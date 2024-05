"Aktenzeichen XY Gelöst" heute am 29. Mai: Fälle, Übertragung und Wiederholung

Am 29. Mai läuft eine neue Folge "Aktenzeichen XY Gelöst" im ZDF. Alle Infos rund um die Fälle, die Übertragung um TV oder Stream und zur Wiederholung gibt es hier.

Das Format "Aktenzeichen XY Gelöst" dreht sich, wie der Name bereits verrät, um komplexe Kriminalfälle, die dank umfangreicher Ermittlungen aufgeklärt werden konnten. Dabei bekommen die Zuschauer Einblicke in die Arbeit von Mordermittlern aus ganz Deutschland. Am Mittwoch, dem 29. Mai 2024, läuft eine neue Folge von " Aktenzeichen XY Gelöst" im ZDF.

Vorgestellt werden im Rahmen der Sendung diesmal zwei verschiedene Fälle, in denen es jeweils um Tötungsdelikte geht. Anders als bei "Aktenzeichen XY Ungelöst" übernimmt die Moderation nicht Rudi Cerne, sondern der Journalist Sven Voss. Welche Fälle werden bei "Aktenzeichen YX Gelöst" am 29. Mai behandelt? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Gibt es eine Wiederholung? Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

"Aktenzeichen XY Gelöst": Diese Fälle werden am 29. Mai 2024 besprochen

Am 29. Mai 2024 erscheint eine neue Folge von "Aktenzeichen XY Gelöst". Das sind die beiden Fälle, die in der Sendung vorgestellt werden:

Der Zufallsmörder

Ein achtjähriges Mädchen steht vor verschlossenen Türen, weil sie ihren Schlüssel vergessen hat. Während sie auf ihre Eltern wartet, wird sie von einem Autofahrer angesprochen, woraufhin sie zu ihm in seinen Wagen steigt. Einige Monate später bringt der Fahrer desselben Autos einen kleinen Jungen dazu, bei ihm einzusteigen. Beide Kinder überleben die Begegnung mit dem Mann nicht. Die Suche nach dem Täter, der sich später als einer der gefährlichsten Mörder der deutschen Kriminalgeschichte entpuppt, gestaltet sich zunächst schwierig. Moderator Sven Voss rekonstruiert den Fall mit dem damals führenden Kripobeamten.

Mörderische Freundschaft

Obwohl sie kein großes Vermögen besitzt, wird eine 89-jährige Seniorin Opfer eines Einbruchs. Mehrere Täter überfallen sie in ihrem Zuhause, wobei sie äußerst brutal vorgehen: Die ältere Dame wird während des Einbruchs tödlich verletzt. Auf der Suche nach den Verantwortlichen und ihrem Motiv stoßen die Ermittler auf zwei Männer mit okkulten Fantasien. Dieser Fall deckt nicht nur menschliche Abgründe auf, sondern beschäftigt sich auch intensiv mit neuen forensischen Methoden, die dazu geführt haben, dass der Mord an der Frau letzten Endes aufgeklärt werden konnte.

Übertragung von "Aktenzeichen XY Gelöst" am 29. Mai 2024 im TV und Stream

Die Sendung "Aktenzeichen XY Gelöst" läuft üblicherweise im ZDF. Dementsprechend überträgt der Sender auch die neueste Folge des Formats sowohl im linearen TV als auch online im Live-Stream des ZDF. Am Mittwoch, dem 29. Mai, ist "Aktenzeichen XY Gelöst" ab 20.15 Uhr im regulären TV-Programm des Senders zu sehen.

Gibt es eine Wiederholung von "Aktenzeichen XY Gelöst"?

"Aktenzeichen XY Gelöst" steht nach der Ausstrahlung im Fernsehen am 29. Mai 2024 rund um die Uhr abrufbereit in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Zudem gibt es einen Tag später eine Wiederholung im TV: Am Donnerstag, dem 30 Mai, wird die Ausgabe vom Mittwoch zu später Stunde ab 3.30 Uhr noch einmal im ZDF gezeigt.

"Aktenzeichen XY Gelöst": Wer ist bei Sven Voss zu Gast?

Neben dem führenden Kripobeamten im Fall "Der Zufallsmörder" ist auch ein Polizist in der Sendung vom 29. Mai zu Gast, der sich damals um die Angehörigen eines Opfers gekümmert und viel Zeit mit ihnen verbracht hat. Im Gespräch mit Sven Voss teilt er die herausfordernden Momente seiner Arbeit und berichtet außerdem davon, welche enorme psychische Belastung die Familien der ermordeten Kinder erfahren und aushalten mussten.

Darüber hinaus ist der Hauptermittler des zweiten Falls "Tödliche Freundschaft" im Studio von "Aktenzeichen XY Gelöst" zugegen, der den Mord später als Leiter der Sonderkommission aufklären und zu den Akten legen konnte.