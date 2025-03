„Alpentod – Ein Bergland-Krimi“: Sendetermine, Handlung, Übertragung und alle Infos

„Alpentod – Ein Bergland-Krimi“ gibt es bei RTL und RTL+ zu sehen. Birgit Reincke galt als toughe Ermittlerin – bis sie sich aus dem aktiven Dienst zurückzog. Doch als ein alter Fall neue Fragen aufwirft, kehrt sie widerstrebend zurück. Unterstützt wird sie von einem ehrgeizigen Kripo-Neuling mit ungestümem Temperament und einer brillanten Forensikerin. Wir kennen die Details.

„Alpentod – Ein Bergland-Krimi“: Sendetermine

Für „Alpentod – Ein Bergland-Krimi“ hat RTL zunächst zwei Folgen angekündigt. Folge 1 unter dem Titel „Alte Wunden“ wird am Dienstag, 4. März 2025, um 20.15 Uhr über den linearen Sender gehen: Primetime – Lagerfeuer schon mal vorbereiten! Beim Streaming-Anbieter RTL+ läuft die Premiere bereits am 25. Februar 2025. Einen weiteren Fernsehstart kündigt Servus TV an: 1. März 2025 um 20.15 Uhr, Wiederholung 23.40 Uhr.

Servus TV bringt Folge 2 einige Tage vor RTL am 8. März 2025 um 20.15 und 23.50 Uhr heraus. Außerdem spricht RTL auf seiner Presseseite von „Staffel 1 - Folge 1“, sodass der „Alpentod“ womöglich noch weitere Staffeln bevorstehen. Warten wir‘s ab. Hier sind alle Sendetermine noch einmal im Überblick:

Folge 1: „Alte Wunden“, 1. März 2025, 20.15 Uhr, ServusTV

Folge 1: „Alte Wunden“, 4. März 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: „Gemeinsame Ziele“, 8. März 2025, 20.15 Uhr, ServusTV

Folge 2: „Gemeinsame Ziele“, 11. März 2025, 20.15 Uhr, RTL

Handlung: Worum dreht es sich bei „Alpentod – Ein Bergland-Krimi“?

Als der elfjährige Leon aus einem Kinderheim nahe Bad Wolfengrub verschwindet, scheint es zunächst ein tragischer Einzelfall zu sein. Doch Kriminalkommissar Jonas Becker erkennt Parallelen zu einem alten, ungelösten Vermisstenfall und wittert eine tiefere Verbindung. Um dem Rätsel auf den Grund zu gehen, überredet er die ehemalige Ermittlerin Birgit Reincke, ihr staubiges Archiv zu verlassen und erneut aktiv zu ermitteln. Unterstützung erhält das Duo von Dr. Marie Sonnleitner, einer forensischen Archäologin aus Salzburg, die mit wissenschaftlicher Präzision bislang unbeachtete Spuren sichtbar macht.

Die drei sind grundverschieden: Birgit, einst eine erfahrene Kriminalistin, wurde nach einem gescheiterten Fall ins Archiv abgeschoben und hadert mit ihrer Rückkehr. Jonas, ehrgeizig und mit einer schwierigen Kindheit im Heim, hat sich seinen Platz bei der Polizei hart erkämpft und muss sich erst mit Birgits unnachgiebiger Art arrangieren. Marie wiederum bringt mit ihrer analytischen Denkweise eine neue Herangehensweise ein – doch nicht jeder in der Polizeihierarchie sieht ihre Beteiligung gern.

Gemeinsam folgen sie einer Spur, die sie tief in die Vergangenheit und in dunkle Abgründe der scheinbar idyllischen Alpenregion führt. Sie stoßen auf Widerstände innerhalb der eigenen Reihen, auf Menschen, die nicht wollen, dass alte Geheimnisse aufgedeckt werden – und auf einen Wettlauf gegen die Zeit, denn Leon ist noch immer verschwunden. Doch um die Wahrheit ans Licht zu bringen, müssen sie Grenzen überschreiten – auch ihre eigenen.

Darsteller bei „Alpentod – Ein Bergland-Krimi“: Diese Schauspieler und Schauspielerinnen gehören zum Cast

RTL hat diese Besetzungsliste veröffentlicht:

Veronica Ferres als Birgit Reincke

Tim Oliver Schultz als Jonas Becker

Salka Weber als Marie Sonnleitner

Heiko Ruprecht als Felix Simon

Marcel Mohab als Xaver Diehl

Helene Stupnicki als Yvonne Höhning

Anton Dreger als Oliver Brix

Philip Leonhard als Kelz als Elmar Landgraf

Michael Menzel als Erik Höhning

Miriam Fussenegger als Emily Blum

Hinter der Kamera agierten untere anderem Samira Radsi als Regisseurin und Stefan Rogall als Autor.

Die Übertragung von „Alpentod – Ein Bergland-Krimi“

Im linearen TV-Programm von RTL gibt es kein Vertun: Veröffentlichten Sendetermin und die richtige Fernbedienungstaste synchronisieren – fertig.

Darüber hinaus wird, wie bereits erwähnt, „Alpentod“ auch beim konzerneigenen Streamer RTL+ abgespielt. Es gibt eine völlig kostenlose Basisversion – man muss sich lediglich registrieren. Wer bereit ist, monatlich 5,99 Euro zu zahlen, erhält das „Basic“-Paket, allerdings ohne Live-Übertragungen und mit Werbeunterbrechungen. Wer hingegen auf Live-Sendungen oder exklusive Vorab-Ausstrahlungen – also wie in diesem Fall – nicht verzichten möchte, benötigt das „Premium“-Abo für 8,99 Euro pro Monat. Hier bleibt die Werbung auf den Beginn der Sendung beschränkt. (Stand: Februar 2025). Weitere Details finden Sie auf der Website des Anbieters.

Gibt es eine Wiederholung von „Alpentod – Ein Bergland-Krimi“?

Na klar, ebenfalls bei RTL+. Sie können sich Zeitpunkt und Endgerät noch eine ganze Weile völlig frei nach Ihrem Gusto aussuchen.