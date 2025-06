„Aktenzeichen XY... ungelöst“ am 25.6.25: Um welche Fälle geht es am Mittwoch?

Bereits seit den späten 1960er-Jahren nutzt das ZDF die Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“, um ungeklärte Verbrechen öffentlich zu machen und durch Hinweise aus der Bevölkerung neue Ermittlungsansätze zu gewinnen. Die Moderation der Sendung liegt seit dem Jahr 2002 in den Händen von Rudi Cerne, der vor seiner Fernsehkarriere als Eiskunstläufer aktiv war.

Im Juni 2025 läuft eine neue Folge von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ beim ZDF über die Bildschirme. Neben der Vorstellung aktueller Ermittlungen wird in der Sendung auch eine Nominierung für den XY-Preis thematisiert. Die Auszeichnung würdigt Personen, die sich in besonderer Weise bei der Verhinderung oder Aufklärung von Straftaten engagiert haben.

Alle Infos rund um Termin, Fälle, Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am 25. Juni erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Neue Ausgabe von „Aktenzeichen XY... ungelöst“: Termin im Juni 2025

Mehrmals im Jahr stellt Rudi Cerne in „Aktenzeichen XY... ungelöst“ Kriminalfälle vor, die bislang von den Ermittlungsbehörden nicht gelöst werden konnten. Die neue Ausgabe von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ läuft am Mittwoch, dem 25. Juni 2025, um 20.15 Uhr im ZDF.

„Aktenzeichen XY ... Ungelöst“: Die Fälle am 25. Juni 2025

In der neuesten Folge von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ werden fünf neue Kriminalfälle vorgestellt. Einer der Fälle gilt sogar als sogenannter „Cold Case“. Außerdem wird im Rahmen der Sendung eine Person für den XY-Preis vorgeschlagen.

Das sind die Fälle vom 25. Juni 2025:

Kripo Köln: Tödliche Konfrontation in einer Villa (8. Oktober 2024)

Am Abend des 8. Oktober 2024 befand sich der Betreiber mehrerer Sonnenstudios, Leo Philipp Giesen, auf einer Kontrollfahrt durch seine Filialen in Jülich und Kreuzau. Während seiner Abwesenheit verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu seiner Villa im Kölner Stadtteil Hahnwald. Gegen 23 Uhr kehrte Giesen nach Hause zurück und wurde dort von den Einbrechern angegriffen. Er wurde gefesselt und erlitt dabei schwere Verletzungen, an deren Folgen er noch am Tatort verstarb.

Die Täter hielten sich nach dem Angriff etwa drei weitere Stunden in dem Haus auf. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro. Zudem wurde eine Überwachungskamera vom Nachbargrundstück mitgenommen. Die Kamera wurde später von der Polizei an einer Autobahnauffahrt sichergestellt. Am nächsten Morgen entdeckte ein Mitarbeiter die Leiche des 63-jährigen Unternehmers und alarmierte die Polizei. Ermittlungen im Umfeld der Villa ergaben Hinweise auf ein dunkles Fahrzeug, das sowohl vor als auch nach der Tat in der Gegend gesehen wurde. Die Polizei bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Kripo Viersen: Vier Personen in der Gewalt von Bewaffneten (14. Januar 2024)

In den frühen Morgenstunden des 14. Januar 2024 kam es in einem Schnellrestaurant in Willich zu einem bewaffneten Überfall. Gegen 2.45 Uhr wollten vier Angestellte das Lokal durch den Personalausgang verlassen, als sie von zwei unbekannten Tätern überrascht wurden. Die Angreifer, die mit Messern bewaffnet waren, drängten das Personal gewaltsam zurück in das Gebäude. Die Mitarbeitenden wurden angewiesen, sich auf den Boden der Küche zu legen und ihre Mobiltelefone auszuhändigen. Anschließend brachten die Täter den Schichtleiter in das Büro, wo sie Zugang zu einem Geldschrank erhalten wollten.

Währenddessen hielt einer der Täter die übrigen Angestellten unter Kontrolle. Nach Polizeiangaben kam es dabei auch zu körperlichen Übergriffen. Im Geldschrank befanden sich unter anderem Wechselgeld, betriebliche Dokumente sowie die Tageseinnahmen. Die Tageseinnahmen waren jedoch in einem gesonderten Sicherheitsfach deponiert, zu dem der Schichtleiter keinen Zugang hatte. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, an das Geld zu gelangen, verließen die Täter gegen 3.15 Uhr den Tatort.

Kripo Fürth: Schwerer Überfall vor Weihnachten (22. Dezember 2023)

Am Abend des 22. Dezember 2023 kam es in der Innenstadt von Fürth zu einem Überfall auf ein Juweliergeschäft. Gegen 17.10 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Männer gewaltsam Zutritt zu dem Laden. Einer der Täter betätigte die Klingel und hielt die Eingangstür geöffnet, während eine zweite Person plötzlich das Geschäft betrat. Der Mann, der zuvor unbemerkt geblieben war, schlug mit einem Vorschlaghammer auf eine Vitrine ein und entnahm Schmuckstücke. Währenddessen hielt der erste Täter die Tür besetzt und beobachtete das Personal.

Nachdem die Männer eine zweite Vitrine geleert hatten, verließen sie das Geschäft auf unterschiedlichen Wegen. Einer der Beteiligten entfernte sich mit einem E-Scooter, der andere floh zu Fuß. Der Inhaber des Geschäfts nahm zunächst die Verfolgung auf, brach diese jedoch ab, nachdem einer der Flüchtigen eine Schusswaffe gezeigt hatte.

Kripo Gifhorn — Cold Case: Mord an Ulrike Herrmann (23. Oktober 1990)

Im Sommer 1991 begibt sich die 26-jährige Biologiestudentin Ulrike Hermann nach einer Kanadareise auf den Heimweg nach Hamburg. Ihre Rückreise tritt sie per Anhalter von Frankfurt am Main aus an. Die Route führt sie zunächst zur Raststätte Kirchheim, anschließend zur Raststätte Allertal Ost bei Hannover. Danach verliert sich ihre Spur. Am 14. Juni desselben Jahres wird der Fall in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ öffentlich gemacht. Durch Hinweise aus der Bevölkerung können einige persönliche Gegenstände Hermanns sichergestellt werden, darunter ihr Rucksack und Teile ihrer Kleidung.

Erst Monate später, am 10. Oktober 1991, machen Pilzsammler im Landkreis Gifhorn eine grausige Entdeckung: In einem Waldgebiet finden sie Leichenteile, die später Ulrike Hermann zugeordnet werden. Die Polizei untersucht in der Folge zahlreiche Spuren und bezieht sowohl bekannte Straftäter als auch bisher unauffällige Personen in die Ermittlungen ein. Ein rätselhafter Vorfall wirft Jahre später erneut Fragen auf: Etwa dreieinhalb Jahre nach dem Mord erhält eine der überprüften Personen eine Postkarte. Auf der Vorderseite ist ein Foto von Ulrike Hermann zu sehen. Auf der Rückseite befindet sich ein kryptischer Text, unterschrieben mit „Ulrike H.“. Die Herkunft dieser Nachricht bleibt ungeklärt.

Kripo Mainz: Brutaler Raubüberfall in einer Postfiliale (2. April 2020)

Am Morgen des 2. April 2020 kam es in einer Postfiliale im Landkreis Mainz-Bingen zu einem schweren Raubüberfall. Während die Inhaberin das Geschäft öffnete, betrat ein bislang unbekannter Mann den Verkaufsraum und griff sie unvermittelt an. Der Täter schlug die Frau, setzte Reizgas gegen sie ein und zog sie anschließend in einen hinteren Bereich der Filiale. Dort zwang er sie, den Safe zu öffnen. Aus diesem entnahm er eine größere Menge Bargeld sowie Briefmarken im Gesamtwert von etwa 5000 Euro. Anschließend verließ er den Tatort. Die Inhaberin erlitt bei dem Überfall erhebliche Verletzungen. Ihre medizinische und psychische Genesung dauert bis heute an.

XY-Preis-Nominierung – Wiesbaden: Schockanruf eines Betrügers (November 2023)

Eine 34-jährige Frau bemerkte beim Spaziergang mit ihrer Familie eine ältere Dame, die aufgelöst einen Beutel mit Bargeld und Schmuck bei sich trug. Kurz darauf sprach ein junger Mann die Seniorin an. Aus dem Gespräch war zu entnehmen, dass ihre Tochter angeblich einen tödlichen Unfall verursacht habe und eine hohe Kaution fällig sei. Die Frau übergab dem Unbekannten ihre Wertsachen. Die Zeugin schöpfte Verdacht und informierte ihren Lebensgefährten. Dieser stellte den jungen Mann wenig später, als er gerade mit dem Auto flüchten wollte, und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten den Beutel sicher.

Übertragung von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am 25. Juni 2025 im TV und Stream

Am 25. Juni 2025 zeigt das ZDF eine neue Folge der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Interessierte können die Ausstrahlung entweder live im Fernsehen verfolgen oder den Livestream des Senders im Internet nutzen.

Wiederholung von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ in der ZDF-Mediathek und im TV

Für Zuschauerinnen und Zuschauer, die die reguläre Ausstrahlung von „Aktenzeichen XY ... Ungelöst“ am Mittwochabend um 20.15 Uhr nicht verfolgen können, gibt es mehrere Optionen. Die aktuelle Folge ist nach der Erstausstrahlung kostenlos in der ZDF-Mediathek verfügbar und kann dort jederzeit online angesehen werden. Zusätzlich wird die Sendung im Fernsehen erneut gezeigt, sowohl im ZDF als auch beim Spartensender ZDFneo.

Eine Übersicht der Wiederholungstermine von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ finden Sie hier:

Mittwoch, 25. Juni 2025: 23.15 Uhr, ZDFneo

Donnerstag, 26. Juni 2025: 3.15 Uhr, ZDF