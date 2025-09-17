„Aktenzeichen XY... ungelöst“ am 17. September 2025: Um welche Fälle geht es am Mittwoch?

Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ läuft bereits seit 1967 und widmet sich der Aufklärung ungeklärter Kriminalfälle. Mithilfe von realitätsnahen Filmrekonstruktionen, Zeugenaufrufen und Live-Gesprächen mit Ermittlern soll die Bevölkerung zur Mithilfe angeregt werden. Die eingehenden Hinweise tragen häufig maßgeblich zur Aufklärung der Fälle bei.

Auch im September 2025 präsentiert Moderator Rudi Cerne eine neue Ausgabe der Sendung. Welche Verbrechen stehen diesmal im Fokus? Wo kann man die aktuelle Folge sehen? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie im folgenden Artikel.

Neue Ausgabe von „Aktenzeichen XY... ungelöst“: Termin im September 2025

Einmal im Monat moderiert Rudi Cerne die Sendung, in der ungelöste Kriminalfälle vorgestellt werden. Oft fehlen dabei noch entscheidende Hinweise oder Zeugenaussagen. Auch am 17. September 2025 wenden sich die ermittelnden Behörden erneut an die Zuschauerinnen und Zuschauer: Ab 20.15 Uhr präsentierten sie im Fernsehen die aktuellen Fälle in der Hoffnung auf neue Hinweise aus der Bevölkerung.

„Aktenzeichen XY ... Ungelöst“: Die Fälle am 17. September 2025

Am 17. September werden insgesamt sechs Fälle im Studio vorgestellt. Bei einem dieser Fälle handelt es sich um einen Cold Case. Das sind die aktuellen Fälle bei „Aktenzeichen XY ... Ungelöst“:

Kripo Köln: Brandstiftung mit Todesfolge (24. Oktober 2018)

In den frühen Abendstunden des 24. Oktober 2018 brach in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Der Ursprung des Feuers befand sich im ersten Obergeschoss. Aufbruchsspuren an einer Wohnungstür belegten, dass der Täter gezielt vorgegangen war. Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen, denen zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr etwas Auffälliges im Kölner Severins-Viertel aufgefallen ist.

Kripo Koblenz: Mord an Amy Lopez (26. September 1994) - COLD CASE

Die 21-jährige amerikanische Austauschstudentin Amy Lopez verschwand am 26. September 1994 in Koblenz. Kurz darauf fand man ihre Leiche nahe der Festung Ehrenbreitstein. Von ihren persönlichen Gegenständen wie ihrer Brille, einem silbernen Armkettchen, einer Uhr, weißen Nike-Schuhen und einer Bauchtasche mit Bargeld gab es keine Spur. Bis heute bleibt der Fall ungelöst. Neue DNA-Analysen zeigen jedoch, dass es sich beim Täter um einen männlichen Einzeltäter aus der Region handelt, der damals zwischen 18 und 25 Jahren alt war.

Kripo Düsseldorf: Raubüberfall in Millionenvilla (21. Januar 2023)

Am Abend des 21. Januar 2023 brachen zwei maskierte Männer in eine Villa im Düsseldorfer Stadtteil Wittlaer ein. Das dort lebende Ehepaar wurde gefesselt und die Täter stahlen Schmuck, Uhren, Silberbesteck sowie Luxus-Accessoires im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Danach flohen die Täter gegen 21.50 Uhr wahrscheinlich über den Wittlaerer Kamp und die Duisburger Landstraße. Bis heute fehlt jede Spur von den Tätern und den erbeuteten Gegenständen.

BKA uns Niederlande: Unbekannte Tote aus der Waal (1. März 2025)

Im niederländischen Fluss Waal bei Winssen, nahe Nijmegen, fand ein Schiffer am 1. März 2025 eine Frauenleiche. Es ist unklar, wie die Frau ins Wasser gelangt war. Da die Waal ein Seitenarm des Rheins ist, kann die Tote auch außerhalb der niederländischen Grenzen ins Wasser geraten sein. Möglicherweise stammt sie aus Deutschland. Die gefundene Frau muss zwischen Herbst 2024 und März 2025 gestorben sein. Da sie für diese Jahreszeit viel zu leicht bekleidet war, gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Die Frau war circa 1,54 Meter groß, von schlanker Statur und hatte dunkles schulterlanges Haar. Am Hals könnte sich eine kleine Narbe befunden haben. Außerdem stand der linke Schneidezahn hervor und im Unterkiefer fehlte ein Zahn. Die niederländische Polizei will nun wissen, ob jemand die Frau kennt und vermisst.

Kripo Offenbach: Sechsfacher versuchter Mord im Wettbüro (20. Juli 2023)

Am 25. Januar 2024 stand ein Wettbüro im hessischen Maintal Dörnigheim unter Beschuss. Ein Schütze feuerte siebenmal auf den Eingang. Von den sechs Menschen im Inneren wurde niemand tödlich verletzt. Die Polizei sucht nach Anwohnerinnen und Anwohnern, denen etwas aufgefallen ist. Zudem wird ein Zeuge gesucht, der kurz vor 19 Uhr das Wettbüro betreten hat und nach den Schüssen spurlos verschwunden ist. Der Täter nutzte wahrscheinlich eine halbautomatische Pistole des serbischen Herstellers „Crvena Zastava Modell 67“, welche im ehemaligen Jugoslawien oft als polizeiliche Dienstwaffe genutzt wurde.

XY Preis-Nominierung - Schweinfurt: Brutale Hammer-Attacke auf Ex-Frau (31. Juli 2024)

In Bergrheinfeld lauerte am 31. Juli 2024 ein 50-jähriger Bulgare seiner Ex-Frau an einer Bushaltestelle auf. Dort schlug er ihr ohne Vorwarnung mit der spitzen Seite eines Schlosserhammers mehrere Male auf den Kopf. Danach verfrachtete er die bewusstlose Frau in den Kofferraum seines Autos und fuhr los. Ein Zeuge, Thomas Köpplin, beobachtete die Tat, verfolgte den Wagen und alarmierte umgehend die Polizei. Diese konnten den Täter kurz darauf festhalten. Die Frau konnte durch eine Notoperation gerettet werden, bleibt aber ihr Leben lang eingeschränkt. Der Täter wurde im Juli 2025 wegen mehrerer Tatbestände, darunter versuchter Mord, zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt.

Übertragung von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am 17. September 2025 im TV und Stream

Die Übertragung der Folge am 17. September übernimmt wie immer das ZDF. Um die Folge live verfolgen zu können, müssen Sie lediglich um 20.15 Uhr den Fernseher einschalten oder den Live-Stream des Senders öffnen.

Wiederholung von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ in der ZDF-Mediathek und im TV

Es gibt zwei Möglichkeiten, die aktuelle Folge in der Wiederholung zu sehen. Zum einen wird die Episode auf dem Sender ZDFneo erneut ausgestrahlt. Dort läuft sie am selben Tag um 23.15 Uhr. Zum anderen steht die Ausgabe im Nachhinein in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Dort kann sie flexibel und kostenfrei gestreamt werden.