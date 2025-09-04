„Alien: Earth“: Folgen, Handlung und Cast – Wo läuft die neue Sci-Fi-Serie?

„Alien Earth“ erzählt eine neue Vorgeschichte innerhalb des bekannten „Alien“-Franchise und setzt zeitlich vor den Ereignissen des ersten Films von 1979 ein. Die Serie stammt von Noah Hawley, der bereits mit Serien wie „Fargo“ und „Legion“ große Erfolge feiern konnte.

In den bisherigen „Alien“-Filmen gerät die Besatzung von Raumschiffen oder Raumstationen immer wieder in Kontakt mit den gefährlichen Xenomorphen – einer außerirdischen Spezies, die unkontrollierbar und tödlich ist. Im Mittelpunkt der neuen Science-Fiction-Serie steht die Frage, was geschieht, wenn sich die außerirdische Bedrohung nicht mehr, wie bisher, in abgeschlossenen Räumen wie Raumschiffen oder Gefängnissen kontrollieren lässt, sondern ungehindert auf der Erde ausbreitet. Anders als in den früheren Filmen, in denen meist Einsatzkräfte im Vordergrund standen, richtet die Serie den Blick auch auf die Verantwortlichen hinter den Entscheidungen und greift dabei gesellschaftliche Themen wie Machtstrukturen und soziale Ungleichheit auf.

Seit wann läuft „Alien: Earth“ auf Disney+? Worum geht es in der Serie? Und welche Schauspieler sind dabei? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zum „Alien“-Prequel erhalten Sie hier.

„Alien: Earth“ 2025: Start der neuen Sci-Fi-Serie

Die erste Staffel von „Alien: Earth“ ist am 13. August 2025 mit einer Doppelfolge an den Start gegangen. Im weiteren Verlauf wird jeweils mittwochs ab 2 Uhr nachts eine neue Episode veröffentlicht. Insgesamt umfasst die Staffel acht Folgen. Mit dem wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus wird die Handlung Schritt für Schritt weitergeführt und bleibt über Wochen hinweg präsent im Programmangebot. Die Serie ist nur über ein Disney+ Abo abrufbar, das je nach gewünschter Bild- und Soundqualität zwischen 5,99 Euro und 13,99 Euro monatlich kostet.

Folgen von „Alien: Earth“ auf Disney+

Hier einmal eine Übersicht der Folgen von „Alien: Earth“, Staffel 1:

„Alien: Earth“: Sendetermine der Science-Fiction-Serie

Eine Übersicht der Folgen und Sendeterminen finden Sie hier:

Folge 1: „ Nimmerland“, Mittwoch, 13. August 2025

Folge 2: „Mr. October“, Mittwoch, 13. August 2025

Folge 3: „Metamorphosis“, Mittwoch, 20. August 2025

Folge 4: „Observation“, Mittwoch, 27. August 2025

Folge 5: „Emergence“, Mittwoch, 3. September 2025

Folge 6: „The Fly“, Mittwoch, 10. September 2025

Folge 7: „In Space, No One“, Mittwoch, 17. September 2025

Folge 8: „The Real Monsters“, Mittwoch, 24. September 2025

Handlung von „Alien: Earth“: Worum geht es?

Die Geschichte von „Alien: Earth“ setzt zeitlich vor den Ereignissen des ersten Alien-Films ein. Die Handlung spielt im Jahr 2120, in der mächtige Konzerne große Teile der Weltraumkolonisation kontrollieren. Als ein unbekanntes außerirdisches Raumschiff auf der Erde abstürzt, gelangen gefährliche Lebensformen auf den Planeten.

Im Zentrum der Handlung steht Wendy. Nach einem medizinischen Eingriff lebt sie als Mensch-Roboter-Hybrid weiter. Ihr Bewusstsein wurde in einen künstlichen Körper übertragen. An ihrer Seite ist Kirsh, ein Android, der ihr als Begleiter und Beschützer zur Seite steht. Beide geraten inmitten eines Konflikts, in dem wirtschaftliche Interessen, militärische Operationen und die Bedrohung durch die außerirdischen Kreaturen aufeinanderprallen.

Besetzung von „Alien: Earth“: Diese Schauspieler sind dabei

In den Hauptrollen sind bekannte Gesichter zu sehen. Sydney Chandler spielt Wendy, einen Mensch-Roboter-Hybrid. Sie war zuvor in Produktionen wie „Pistol“ und „Don’t Worry Darling“ zu sehen. Timothy Olyphant schlüpft in die Rolle des Androiden Kirsh, ihn kennt man unter anderem aus „Deadwood“. Alex Lawther, bekannt aus „The End of the F*ing World“ und „Black Mirror“, übernimmt die Rolle des Soldaten C.J.

Im Folgenden ein genauerer Blick auf den Cast:

Sydney Chandler als Wendy

Alex Lawther als C.J.

Samuel Blenkin als Boy Kavalier

Essie Davis als Dame Silvia

Adarsh Gourav als Slightly

Kit Young als Toodles

Timothy Olyphant als Kirsh

David Rysdahl als Arthur Sylvia

Babou Ceesay als Morrow

Jonathan Ajayi als Smee

Erana James als Atom Eins

Lily Newmark als Nibs

Diêm Camille als Siberian

Adrian Edmondson als Atom Eins

Trailer zu „Alien: Earth“

Die Serie greift Themen wie technische Entwicklungen, die Verschmelzung von Mensch und Maschine sowie die Risiken wissenschaftlicher Eingriffe auf. Gleichzeitig breitet sich die Gefahr durch die außerirdischen Wesen immer weiter aus. Die Situation eskaliert zunehmend und droht, die Sicherheit der gesamten Menschheit zu gefährden. Der Trailer vermittelt einen ersten detaillierten Eindruck von den Ereignissen der neuen Science-Fiction-Serie.