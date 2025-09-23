„American Horror Story“ 2025: Kommt Sarah Paulson zurück? Das ist bekannt zu Staffel 13

„American Horror Story“ (AHS) ist eine US-amerikanische Horrorserie, die seit 2011 produziert wird. Das Besondere an der Serie ist das Anthologie-Konzept. Jede Staffel erzählt eine in sich geschlossene Geschichte mit eigenem Thema, Setting und Figuren. Dabei reichen die Handlungsorte von einem Spukhaus über einen Hexenzirkel, eine Freakshow oder ein Hotel bis zu politischen Albträumen. Trotz der unabhängigen Geschichte tauchen immer wieder Querverbindungen und Anspielungen zwischen den Staffeln auf.

Ein weiteres Markenzeichen ist die wiederkehrende Besetzung. Viele Schauspielerinnen und Schauspieler – darunter Jessica Lange, Sarah Paulson und Even Peters, kehren in unterschiedlichen Rollen und Gestalten in mehreren Staffeln zurück.

„American Horror Story“ 2025: Start der 13. Staffel

Bereits im Jahr 2020 wurde „American Horror Story“ von den Serienschöpfern Ryan Murphy und Brad Falchuk offiziell bis zur 13. Staffel verlängert. Da die Arbeiten an Staffel 13 bislang nicht begonnen haben, kann man davon ausgehen, dass neue Folgen frühestens 2026 zu sehen sein werden. Hoffnung auf eine schnellere Umsetzung macht jedoch ein Interview mit The Hollywood Reporter, in dem Ryan Murphy erklärte: „I was talking to Sarah Paulson and Evan Peters about that the other day, so maybe sooner than you think.“ Diese Aussage deutet darauf hin, dass Gespräche mit den langjährigen Hauptdarstellern Sarah Paulson und Evan Peters bereits laufen und die Produktion möglicherweise früher starten könnte als bisher erwartet.

Bis ein offizielles Startdatum bekannt gegeben wird, bleibt der Release-Termin der 13. Staffel jedoch reine Spekulation.

Übertragung von AHS im TV und Stream: Wo kann man alle Folgen sehen?

In Deutschland gibt es aktuell mehrere Möglichkeiten, „American Horror Story“ zu streamen. Am umfassendsten ist das Angebot bei Disney+, dort stehen alle bisherigen Staffeln, einschließlich der neuesten Folgen von Staffel 12, zur Verfügung. Das Abo startet im Basis-Tarif mit Werbung ab etwa 6 Euro pro Monat, während das Premium-Paket rund 12 Euro monatlich kostet. Alternativ können einzelne Episoden oder ganze Staffeln auch bei Amazon Video, AppleTV oder MagentaTV digital gekauft oder geliehen werden. Für den kostenlosen Stream der Staffel sieben, sechs und fünf steht der Anbieter Joyn zur Verfügung. Im Free-TV wurde AHS unter anderem bei Sixx ausgestrahlt, aktuell sind jedoch keine Ausstrahlungen im Free-TV geplant.

Handlung von „American Horror Story“: Worum geht es in Staffel 13

Zur Handlung der 13. Staffel ist bislang nichts offiziell bekannt. Auch ein Trailer oder erstes Bildmaterial wurde bisher nicht veröffentlicht. Konkrete Hinweise zum Thema, Setting und Figuren lassen also weiterhin auf sich warten.

Besetzung von „American Horror Story“: Welche Schauspieler gehören zum Cast?

In einem Interview mit Variety sprach der Serienschöpfer und Regisseur Ryan Murphy über die Zukunft von „American Horror Story“ und bestätigte, dass er immer an einer weiteren Staffel arbeite. Die Anthologie begann 2011 mit „Murder House“ und einem hochkarätigen Cast bestehend aus Connie Britton, Dylan McDermott, Evan Peters, Taissa Farmiga, Denis O’Hare, Jessica Lange und Sarah Paulson. Viele von ihnen tauchten auch in späteren Staffeln wieder auf.

Murphy erklärte, er habe sich bisher nicht endgültig auf ein Konzept für die 13. Staffel festgelegt. Ein paar Dinge stünden noch im Raum. Dabei denkt er an den „original, gangster cast“. Besonders ein Gespräch mit Sarah Paulson habe ihn inspiriert. Sie habe zu ihm gesagt, es sei an der Zeit, die Bande wieder zusammenzubringen, und angeregt, dafür die ersten Telefonate zu machen.

Trotz dieser vielversprechenden Andeutungen gibt es bislang noch keine konkreten Informationen zur Handlung oder zum finalen Cast der 13. Staffel.