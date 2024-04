"Alone - Überlebe die Wildnis": Kandidaten und ihre Gegenstände

Zehn Kandidaten versuchen sich bei "Alone - Überlebe die Wildnis" durch die kanadische Natur zu schlagen. Alle Infos zu den Teilnehmern lesen Sie hier.

Ähnlich wie bei "7 vs. Wild" werden bei "Alone - Überlebe die Wildnis" zehn Kandidaten und Kandidatinnen in der kanadischen Wildnis in Vancouver Island ausgesetzt. Von da an sind sie ganz auf sich alleine gestellt und sind von heute auf morgen Naturgewalten und wilden Tieren ausgeliefert. Ganz ohne Hilfsmittel sind die Teilnehmer aber nicht. Jeder von ihnen darf zehn selbst ausgewählte Gegenstände mitnehmen. Abgesehen davon sind sie alleine. Es gibt kein Kamerateam, keine Producer, keine Anweisungen. Der oder die Letzte gewinnt 75.000 Euro.

Los ging es laut offiziellen Sendeterminen von "Alone - Überlebe die Wildnis" am 8. Februar 2024 bei RTL+. Wer traut sich diese Herausforderung zu? Alle Infos zu den Kandidaten bei "Alone - Überlebe die Wildnis finden Sie hier.

"Alone - Überlebe die Wildnis": Dieser Kandidat hat gewonnen

Insgesamt zehn Kandidaten und Kandidatinnen haben sich für "Alone - Überlebe die Wildnis" in die kanadische Wildnis getraut. Wir stellen Ihnen die Teilnehmer vor:

David (31):

David bringt Erfahrung bei der Bundeswehr mit. Außerdem ist er nebenberuflicher Outdoor-Trainer und kennt dadurch alle wichtigen Tipps und Tricks zum Überleben. Ebenfalls zum Vorteil werden könnte seine körperliche Fitness. Ihn begleiten Messer, Säge, Topf, Feuerstahl, Paracord, Schlafsack, Bogen & Pfeile, Angelschnur & Haken, Tarp und Pemmican auf das Abenteuer. Mit dem Medical Check an Tag 64 wird ihm in der zehnten und letzten Folge mitgeteilt, dass er nicht mehr länger bleiben muss - er hat die Show gewonnen hat. Überwältigt ruft er seine Freundin Nicole per Satellitentelefon an, um ihr die Nachricht zu überbringen.

"Alone": Diese Kandidaten sind schon raus

Bei "Alone" kann es am Ende nur einen Sieger geben. Nach und nach lichtet sich daher das Teilnehmerfeld. Hier finden Sie die Kandidaten, die die Show verlassen wollten oder mussten in einer Übersicht:

Martin (33):

Als Sohn eines Jägers und Försters "lebt" Martin die Wildnis bereits seit Kindertagen. Auch an Angelmeisterschaften hat Martin schon als Jugendlicher teilgenommen. Die Natur ist für ihn ein Ausgleich von seinem Alltag in Frankfurt und München. Wie die meisten seiner Mitstreiter nimmt auch Martin einen Schlafsack mit, außerdem begleiten ihn ein Topf, Tarp, Feuerstahl, Paracord, Axt, Säge, Multitool, Angelschnur & Haken, Bogen und Pfeile. In der zehnten Folge trifft Martin schweren Herzens die Entscheidung, aus der Show auszusteigen - er sei körperlich an Tag 63 an seine Grenzen gekommen.

Yannick (30):

Yannick ist nicht nur Natur-Liebhaber sondern auch selbstständiger Survival-Trainer. Auch seine Zeit bei der Bundeswehr dürfte ihm in der kanadischen Wildnis weiterhelfen. Hauptberuflich ist der 30-Jährige aktuell Student für Germanistik und Anglistik. Yannick hat ebenfalls Pfeil und Bogen im Gepäck, außerdem ein Messer, Topf, Schlafsack, Feuerstahl, Säge, Axt, Multitool, Angelschnur und Haken sowie Schokolade. In der zweiten Folge entschied er sich für ein "Tap Out".

Silvia (62):

Als Expeditions-Guide ist Silvia bestens auf die Natur vorbereitet. Seit 40 Jahren sammelt sie Erfahrungen in der Wildnis. Momentan lebt sie in Norwegen und dürfte somit auch an die Kälte gewöhnt sein. In der Wildnis dürften ihr diese Utensilien zugute kommen: Pemmican, Axt, Säge, Multitool, Schlafsack, Angelschnur & Haken, Feuerstahl, Bogen & Pfeil, Topf, Paracord. Am Morgen nach der ersten Nacht entschied sie sich, die Show zu verlassen.

Nicole (26):

Seit zwei Jahren beschäftigt sich Nicole mit dem Thema "Bushcraft" und ist mittlerweile zu einer echten Expertin geworden. Durch ihre Box-Erfahrung hat sie außerdem eine hohe Belastungsgrenze. Auch wenn Nicole die Jüngste in der Runde war, war sie eine ernst zu nehmende Konkurrentin. Sie hatte entschieden, diese Gegenstände mitzunehmen: Biwaksack, Schlafsack, Feuerstahl, Pemmican, Bogen & Pfeile, Angelschnur & Haken, Messer, Säge, Topf, Tarp. Nach Folge 3 war allerdings aus gesundheitlichen Gründen allerdings Schluss.

Michael (29):

Michael ist 29 Jahre alt und als Immobilienmakler in Frankfurt tätig. In seiner Freizeit ist er viel in deutschen Nationalparks unterwegs und scheut weder Einsamkeit, Hunger oder Kälte. Auch auf Social Media ist Michael aktiv. Mit folgenden Gegenständen möchte er sich in der Wildnis durchschlagen: Bogen & Pfeile, Schlafsack, Axt, Multitool, Topf, Feuerstahl, Säge, Messer, Paracord, Angelschnur & Haken. An Tag 8 war Schluss für den 29-Jährigen: Er ließ sich retten, weil er mit der Einsamkeit doch nicht so gut umgehen konnte wie gedacht.

Christian (43):

Christian ist verheiratet, Familienvater und will jetzt ganz ohne Hilfe in die Wildnis. Er hat bereits einige Lehrgänge mit Outdoor-Größen absolviert und gibt sein Know-How auch gerne an Kinder weiter. Seine Herangehensweise ist spirituell geprägt. In seinem Gepäck finden sich diese Gegenstände: Bogen & Pfeile, Angelschnur & Haken, Kochtopf, Feuerstahl, Axt, Säge, Schlafsack, Multitool, Paracord, Tarp. In Folge 6 warf er freiwillig das Handtuch.

Markus (42):

Mit diversen Überlebens- und Einzelkämpferlehrgänge hat sich Markus auf "Alone - Überlebe die Wildnis" vorbereitet. Auch durch seine Bundeswehrerfahrungen fühlt er sich gut für die Wildnis gerüstet. Vor allem seine Frau glaubt an ihn, wenn es einer schaffen könne, dann Markus. Mit dabei hat er Schlafsack, Topf, Feuerstahl, Axt, Säge, Multitool, Tarp, Pemmican, Bogen & Pfeile sowie Angelschnur & Haken. Auch er beendete in Folge 6 aus freien Stücken sein Abenteuer in der Wildnis, da er sich mental nicht gut fühlte.

Falk (45):

Falk kennt sich nicht nur mit der deutschen Wildnis aus, sondern auch mit der Kanadischen. Der 45-Jährige hat in Kanada Blockhäuser gebaut und im Holzbau in Schottland gearbeitet. Laut eigener Aussage kann er seine Fähigkeiten gut einschätzen. Für diese Gegenstände hat er sich entschieden: Messer, Multitool, Säge, Axt, Feuerstahl, Topf, Schlafsack, Paracord, Angelschnur & Haken, Tarp. Nach Folge 8 packte ihn das Heimweh und er verließ freiwillig die Show.

André (44):

André ist für das Abenteuer bestens ausgestattet. Der Brandmeister hat mit der NRW-Survival-Schule sein Hobby zum Beruf gemacht und gibt Workshops zum Thema "Survival". Der 44-Jährige war außerdem 12 Jahre lang bei der Bundeswehr. Folgende Gegenstände nimmt er mit: Tarp, Schlafsack, Topf, Feuerstahl, Angelschnur & Haken, Axt, Jagdmesser, Multitool, Säge - Bügelsäge, Bogen & Pfeile. In Folge 9 musste er gehen.