit bereits sehr erfolgreich, weshalb die Polizei auch im Juli wieder in einigen Fällen um die Mithilfe der Zuschauer bittet.

In der neuen Folge werden wieder drei bisher ungeklärte Verbrechen vorgestellt. Die Moderation übernimmt wie immer Rudolf Cerne, der die Zuschauer bereits seit 2002 durch die Sendung führt. Welche Fälle dieses Mal mit dabei sind und wann die neue Ausgabe von "Aktenzeichen XY... ungelöst" zu sehen ist, erfahren Sie hier.

"Aktenzeichen XY": Die Fälle am 26. Juli 2023

In der neuen Folge von "Aktenzeichen XY... ungelöst" hoffen die zuständigen Behörden wieder auf die Mithilfe der Zuschauer. Es werden diesmal drei Fälle gezeigt, die die Polizei bislang nicht lösen konnte und bei denen sie hofft, dass Zuschauer der Sendung vielleicht über zusätzliche Informationen verfügen.

Das sind die Fälle heute am 26. Juli 2023 bei "Aktenzeichen XY... ungelöst":

Fall 1: "Ist der Mörder der Vater des Opfers?" (1997/ Kripo Hagen )

Ein Motorrad-Fahrer macht im Jahr 1997 eine grausame Entdeckung: Im Wald liegt die teils verbrannte Leiche einer jungen Frau. Die Polizei kann damals die Identität des Opfers nicht feststellen. Klar ist lediglich, dass die Frau vergewaltigt und erdrosselt wurde. Zur Identität des Täters gibt es allerdings dank DNA-Technik einen Hinweis: Es scheint sich um den Vater der Ermordeten zu handeln.

Die Polizei hofft darauf, dass Zuschauer damals etwas Verdächtiges rund um den Fundort beobachtet haben oder das Opfer identifizieren können. Als besonderes Merkmal des Opfers führt die Polizei die auffallend gepflegten Zähne und einen Strass-Stein am oberen Schneidezahn an.

Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens führen: 2000 Euro.

Im Februar 1991 wurde eine Taxifahrerin von einem Fahrgast schwer verletzt. Es handelte sich um einen jungen Mann ca. 18-25 Jahre alt, der von Leverkusen-Wiesdorf nach Schlebusch wollte. Am Zielort angekommen stach er auf die Taxifahrerin ein, die jedoch noch einen Notruf absetzen konnte.

Das Opfer überlebte nach einer Not-OP, doch der Täter konnte damals nicht gefasst werden. Allerdings geht die Polizei davon aus, dass dieser noch am Tatabend bei der Polizei von einer Telefonzelle aus angerufen hat. Die Hoffnung ist nun, dass einer der Zuschauer von " Aktenzeichen XY ... ungelöst" die Stimme des Täters erkennt.

Am 4. Januar 1990 wurde Ines Heider das letzte Mal gesehen. An diesem Tag verbrachte sie den Vormittag mit ihrer Familie, anschließend fuhr sie im Auto ihres ehemaligen Lebensgefährten mit. Dieser gab an, dass er sie zunächst nach Hause und anschließend zu seiner Wohnung gefahren hat, um dort Wäsche von ihr abzuholen. Danach will er sie in der Nähe des Bahnhofs abgesetzt haben. Allerdings wurde Ines Heider seitdem nicht mehr gesehen und ist seit mehr als 30 Jahren verschwunden.

Die Polizei sucht nach Menschen, die Ines Heider in der Nähe der Käthe-Kollwitz-Straße 5 in Hermsdorf gesehen haben. Das fragliche Auto war ein Champagner-beige-farbener Dacia 1310.

Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens führen: 10.000 Euro.

Neben den ungelösten Fällen wird noch ein weiteres Verbrechen vorgestellt. Bei diesem handelt es sich allerdings um eine bereits durch Zivilcourage aufgeklärte Tat. Denn jedes Jahr vergeben das ZDF und die für "Aktenzeichen XY... ungelöst" zuständige Produktionsfirma den „XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen". Dafür werden im Laufe des Jahres in der Sendung immer wieder Menschen vorgestellt, deren Taten diesen Preis verdienen. Am Ende wählt dann eine Fachjury die Preisträger, die im Herbst mit der Auszeichnung geehrt werden.

Am 26. Juli stellt "Aktenzeichen XY... ungelöst" die für den "XY-Preis" nominierten Schüler Nike Schneider und Tamino Völkel vor. Die beiden Schüler haben an einem Bahnhof einen Mann beobachtet, der sich offenbar gezielt ein alleinsitzendes Kind ausgewählt und angesprochen hat. Als er dem Kind einen Zettel zusteckt, greifen die beiden ein. Es stellt sich heraus, dass es sich um ein aus der Ukraine geflüchtetes Kind gehandelt hat, dem der Mann eine Übernachtung bei sich vorgeschlagen hat. Die beiden gehen zur Polizei und erstatten Anzeige. Die Sicherheitsbehörden können dann feststellen, dass es sich bei dem verdächtigen Mann um einen bekannten Sexualstraftäter gehandelt hat.

Übertragung von "Aktenzeichen XY... ungelöst" im TV und Stream

Einmal im Monat werden bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" dem Publikum mehrere Kriminalfälle vorgestellt. Ausgestrahlt werden die Sendungen seit mehr als 50 Jahren im ZDF. Bei der Ausstrahlung handelt es sich um eine Live-Übertragung aus dem Studio. Diese beginnt morgen am 26. Juli wie gewohnt um 20.15 Uhr und dauert etwa 90 Minuten. Wer möchte, kann die Sendung aber auch online im ZDF-Live-Stream verfolgen.

Was: " Aktenzeichen XY ... ungelöst"

" ... ungelöst" Datum: 26. Juli

26. Juli Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung im TV : ZDF

Übertragung im Stream: ZDF

"Aktenzeichen XY... ungelöst" in der Wiederholung sehen

Wer eine im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlte Sendung verpasst hat, muss sich heutzutage eigentlich keine Gedanken mehr um die Wiederholung machen. Denn längst verfügen ARD und ZDF über eigene Mediatheken, in denen die Sendungen auch nach der TV-Ausstrahlung noch zu sehen sind. So ist auch die neueste Ausgabe von "Aktenzeichen XY... ungelöst" in der ZDF-Mediathek zu finden.

Zusätzlich wird die Sendung aber auch noch zwei Mal im TV wiederholt. Die beiden Wiederholungen sind allerdings jeweils nur wenige Stunden nach der Erstausstrahlung der neuen Folge zu sehen. Neben dem ZDF zeigt auch der Spartensender ZDFneo eine Wiederholung der Folge vom 26. Juli: