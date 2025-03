„Aktenzeichen XY - Cold Cases“ heute am 5.3.25: Fälle, Termin und Übertragung

Die Sendung „Aktenzeichen XY“ zeigt seit 1967 wahre Kriminalfälle, bei denen die Zuschauer zur Aufklärung beitragen sollen. Rudi Cerne führt seit 2002 als Moderator durch die Sendung. In „Aktenzeichen XY – Cold Cases“ werden ausschließlich ungelöste Mordfälle behandelt. Im März 2025 wird eine neue Folge der Spezialausgabe ausgestrahlt.

In diesem Artikel erhalten Sie alle wichtigen Infos rund um Sendetermin, Fälle, Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung von „Aktenzeichen XY – Cold Cases“.

Neue Ausgabe von „Aktenzeichen XY – Cold Cases“: Termin im März 2025

In der Sonderausgabe „Aktenzeichen XY – Cold Cases“ werden ungelöste Mordfälle erneut untersucht. Nach Jahren der Ermittlungen, gescheiterter Spuren und festgefahrener Wege hofft die Polizei, durch Hinweise aus der „XY“-Zuschauerschaft neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das ZDF hat dafür einen neuen Sendetermin festgelegt. Die neueste Folge von „Aktenzeichen XY – Cold Cases“ läuft am Mittwoch, dem 5. März 2025, um 20.15 Uhr beim ZDF über die Bildschirme.

„Aktenzeichen XY – Cold Cases“: Die Fälle heute am 5. März 2025

In der neuen Ausgabe von „Aktenzeichen XY – Cold Cases“ wenden sich die Kripo Trier, die Kripo Ulm und und die Kripo Köln mit folgenden Fällen an die Zuschauerinnen und Zuschauer:

Kripo Trier: Simone Dewenter – Tot im Bach entdeckt (29. Dezember 2002)

Am 1. Januar 2003 wird an einer Landstraße nahe Trier eine weibliche Leiche neben einem Parkplatz entdeckt. Die junge Frau ist nur leicht bekleidet, trägt jedoch ein Cochlea-Implantat. Dabei handelt es sich um ein spezielles Hörgerät, mit dem sie später identifiziert wird. Bei der Verstorbenen handelt es sich um die 30-jährige Simone Dewenter aus Köln, die von Geburt an gehörlos ist.

Simone lebt zusammen mit ihrem Partner und einem Freund in einer Wohngemeinschaft für Gehörlose. Da sie auf Sozialhilfe angewiesen ist, kümmert sie sich um einen weiteren Zuverdienst: Zusammen mit der Freundin ihres Mitbewohners arbeitet sie gelegentlich im nahegelegenen Bonn auf dem Straßenstrich.

Am Abend des 29. Dezember 2002 ist Simone erneut mit ihrer Freundin unterwegs. Gegen 21.20 Uhr beobachtet diese, wie Simone in einen weißen Transporter steigt. Danach verliert sich ihre Spur. Der Täter fährt mit Simone rund 150 Kilometer in Richtung Trier. Auf einem Parkplatz an einer Landstraße kommt es zu einem bislang ungeklärten Vorfall, der in einem Streit und einem Kampf endet, bei dem Simone ums Leben kommt.

Kripo Ulm: Sabine Rahn – 18-Jährige tot im Wald gefunden (11. März 1983)

Am Abend des 11. März 1983 verlässt die 18-jährige Sabine Rahn gegen 20 Uhr das Zuhause ihrer Eltern im Heidenheimer Stadtteil Schnaitheim. Sie hat geplant, sich mit einer Freundin in der Nähe der Disco „Coupé“ in der Innenstadt zu treffen. Doch sie erreicht den Treffpunkt nie.

Drei Tage später, am 14. März, machen Jugendliche eine schreckliche Entdeckung: In einem Wald bei Nattheim, nur wenige Kilometer von Sabines Heimatort entfernt, finden sie die Leiche der jungen Frau. Sie war Opfer einer Vergewaltigung und wurde durch mithilfe ihres Halstuches getötet.

In den 1990er Jahren gelingt es der Kriminalpolizei, die am Tatort gesicherten Spuren mithilfe von DNA-Analysen weiter zu untersuchen. Etwa 400 Männer werden in diesem Zusammenhang aufgefordert, Speichelproben abzugeben – allerdings ohne Erfolg. Im Jahr 2022 wurde der Fall von der Cold-Case-Abteilung der Kripo Ulm erneut aufgenommen.

Kripo Köln: Norbert Stolz – Messerattacke auf einen Soldaten (24. Juni 1989)

In der Nacht zum 24. Juni 1989 ist der 20-jährige Soldat Norbert Stolz im Rahmen seines Wachdienstes in der Kaserne Butzweilerhof in Köln eingesetzt. Außer ihm ist nur ein weiterer Soldat anwesend, der sich jedoch in Haft befindet. Zwischen 23 und 3 Uhr kommt es zu einem mysteriösen Vorfall: Ein unbekannter Täter gelangt in den Raum, in dem Norbert Stolz schläft und attackiert ihn mit einem Messer. Der Angreifer fügt dem Soldaten insgesamt elf Stiche zu, wodurch er ums Leben kommt. Der Täter entkommt unerkannt. Am nächsten Morgen finden die Kameraden von Norbert Stolz seine blutige Leiche.

Übertragung heute von „Aktenzeichen XY – Cold Cases“ im TV und Stream

Die Sendung „Aktenzeichen XY – Cold Cases“ wird im Fernsehen auf dem öffentlich-rechtlichen Sender ZDF ausgestrahlt. Zuschauer, die die Live-Übertragung lieber online verfolgen möchten, können auf den kostenlosen Livestream des ZDF zugreifen.

Wiederholung von „Aktenzeichen XY – Cold Cases“ am 5. März in der ZDF-Mediathek und im TV

Sollten Sie am Mittwoch um 20.15 Uhr verhindert sein, können Sie „Aktenzeichen XY – Cold Cases“ auch später im Fernsehen oder online in der Wiederholung ansehen. Direkt nach der Ausstrahlung wird die neue Folge kostenlos in der ZDF-Mediathek bereitgestellt. Zudem wird die Wiederholung der Sendung noch am selben Abend auf ZDFneo und in der nacht von Mittwoch auf Donnerstag im ZDF ausgestrahlt.

Hier sind die Termine für die Wiederholung von „Aktenzeichen XY – Cold Cases“ im Überblick:

Mittwoch, 5. März 2025, 23.15 Uhr, ZDFneo

Donnerstag, 6. März 2025, 3.15 Uhr, ZDF