"Aktenzeichen XY... ungelöst" heute: Das sind die Fälle im Februar 2023

Im Februar 2023 gibt es insgesamt fünf neue Video-Fälle bei "Aktenzeichen XY... ungelöst". Wir informieren Sie über die Verbrechen, die Sendetermine und die Wiederholung der Sendung.

In der Sendung " Aktenzeichen XY... ungelöst" werden bislang ungelöste Kriminalfälle einem breiten Publikum bekannt gemacht. Die Polizei erhofft sich dadurch wichtige Hinweise von potenziellen Zeugen. Bei welchen Fällen die Polizei diesmal um Mithilfe bittet und wann und wo Sie die Sendung sehen können, erfahren Sie hier.

"Aktenzeichen XY... ungelöst": Das sind die Fälle am 15. Februar 2023

Dieses Mal gibt es insgesamt fünf Fälle, deren Ereignisse nachgespielt wurden und die dem Publikum gezeigt werden. Bei allen fünf Fällen sucht die Polizei noch nach den Tätern, bei einigen von ihnen ist sogar eine Belohnung ausgesetzt.

Kripo München: Wer hat Christian Kramberger ermordet? (21. Oktober 2021)

Christian Kramberger wurde zwei Wochen nach seiner Ermordung von Rettungskräften entdeckt, die sich Zugang zu seiner Wohnung verschafft hatten. Der gebürtige Kroate hatte sich davor allem Anschein nach längere Zeit mit seinem Mörder unterhalten und Kaffee mit ihm getrunken. Er muss ihn also gekannt und ihm vertraut haben. Auffällig ist, dass der Mörder nicht versucht hat, seine Spuren zu verwischen. Das Handy des Opfers fehlt dennoch.

Die Polizei bittet konkret um Hinweise zum Handy des Verstorbenen. Außerdem wird nach Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben könnten.

Kripo Ansbach: Wer sind die Verbrecher, die bei einem Rentner eingebrochen sind? (4. Mai 2022)

Ein Rentner zieht mit 81 Jahren noch einmal um, um in der Nähe seiner Familie zu sein. Kaum eingezogen wird er von Einbrechern überfallen, die ihn bedrohen, schlagen und fesseln. Nachdem sie gegangen sind, kann sich der Mann befreien und die Polizei verständigen. Gestohlen wurden ihm sowohl Bargeld als auch eine teure, goldene Herrenarmbanduhr.

Nach Hinweisen wird insbesondere hinsichtlich des Verbleibs der Uhr gesucht. Die Polizei hofft Zeugen zu finden, die gesehen haben, wo die Uhr zum Verkauf angeboten wurde.

Kripo Passau: Wer hat Michael Steiger getötet? (22. Juli 2021)

Der selbstständige Unternehmer lebt zusammen mit seiner Familie auf einem Einödhof. Er geht morgens mit den Hunden nach draußen und verschickt dabei eine Sprachnachricht. Dann wird er mit einem Schuss aus einer Schrotwaffe getötet. Aufgrund der Lage des Hofes in einem Gebiet, in dem Jäger arbeiten, fällt der Schuss nicht weiter auf. Erst später entdeckt seine Ehefrau die Leiche. Michael Steiger war schon öfter mit dem Gesetz im Konflikt und war in diverse persönliche Probleme verwickelt.

Die Polizei hat eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen können.

LKA Hamburg: Wer hat einen Mann in der U-Bahn brutal verprügelt? (14. Oktober 2022)

Am Hamburger Hbf wird ein Mann gegen Mitternacht brutal angegriffen. Die Angreifer stehlen nicht nur sein Handy, er wird von ihnen auch so fest getreten, dass er verletzt ins Gleisbett stürzt. Er konnte sich aber selbst daraus befreien.

Gesucht werden Hinweise auf die Täter, die nach ihrem Angriff die Flucht ergriffen.

Kripo Reutlingen: Wer ist der mit den Überwachungskameras gefilmte Räuber? (24. Februar 2022)

Ein Mann hat eine Sparkasse bei Reutlingen überfallen. Mit einer Pistole bedrohte er die Angestellten, die ihm daraufhin einen fünfstelligen Betrag aushändigten. Nach nur 45 Sekunden verließ der Täter die Bank wieder. Einige Zeugen konnten bereits erklären, aus welcher Richtung der Mann kam. Auch Bildmaterial gibt es von dem Täter: Die Polizei zeigt die Überwachungsvideos, die den Überfall gefilmt haben.

Die Sparkasse hat eine Belohnung von 5000 Euro ausgegeben, um den Mann zu fassen. Die Polizei bittet um Hinweise, diese können auch anonym abgegeben werden.

Das sind die Sendetermine von "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Einmal im Monat wird "Aktenzeichen XY... ungelöst" ausgestrahlt. Die Sendung ist immer zur Prime-Time um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Dabei werden teilweise sehr aktuelle Fälle gezeigt, bei denen die Polizei auf die Mithilfe der Zuschauer hofft. Die nächste Ausgabe der Sendung gibt es wieder im März.

Übertragung und Wiederholung von "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Traditionell wird die Sendung immer im ZDF ausgestrahlt. Am 15. Februar wird die mittlerweile 587. Folge der Sendung gezeigt.

Die neueste Ausgabe von "Aktenzeichen XY... ungelöst" wird in der Regel kurz nach der Erstausstrahlung noch ein- oder zweimal wiederholt. Allerdings dient die Sendung dann hauptsächlich dazu, die Sendeplätze in der Nacht zu füllen.