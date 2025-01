„Aktenzeichen XY... Ungelöst“ heute am 22. Januar: Fälle, Übertragung, Wiederholung und alle Infos

Am Mittwoch, dem 22. Januar 2025, meldet sich die beliebte Kriminal-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ zur Primetime im ZDF zurück. Moderiert wird die Live-Show wie gewohnt von Rudi Cerne, der die Zuschauer durch die Fälle des Abends führt. Am ersten Sendetermin des Jahres 2025 bittet die Kriminalpolizei erneut um Mithilfe bei der Aufklärung ungeklärter Kriminalfälle. Die Sendung, die seit 1967 ausgestrahlt wird, ermöglicht es den Zuschauern, aktiv durch Hinweise zur Lösung von Verbrechen beizutragen.

Wann läuft die Sendung? Welche Fälle werden vorgestellt? Gibt es eine Wiederholung? Ab wann ist die Sendung in der Mediathek verfügbar? Alle Fragen zur Sendung beantworten wir Ihnen hier im Artikel.

Die Fälle von „Aktenzeichen XY“ heute am 22. Januar 2025

Tod in den Dünen

In einem der vorgestellten Fälle geht es um die Leiche einer unbekannten Frau, die 2004 in den Dünen von Wassenaar, Niederlande, gefunden wurde. Der Fall ist Teil der internationalen Kampagne „Identify Me“. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnten weder die Identität der Frau noch die Umstände ihres Todes geklärt werden. Eine erste Spur führt aktuell nach Deutschland.

Schock nach Feierabend

Zwei Supermarktangestellte erleben nach Feierabend einen Albtraum: Ein maskierter Mann, bewaffnet mit einem Messer, lauert ihnen an der Tür auf. Der Überfall sorgte vor Ort für Angst und Schrecken bei den Menschen. Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie der Täter den Supermarkt mehrmals betrat, bevor er sich versteckte und die Angestellten überfiel.

Seniorin schwer verletzt

Eine 84-jährige Frau wird in ihrer eigenen Wohnung überfallen. Der Täter agiert besonders brutal, bedroht, schlägt und fesselt die Seniorin. Sie erleidet schwere Verletzungen und schwebt nach wie vor in Lebensgefahr.

Rätsel um toten Säugling

Ein anonymes Telefonat führt die Polizei zu einem tragischen Fund: Ein totes Baby wird auf einem Autobahnparkplatz entdeckt. Ermittler stoßen auf eine interessante Zeugenbeobachtung, die neue Hinweise liefern könnte. Zeugen berichten von einer jungen, deprimiert wirkenden Frau an einer nahegelegenen Raststätte kurz vor dem Fund.

„Aktenzeichen XY“ heute am 22.1.25: Termin und Sendezeit

Die neueste Ausgabe von „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ wird, wie bereits erwähnt, heute am Mittwoch, dem 22. Januar 2025, um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Es ist die erste Ausgabe im neuen Jahr. Auch dieses Jahr hofft die Polizei auf Mithilfe zur Aufklärung der oft kniffligen und ungelösten Fälle.

Übertragung von „Aktenzeichen XY“ im TV & Stream: Wo läuft die Kriminal-Sendung?

Die Sendung wird live im ZDF ausgestrahlt und ist zeitgleich auch im ZDF-Livestream über die Website online verfügbar. Der Live-Stream kann bequem über Smartphone, Tablet oder Computer abgerufen werden.

„Aktenzeichen XY“: Wiederholung im Fernsehen oder in der Mediathek

Die neue Folge wird zweimal im regulären TV-Programm wiederholt. Alternativ steht die Sendung nach der Ausstrahlung in der Mediathek zur Verfügung.

Hier sind die Sendetermine für die Wiederholung der insgesamt 610. Ausgabe im TV-Programm:

Mittwoch, 22. Januar 2025, 23.15 Uhr auf ZDFneo

Donnerstag, 23. Januar 2025, 03.15 Uhr im ZDF

„Aktenzeichen XY“ vom 22. Januar 2025: Wann ist die Folge in der Mediathek verfügbar?

Falls Sie die Sendung verpasst haben, können Sie diese jederzeit in der ZDF-Mediathek ansehen. Die Folge ist dort kurz nach der Live-Ausstrahlung abrufbar und bleibt in der Regel mehrere Wochen online verfügbar. Da die Ausstrahlung bis 21.45 Uhr geplant ist, sollte die neue Ausgabe ungefähr um 22.00 Uhr online sein.

„Aktenzeichen XY... Ungelöst“: Hinweise an die Polizei melden

Zuschauer, die Hinweise zu den vorgestellten Fällen geben können, haben mehrere Möglichkeiten, diese den Ermittlern mitzuteilen. Während der Sendung können Hinweise über die Telefonnummer 089/950195 direkt entgegengenommen werden. Darüber hinaus ist es möglich, Informationen per E-Mail an xy@zdf.de zu senden oder sich an jede Polizeidienststelle zu wenden.