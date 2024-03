"Alone - Überlebe die Wildnis": Sendetermine, Location und Übertragung im Stream

"Alone - Überlebe die Wildnis" feiert Deutschland-Premiere. Hier gibt es Infos rund um Sendetermine, Übertragung im Stream, Location, Regeln und Teilnehmer.

Eines der härtesten Survival-Experimente der Welt feiert in Deutschland seine Premiere: "Alone - Überlebe die Wildnis" ist 2024 exklusiv bei RTL+ zu sehen. Wie beim US-amerikanischen Original sind zehn Teilnehmer mit einer begrenzten Menge an Überlebensausrüstung in der Wildnis auf sich allein gestellt. Kein Kamerateam, keine Producer und keine Anweisungen - bis auf die medizinischen Check-ins sind die Teilnehmer komplett von der Außenwelt isoliert. Wie lange werden sie durchhalten? Und wer wird das Preisgeld in Höhe von 75.000 Euro gewinnen?

Hier haben wir alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im Stream, Location, Regeln und Teilnehmer für Sie.

"Alone": Sendetermine der Survival-Serie

Seit dem 8. Februar 2024 gibt es wöchentlich eine neue Folge von "Alone - Überlebe die Wildnis" zu sehen. Zehn Kandidaten gehen in der Sendung ins Rennen gegen die Wildnis. Sie sind auf sich allein gestellt und müssen ihr Abenteuer in der Wildnis selbst dokumentieren. Dabei stehen ihnen als Herausforderung Launen der Natur, die Nahrungssuche, sowie wilde Raubtiere gegenüber. Als Grundausstattung haben sie lediglich zehn spezielle Gegenstände ihrer eigenen Wahl mit dabei. Allein, isoliert und ohne Anweisungen - wer hält der Herausforderung am besten stand? Hier finden Sie die Sendetermine der Sendung im Überblick:

Folge 1 am 8. Februar 2024

Folge 2 am 15. Februar 2024

Folge 3 am 22. Februar 2024

Folge 4 am 29. Februar 2024

Folge 5 am 7. März 2024

Folge 6 am 14. März 2024

Folge 7 am 21. März 2024

Folge 8 am 28. März 2024

Folge 9 am 4. April 2024

Folge 10 am 11. April 2024

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: kabel eins

Übertragung von "Alone - Überlebe die Wildnis" im Stream bei RTL+

Produziert wird die Reality-Sendung für RTL+ von ITV Studios Germany. Übertragen wird sie demnach auch auf dem Streamingdienst von RTL. Mit einem Premium-Abo für 6,99 Euro im Monat können Sie neben "Alone - Überlebe die Wildnis" auch auf andere Inhalte in der Mediathek, wie zum Beispiel "Dünentod" und "Neue Geschichten vom Pumuckl", zugreifen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von RTL+.

Location von "Alone - Überlebe die Wildnis"

Die Location für die Reality-Sendung ist die Westküste von Vancouver Island, British Columbia in Kanada. Die Gegend, in der die Teilnehmer sich der Wildnis stellen müssen, liegt auf dem Gebiet der Mowachaht First Nation, deren Vorfahren lebten bereits vor 4.000 Jahren in dieser Gegend. Vancouver Island ist Heimat von diversen Ökosystemen - Sümpfe, Gletscher, Berge, Flüsse und Seen durchziehen den Wald. Das Klima ist mild und feucht.

Der Reichtum der Ökosysteme hat natürlich auch seinen Preis: neben dem Wachstum von verschiedenen Pflanzen behaust die Landschaft auch eine Vielzahl an Lebewesen. In den Flüssen sind neben Fischen auch Krebse zuhause, während am Himmel je nach Jahreszeit verschiedenste Vögel zu sehen sind. Unter dem kleinen Wild sind Tiere der Moorhuhn-Familie, Enten und Waschbären, doch das Großwild des Gebiets umfasst eine große Population an Schwarz- und Grizzlybären, Pumas und Wölfen. Das meistgejagte Wild ist das Sitka Black Tail Reh. Die Teilnehmer haben die Chance an den Flüssen zu angeln, während sie auch auf Jagd gehen können. Außerdem können sie in der Wildnis neben Kleintieren auch Pflanzen, Wildfrüchte und Gemüse finden.

Die Tagestemperaturen sind in der Regel im positivem Bereich, doch zwischen November und März kann es zu Frost kommen. Für kanadische Verhältnisse ist das Klima jedoch ausgesprochen trocken und Schnee ist, außer im Hochgebirge, eher selten. Die Temperatur liegt im Durchschnit zwischen 7 und 12 Grad Celsius.

"Alone - Überlebe die Wildnis": Das sind die Regeln

Die Regeln sind einfach. Aufgabe jedes einzelnen Teilnehmers ist es so lange wie möglich in der Wildnis zu überleben. Sie müssen in der Wildnis ihr Können zum Überleben unter Beweis stellen und dürfen sich ausschließlich von dem ernähren, was ihnen die Natur so bietet. Dabei steht ihnen keine Hilfe des Produktionsteams oder die Interaktion mit anderen Teilnehmern zur Verfügung. Die Person, die am längsten aushält und sich in der Wildnis beweisen kann, gewinnt am Ende 75.000 Euro.

Teilnehmer dürfen ihren Rucksack mit vordefinierten Bekleidungs- und persönlichen Gegenständen und notwendiger Tracking-, Kommunikations- und Sicherheitsausrüstung aber auch mit zehn Gegenständen ihrer Wahl aus einer vorgegebenen Liste füllen. Außerdem sind Sicherheitswerkzeuge, wie zum Beispiel Fackeln, ein Air Horn und Wildtierspray ein Teil der Ausrüstung.

Ein Safety-Team steht den Teilnehmern zur Verfügung: Sie können jederzeit die Sendung verlassen, wenn sie in irgendeiner Art von Gefahr sind. Das Team kann auch für ein "Tap out" des Teilnehmers, also das Ende der Teilnahme, entscheiden, auch wenn der Teilnehmer keine Hilfe angefordert hat, aber diese definitiv benötigt. Den Teilnehmern steht für die Kommunikation mit dem Safety-Team ein Satellitentelefon oder Funkgerät zur Verfügung. Sie können ihre Teilnahme auch freiwillig beenden, denn neben der gefährlichen Wildnis wird auch die Psyche und emotionale Belastbarkeit der Teilnehmer auf die Probe gestellt.

Die Teilnehmer von "Alone - Überlebe die Wildnis"

Folgende Kandidaten treten bei "Alone - Überlebe die Wildnis" an, um sich der Outdoor-Herausforderung zu stellen: