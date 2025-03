„Aktenzeichen XY“ heute am 26.3.25 - Fälle, Übertragung und Wiederholung der Sendung

Heute am Mittwoch, dem 26. März 2025, läuft wieder eine neue Ausgabe von „Aktenzeichen XY...Ungelöst“. Darin werden seit 1967 ungelöste Kriminalfälle in Form kurzer Filme präsentiert. Mithilfe der Zuschauerinnen und Zuschauer sollen so entscheidende Hinweise zu den jeweiligen Täterinnen und Tätern erfasst werden. Normalerweise kommen ausschließlich Kapitaldelikte in der Sendung vor, also besonders schwere Verbrechen wie Mord, Sexualdelikte, Raub oder schwere Betrugsfälle. Eine Statistik zur Sendung hinsichtlich der Aufklärungsrate bringt folgende Daten zum Vorschein: Bei insgesamt 5084 Fällen wurden 1975 geklärt, was einer Aufklärungsquote von 38,8 Prozent entspricht (Stand: 23. Oktober 2024). Die Zahlen sprechen also für sich und zeigen, welchen Beitrag „Aktenzeichen XY...Ungelöst“ zur Mithilfe und Lösung von Kriminalfällen leistet.

Heute präsentiert Moderator Rudi Cerne neue Fälle in der Sendung und hofft zusammen mit den Ermittlungsbehörden auf Mithilfe der Zuschauerinnen und Zuschauer. Welche Fälle im Mittelpunkt stehen, wann und wo die Übertragung stattfindet und ob es eine Wiederholung davon gibt, all das erfahren Sie hier.

Die Fälle von „Aktenzeichen XY“ heute am 26. März 2025

Folgende Fälle sind Teil der heutigen Sendung:

„Rocky B“: Überfall auf Tankstelle

Kurz vor Weihnachten überfallen zwei junge Männer eine Tankstelle in Ehlen in Nordhessen und erbeuten 600 Euro. Die beiden Täter bestreiten ihren Weg zum Tatort mit dem Bus. Durch die Überwachungskamera wird ersichtlich, dass die Männer Gesundheitsmasken tragen und Rucksäcke mit sich führen. Einer von ihnen trägt ein Sweatshirt mit der Aufschrift „ROCKY BALBOA“ auf der Rückseite. Nach 20 Sekunden ist der bewaffnete Überfall schon wieder vorbei und die Täter fliehen mit ihrer Beute.

Eine Frau mit vielen Geheimnissen

Die Thailänderin Phoonsuk Düstersiek führt über 18 Jahre lang ein Doppelleben, bevor sie am 16. Januar 2020 in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern verschwindet. Trotz einer Ehe hat sie mehrere Lebenspartner und leidet an Spiel- und Drogensucht. Ihren Lebensunterhalt verdient sie als Prostituierte. Die Beamten finden eine Wohnung vor, die den Eindruck erweckt, als hätte Phoonsuk Düstersiek sie nur kurz verlassen. Blutspuren verdichten jedoch die Hinweise auf ein Verbrechen. Zahlreiche persönliche Dokumente sind nicht auffindbar und ihr Geschäfts- und Privathandy wurden zeitgleich ausgeschaltet.

Frauenleiche im Vierwaldstättersee

Am 21. September 2014 wird im Vierwaldstättersee im Kanton Nidwalden in der Schweiz die 36-jährige Emiliya Emilova tot aufgefunden. Auf dem Luzerner Straßenstrich tätig, wurde sie zuletzt am späten Abend des 20. September 2014 Hand in Hand mit einem unbekannten Mann gesehen. Die Frau wird mit unbekleidetem Oberkörper entdeckt, der mit blauen Bändern bedeckt ist. Dabei handelt es sich um Tragegriffe einer Einkaufstasche. Der Täter hat wahrscheinlich versucht, durch schwere Gewichte die Frau im See versinken zu lassen.

„Apotheken-Greifer”: Schwerer Raub auf Apotheke

In Neunkirchen-Seelscheid in Nordrhein-Westfalen werden am Abend des 23. November 2023 zwei Mitarbeiterinnen einer Apotheke Opfer eines Überfalls. Als der Täter mit einem Messer bewaffnet in die Apotheke stürmt, kann sich eine der beiden Frauen in den Toilettenraum flüchten. Die andere Frau kommt der Forderung des Täters nach Bargeld nicht nach und es entsteht ein Gerangel. Als der Täter anschließend den hinteren Bereich der Apotheke durchsucht, nutzt die Mitarbeiterin die Möglichkeit und flüchtet auf die Straße. Der Täter verfolgt die Frau und versucht ihr das Handy aus der Hand zu reißen, mit dem sie in der Warteschleife des Notrufs wartet. Letztlich flieht der Täter mit 156 Euro und die beiden Frauen bleiben unverletzt.

Des Weiteren werden drei Studiofälle vorgestellt:

Überfall auf älteres Ehepaar

Eine 72-jährige Frau und ihr 74-jähriger Lebensgefährte aus Köln werden Opfer zweier maskierter Einbrecher. Sie erbeuten Schmuck und Bargeld im Wert von rund 1000 Euro, doch bei der Flucht erfasst sie die Kamera des Nachbarhauses.

Überfall auf Juwelier

In der Münchener Altstadt überfallen zwei maskierte Räuber einen Juwelier. Während der eine Mann Kundschaft und Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht, stiehlt der andere den Schmuck. Im Anschluss flieht das Duo mit einem E-Scooter.

Fahndung nach Ali Barakat

Ali Barakat soll seine 13-jährige Tochter vor den Augen der Mutter auf offener Straße getötet haben, weil sie sein patriarchales Weltbild ablehnte. Der gebürtige Iraker flieht daraufhin vermutlich in seine Heimat.

„Aktenzeichen XY“ heute am 26.3.25: Termin und Sendezeit

„Aktenzeichen XY...Ungelöst“ läuft heute am Mittwoch, dem 26. März 2025, wie üblich um 20.15 Uhr. Folge 612 läuft insgesamt 90 Minuten und endet um 21.45 Uhr.

Übertragung von „Aktenzeichen XY“ im TV & Stream: Wo läuft die Kriminal-Sendung?

Die Sendung wird immer im ZDF ausgestrahlt. Darüber hinaus kann auch der kostenlose Live-Stream vom öffentlich-rechtlichen Sender genutzt werden.

„Aktenzeichen XY“: Wiederholung im Fernsehen oder in der Mediathek

Insgesamt gibt es für die heutige „Aktenzeichen XY“-Sendung zwei Wiederholungstermine. In der Mediathek des ZDF können Sie nach der Ausstrahlung im TV die Folge jederzeit anschauen. Hier sind die Sendetermine der Wiederholungen:

Mittwoch, 26. März 2025, 23.15 Uhr auf ZDFneo

Donnerstag, 27. März 2025, 03.00 Uhr im ZDF