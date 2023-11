"Aktenzeichen XY... Ungelöst" am 8. November 2023: Fälle, Übertragung und Infos

"Aktenzeichen XY... Ungelöst" kehrt am 8. November mit neuen Fällen zurück. Alle Infos rund um Fälle, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung gibt es hier.

Am Mittwoch, dem 8. November 2023, meldet sich " Aktenzeichen XY... Ungelöst" mit neuen Fällen zurück. Seit über 55 Jahren ist die Kriminalsendung regelmäßig im deutschen TV zu sehen. In jeder neuen Folge wendet sich die Polizei mit echten, bislang ungelösten Kriminalfällen an die Zuschauer. Mit der Zeit konnten auf diese Weise etliche neue Hinweise zu den Fällen gesammelt werden, die teilweise schon Jahrzehnte zurückliegen.

Die Sendung wird wie immer von Moderator Rudi Cerne präsentiert. Bereits seit rund 20 Jahren moderiert der 65-Jährige die Show, stellt die einzelnen Fälle vor, spricht mit den zuständigen Ermittlern, Experten und Angehörigen. Des Weiteren präsentiert er dem Publikum die Kandidaten für den "XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen". Diese Auszeichnung steht unter der Schirmherrschaft des Bundesinnenministeriums und ehrt einmal im Jahr besondere Zivilcourage.

Welche Fälle bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am 8. November 2023 Thema sein werden und welcher Kandidat für den XY-Preis vorgestellt wird, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Fälle bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am 8. November 2023

In der neuen Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am 8. November 2023 werden wieder neue, ungelöste Kriminalfälle vorgestellt. Bei allen hofft die Polizei auf Hinweise der Zuschauer.

Diese vier Fälle sind am 8. November 2023 bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" mit dabei:

Ungeklärter Mord an jungem Künstler ( Cold Case )

Es ist der Abend des 4. Oktobers 1986, als der ehemalige Kunstakademiestudent Otto Martin Helberg eine Feier seines ehemaligen Professors besucht. Gegen 3.30 Uhr verlässt er die Veranstaltung und tritt seinen Heimweg an. Vor seinem Wohnhaus im Stadtteil Linden-Nord angekommen, wird der damals 30-Jährige von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen. Nachdem der Täter etliche Male auf Helberg eingestochen hat, lässt er von ihm ab und flüchtet. Der junge Mann lebt noch, bricht aber wenig später im Hauseingang zusammen und wird von einem Nachbarn tot aufgefunden. Bis heute gibt es weder Augenzeugen, noch ein mögliches Motiv. Auch über 37 Jahre nach dem Mord setzt die Kripo Hannover mit Hilfe neuer Ermittlungsmethoden alles daran, den Täter ausfindig zu machen.

Falscher Postbote attackiert Rentner mit Säure

Am 22. Februar 2022 gegen 11.30 Uhr klingelt es an der Tür eines 72-jährigen Mannes. Es ist ein Paketbote, den der ahnungslose Rentner hereinlässt, obwohl er nicht einmal ein Paket erwartet. Kaum hat er die Tür geöffnet, wird er von dem vermeintlichen Boten mit einer brennenden Flüssigkeit besprüht, die sich später als Säure herausstellt. Panisch flieht der Mann in seine Wohnung und wird zunächst verfolgt, bis der Täter schließlich von ihm ablässt - nur um danach Schmuck und Bargeld in Höhe von 30.000 Euro zu erbeuten. Unterdessen hört das Opfer, wie sein Angreifer mit einem anderen Mann redet. Der 72-Jährige verständigt die Polizei, doch noch bevor diese eintrifft, flüchten die Täter. Der Rentner hat bis heute mit den körperlichen und seelischen Folgen des Überfalls zu kämpfen. Die Kripo Eberswalde bittet um Mithilfe.

Junge Frau auf dem Heimweg vergewaltigt und getötet ( Cold Case )

Zusammen mit ihrem Mann betreibt die 22-jährige Claudia Obermeier eine Gaststätte in Röthenbach/Pegnitz. Die beiden sind Eltern einer kleinen Tochter. Am Abend des 24. Augusts 1990 wird das Kind von den Großeltern betreut, während Claudia und ihr Mann auf der lokalen Kirchweih zu Gast sind. Wegen eines Streits fährt ihr Ehemann schließlich mit dem Wagen nach Hause, sie selbst bleibt zurück. Die junge Frau bestellt sich ein Taxi, doch als dieses bei der angegeben Adresse vorfährt, ist von Claudia Obermeier nichts zu sehen. Der Taxifahrer begegnet ihr erst auf dem Rückweg zur Zentrale, doch sie leugnet, ein Taxi bestellt zu haben. Damit ist er der Letzte, der die junge Mutter lebend gesehen hat. Auf ihrem Weg nach Hause, der an einer Landstraße entlang führt, wird sie von einem Unbekannten in ein Gebüsch gezogen, vergewaltigt und anschließend erwürgt. Bis heute konnte ihr Mörder nicht gefasst werden. Im Jahr 2021 wurde der Fall neu aufgerollt, wobei man auf eine neue Spur stieß, die zum Täter führen könnte.

Whiskey-Date endet mit brutalem Überfall

Ein Rentner aus Bielefeld lernt über eine Dating-Plattform einen Nutzer mit dem Namen "luca9898" kennen. Ihr zweites Date am 19. März 2022 endet jedoch ganz anders als erwartet: Der junge Mann attackiert den älteren Herren und versucht, ihn mit einem Kabelbinder zu fesseln. Weil der Rentner sich wehrt, schlägt "Luca" wiederholt brutal auf ihn ein und bedroht ihn außerdem mit einer Pistole. Auf seiner anschließenden Flucht entwendet der Täter das Handy des älteren Mannes und lässt außerdem den Whiskey mitgehen, den die beiden zuvor getrunken haben. Sein Opfer bleibt schwerverletzt zurück, überlebt den Angriff jedoch. Der Rentner ist später dazu in der Lage, "Luca" zu beschreiben, weshalb die Polizei ein Phantombild erstellen konnte. Nun erhofft sich die Kripo Bielefeld weitere Hinweise.

Dieser Kandidat wird für den XY-Preis vorgestellt

Bei dem Kandidaten, der am 8. November 2023 für den XY-Preis vorgestellt wird, handelt es sich um Christian Grüne. Während seines Skiurlaubs in Österreich kehrte er in ein Café ein und wurde dort Zeuge eines Messerangriffs. Der Wirt wurde von einem 45-Jährigen mit einem Messer bedroht und bis in die Küche verfolgt. Als seine aufgelöste Frau um Hilfe rief, zögerte Grüne nicht lange: Mit einem Stuhl bewaffnet ging der ausgebildete Notfallsanitäter auf den Angreifer los, konnte ihn überwältigen und anschließend in Schach halten. Sein beherztes Eingreifen rettete dem Wirt wohl das Leben.

Wer die diesjährigen Preisträger des XY-Preises sind, wird in der Sendung am 29. November 2023 enthüllt.

Übertragung von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am 8.11.23 im TV und Stream

In der Regel läuft "Aktenzeichen XY... Ungelöst" einmal im Monat im ZDF. Die neueste Ausgabe wird, wie bereits erwähnt, am Mittwoch, dem 8. November 2023, ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die neue Folge dauert etwa 90 Minuten. Neben der regulären Ausstrahlung im TV bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch eine Übertragung im Stream auf der Website des ZDF an.

Hier liefern wir Ihnen noch einmal die wichtigsten Infos rund um die Übertragung von "Aktenzeichen XY... Ungelöst":

Die Wiederholung von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im TV und in der Mediathek

Die neueste Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" wird gleich mehrfach im TV wiederholt. Die erste Wiederholung ist noch am Abend der Erstausstrahlung auf dem Spartensender ZDFneo zu sehen In den frühen Morgenstunden des 9. Novembers wird die Folge dann erneut im ZDF ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Sendung jederzeit kostenlos in der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

Das sind die TV-Wiederholungstermine der "Aktenzeichen XY... Ungelöst"-Ausgabe vom 8. November 2023: