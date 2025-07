"Aktenzeichen XY... ungelöst" am 30. Juli 2025: Um welche Fälle geht es am Mittwoch?

„Aktenzeichen XY… ungelöst“ ist eine seit 1967 ausgestrahlte Fernsehsendung des ZDF, die ungeklärte Kriminalfälle rekonstruiert und zur Fahndung der Täterinnen und Täter beiträgt. Durch filmische Nachstellungen, Zeugenaufrufe und Live-Interviews mit Ermittlern soll die Sendung durch Hinweise aus der Bevölkerung laufende Ermittlungen unterstützen – oft mit großem Erfolg.

Auch im Juli 2025 führt Moderator Rudi Cerne durch eine neue Ausgabe der Show. Welche Fälle werden besprochen? Wo wird die Folge ausgestrahlt? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Neue Ausgabe von „Aktenzeichen XY... ungelöst“: Termin im Juli 2025

Mehrmals im Jahr präsentiert Rudi Cerne Kriminalfälle, bei denen die entscheidenden Hinweise oder Zeugenaussagen noch fehlen. So wenden sich die Ermittlerinnen und Ermittler solcher Fälle auch am 30. Juli 2025 an das Fernsehpublikum und stellen um 20.15 Uhr ihre Fälle vor.

„Aktenzeichen XY ... Ungelöst“: Die Fälle am 30. Juli 2025

Am 30. Juli werden im Studio ganze sieben Fälle vorgestellt. Davon sind fünf filmisch aufgearbeitete Fälle und zwei sind Studiofälle.

Das sind die Filmfälle am 30. Juli:

Kripo Viersen: Versuchte Vergewaltigung einer jungen Mutter (21. August 2023)

Am Abend des 21. August 2023 war eine Frau mit dem Fahrrad auf einem Feldweg unterwegs, als sie plötzlich von einem Kleintransporter verfolgt und gerammt wurde. Sie stürzte, woraufhin der Fahrer ausstieg, mehrfach auf sie einschlug und anschließend versuchte, sie zu vergewaltigen. Als sich jedoch Spaziergänger näherten, flüchtete der Täter. Mithilfe des Opfers konnte ein Phantombild erstellt werden.

Kripo Ulm: Brutaler Overkill an einem jungen Mann (3. November 1990)

Schon seit seiner Kindheit fühlte sich Rafael Blumenstock im falschen Körper gefangen und trug oft Frauenkleidung. So auch am 3. November 1990 als der 28-Jährige den Abend in diversen Ulmer Kneipen verbrachte und dort Männer nach ihren Telefonnummern fragte. Auf dem Münsterplatz traf er schließlich zwei bis drei Männer, die ihn grausam ermordeten. Die Täter stachen 19-mal auf Rafael ein und schnitten ihm post mortem die Nase ab, bis er schließlich zur Unkenntlichkeit entstellt war. Bei dem Cold Case handelt es sich um einen sogenannten „Overkill“. Die Ermittler vermuten, dass es eine Zeugin gibt, die in der Nähe des Tatorts in einem Wohnmobil übernachtet hat. Die Täter stammen vermutlich aus einer homophoben und rechten Gruppierung.

Kripo Frankfurt am Main: Blitz-Überfall auf Juweliergeschäft (29. Juni 2023)

Am Morgen des 29. Juni 2023 klingelte ein unbekannter Mann bei einem Juweliergeschäft in Frankfurts Innenstadt. Nachdem der Unbekannte vom Inhaber hinein gelassen wurde, zog er eine Pistole. Dann kam eine weitere Person hinzu und zerschlug mit einem Hammer die Vitrinen, in denen sich wertvolle Uhren befanden. Nach gerade einmal 90 Sekunden flohen die beiden Täter mit Beute im Wert von mehreren 100.000 Euro aus dem Geschäft. Ihre Flucht auf Fahrrädern wurde von einem Zeugen mit dem Handy gefilmt. Die Räder wurden später circa 650 Meter vom Tatort entfernt am Straßenrad säuberlich angeschlossen gefunden. Vom Täter-Duo fehlt jedoch jede Spur.

LKA Berlin: Oberschenkel gefunden - was geschah mit Marcel Falk? (27. Februar 2024)

Am Morgen des 27. Februar 2024 fanden Spaziergänger im Volkspark Prenzlauer Berg einen menschlichen Oberschenkel im Gras. Untersuchungen zeigten, dass das Körperteil von Marcel Falk stammte, einem Obdachlosen, der seit mehreren Tagen verschwunden war. Der aus Sachsen-Anhalt stammende Mann hatte mit Alkoholabhängigkeit und einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zu kämpfen. Nach Jahren in einer psychiatrischen Klinik kam er dann 2024 nach Berlin und lebte dort auf der Straße. Mitte Februar 2024 erlitt der 42-Jährige vermutlich einen wahnhaften Schub. Er griff den Rucksack seines Begleiters und rannte davon. Dann verlor sich seine Spur, bis zwei Wochen später der Oberschenkel gefunden wurde. Vom Rest des Körpers fehlt bis heute jede Spur. Die Obduktion ergab: Beim Abtrennen des Körperteils war Marcel bereits tot.

Kripo Braunschweig: Brutale Körperverletzung mit schwerwiegenden Folgen (21. Januar 2024)

Am späten Abend des 20. Januars spazierte ein 53-Jähriger durch die Braunschweiger Innenstadt. Er hatte seine Wohnung gegen 23 Uhr verlassen, sich am Kiosk ein Bier gekauft und war ziellos umhergelaufen. Gegen 3 Uhr nachts machte er sich schließlich auf den Heimweg. An einer Bushaltestelle bat ihn ein Fremder um eine Zigarette. Als der 53-Jährige dies ablehnte, griff der Fremde ihn an. Der Angreifer zerschlug seine Flasche auf dem Kopf des Opfers und boxte ihm gezielt mit der Faust aufs Auge. Durch die Schlagkraft wurde das Auge des Opfers förmlich zertrümmert. Der Täter floh anschließend und das Opfer wurde nur durch Zufall von einem Streifenwagen der Polizei gefunden. Die Verletzungen waren jedoch so schwer, dass das Opfer sein Auge verlor. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die um 3.01 Uhr mit dem Linienbus 429 am Tatort vorbeifuhren und etwas gesehen haben könnten.

Das sind die Studiofälle am 30. Juli:

Verkehrspolizeiinspektion Würzburg: Tödlicher Unfall mit Fahrerflucht (25. April 2025)

Am 25. April 2025, dem Freitag nach Ostern, waren auf der A3 in Richtung Passau mehrere Fahrzeuge unterwegs. Nach 23.30 Uhr hatte ein LKW zwischen Aschaffenburg und Würzburg eine Panne und hielt auf dem Standstreifen. Der 65-jährige Fahrer stieg anschließend aus und wurde von einem viel zu weit rechts fahrenden Kleintransporter erwischt. Statt anzuhalten und Hilfe zu leisten, fuhr der Transporter weiter Richtung Würzburg. Das zurückgelassene Opfer lag verletzt auf dem Standstreifen, sodass er kurz darauf ein weiteres Mal überfahren wurde und starb. Das Geschehen wurde von der Dashcam eines vorbeifahrenden Fahrzeugs aufgenommen.

Kripo Würzburg: Fahndungsaufruf - Gesucht werden Ibuš Drmaku und Racip Šabanovic nach Geiselnahme und Überfall auf Juwelier (3. März 2025)

Am 3. März 2025 wurden zwei Mitarbeiterinnen eines Juweliergeschäfts am Abend in ihren Wohnungen überfallen. Die beiden Frauen wurden als Geiseln genommen und gezwungen, mit den beiden Tätern bis zum Laden zu gehen, um diesen Zutritt zu verschaffen. Die Täter stahlen Schmuck im Wert von etwa einer Million Euro. Mittlerweile konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln: Ibuš Drmaku und Racip Šabanovic. Sie werden nun per europäischem Haftbefehl gesucht, da sie sich wahrscheinlich im europäischen Ausland, möglicherweise Serbien, aufhalten. Doch die Polizei warnt ausdrücklich davor, dass die Männer gefährlich und eventuell bewaffnet sind.

Übertragung von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am 30. Juli 2025 im TV und Stream

Die Übertragung der Folge am 30. Juli übernimmt natürlich das ZDF. Sollten Sie die Episode verfolgen wollen, müssen lediglich um 20.15 Uhr Ihren Fernseher einschalten oder den Live-Stream des Senders öffnen.

Wiederholung von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ in der ZDF-Mediathek und im TV

Sollten Sie die Ausgabe am 30. Juli 2025 verpasst haben, besteht kein Grund zur Sorge. Nach der Ausstrahlung wird die Folge wie immer in der ZDF-Mediathek hinterlegt und kann dort flexibel gestreamt werden. Zudem wird auch im klassischen Fernsehen eine Wiederholung ausgestrahlt. Diese läuft am 30. Juli 2025 um 23.15 Uhr auf ZDFneo.