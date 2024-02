"Aktenzeichen XY Gelöst" 2024: Fälle, Übertragung und Wiederholung

Im März läuft eine neue Folge "Aktenzeichen XY Gelöst" 2024 im ZDF. Alle Infos rund um die Fälle, die Übertragung um TV oder Stream und zur Wiederholung gibt es hier.

In der neuesten " Aktenzeichen XY… Gelöst"-Folge im März 2024 lassen sich wieder erfahrene Mordermittlerinnen und -ermittler aus ganz Deutschland bei ihrer Arbeit von einem TV-Team über die Schulter schauen. Vorgestellt werden in der Folge drei Tötungsdelikte, die jeweils über die Ermittlung hinaus bis zur Festnahme und Verurteilung begleitet werden. Anders als beim Serienpendant "Aktenzeichen XY… Ungelöst" werden den Zuschauern hier Fälle präsentiert, die geklärt und abgeschlossen sind.

Hier erfahren Sie, um welche drei Fälle es sich genau handelt, wann die Folge im TV und Stream übertragen und wann sie wiederholt wird. Außerdem verraten wir, wer diesmal in der Sendung zu Gast ist.

"Aktenzeichen XY Gelöst": Welche Fälle werden am 6. März 2024 besprochen?

Am 6. März 2024 läuft eine neue Folge von "Aktenzeichen XY… Gelöst". Das sind die drei Fälle, die in der Sendung vorgestellt werden:

Tod in der Badewanne

Ein Mann entdeckt seine Tochter tot in ihrer Wohnung, ermordet und in der Badewanne platziert. Sie war zuvor bei ihm zu Besuch und fuhr am Abend nach Hause. Ein Anruf um 22.15 Uhr sollte signalisieren, dass sie sicher angekommen ist. Doch kurz darauf muss es zu einer Konfrontation mit dem Täter gekommen sein, der Eingangsweg bleibt ein Rätsel.

Trotz umfangreicher Ermittlungen, einschließlich DNA-Tests, bleibt der Fall lange ungelöst. Eine entscheidende Wendung ergibt sich, als eine Frau bei ihrem Partner Videokassetten entdeckt, die Bilder der Toten am Tatort zeigen. Der Täter hatte die Tat aufgezeichnet und die Bänder zu Hause versteckt.

Ermordet in der eigenen Wohnung

Eine alleinstehende Rentnerin wird von ihrem Sohn tot in ihrer Wohnung entdeckt. Die Ermittlungen zeigen, dass die Tat höchstwahrscheinlich von einer Frau begangen wurde, was mit der Beobachtung einer verdächtigen Fremden übereinstimmt, die sich am Tattag vor dem Haus aufhielt. Die verdächtige Frau erkundigte sich bei einer Nachbarin nach dem späteren Opfer und nutzte eine erfundene Geschichte, um Zugang zum Haus zu erhalten. Die anfänglichen Untersuchungen konzentrierten sich auf diese Fremde, jedoch ohne Erfolg.

Zwischenzeitlich geriet auch der Sohn des Opfers ins Visier der Ermittler, jedoch konnte ihm letztendlich keine Schuld nachgewiesen werden. Die Polizei verfolgte den Anruf, der kurz vor der Tat beim Opfer einging. Obwohl die Besitzerin des Anschlusses aufgrund ihres Alters zunächst nicht verdächtigt wurde, führte die Spur zum wahren Täter.

Mord in der Familie

Im dritten und letzten Fall der Folge steht ein Familiendrama im Fokus. Über Jahre hinweg terrorisiert ein Mann seine Familie, bis seine Frau beschließt, ihn mit Medikamenten umzubringen. Als er bewusstlos wird, überredet sie ihre Tochter dazu, den Vater zu töten. Gemeinsam entsorgten sie die Leiche, um die Tat zu vertuschen.

Die Familie wechselt mehrmals den Wohnort, um Fragen nach dem Verschwinden des Mannes zu entgehen. Da sein Tod nie gemeldet wird, wird seine Rente jahrelang weiter überwiesen, ohne dass jemand Verdacht schöpft.

Jahre später gesteht die Tochter aus einer psychiatrischen Klinik heraus das Verbrechen an ihrem Vater bei der Polizei. Zunächst wird ihre Aussage angezweifelt, doch die Kripo beginnt zu ermitteln. Die Polizei erhält einen entscheidenden Hinweis, als die DNA des Vaters mit sterblichen Überresten eines Mannes in Südfrankreich übereinstimmt. Die Mutter und Tochter hatten die Leiche nach Frankreich gebracht und dort versteckt.

Obwohl die Tochter ihr Geständnis später zurückzieht und die Mutter behauptet, der Tod ihres Mannes sei natürlich gewesen, führt ein toxikologisches Gutachten schließlich zur Aufklärung des Verbrechens.

Übertragung von "Aktenzeichen XY Gelöst" 2024 im TV und Stream

Die Show "Aktenzeichen XY... Gelöst" läuft wie immer im ZDF. Der Sender überträgt die neueste Folge der Kriminalsendung sowohl im TV als auch online im sendereigenen Live-Stream. Die Folge läuft am Mittwoch, den 6. März 2024, ab 20.15 Uhr.

Folge verpasst: Wiederholung von "Aktenzeichen XY Gelöst"

"Aktenzeichen XY... Gelöst" ist nach der Ausstrahlung im TV am 6. März 2024 jederzeit online in der ZDF-Mediathek auf Abruf verfügbar.

"Aktenzeichen XY Gelöst": Wer ist bei Rudi Cerne zu Gast?

Moderator Rudi Cerne wird wieder die studierte Kriminalpsychologin Lydia Benecke als Gast begrüßen. Mit ihr gemeinsam wirft er einen tieferen Blick in die Psyche der Täter, um deren Verhalten zu analysieren. Die besprochenen Kriminalfälle werden zudem von Polizeibeamten begleitet.

Die nächste reguläre "Aktenzeichen XY... Ungelöst"-Sendung, in der noch ungelöste Fälle präsentiert werden, wird am 27. März 2024 ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um ein Jubiläum: Es ist die 600. Sendung der TV-Show.