Aneta Sablik im "Kampf der Realitystars" 2023: Sie siegte schon bei "DSDS"

Aneta Sablik ist Teilnehmerin beim "Kampf der Realitystars" 2023. Hier erfahren Sie alles über die "DSDS"-Gewinnerin aus Staffel 11 - sie siegte damals mit "The One".

Den " Kampf der Realitystars" gibt es auch 2023 wieder im TV zu sehen. Die Infos über Start und Sendetermine von Staffel 4 hat RTL2 bereits verkündet, und auch das ganze Drum & Dran zu Übertragung und Wiederholung ist bekannt. An einem thailändischen Traumstrand treten 23 mehr oder weniger prominente Kandidaten gegeneinander an - sie kämpfen um Punkte und Sendezeit. Unter der mittlerweile bewährten Moderation von Cathy Hummels müssen die Damen und Herren Farbe bekennen: Im Anschluss an ihre diversen Challenges sollen sie in der "Stunde der Wahrheit" Zeugnis über ihr Innerstes ablegen. Wehe, irgendwas passt nicht - dann droht nämlich der Rausschmiss! Eine der tapferen Kandidatinnen in der Sala ist Aneta Sablik. Wir stellen Ihnen die polnische Sängerin hier vor.

Aneta Sablik im Porträt: Die Kandidatin beim "Kampf der Realitystars" 2023 gewann DSDS mit "The One"

Die polnische Sängerin nahm den im 21. Jahrhundert fast schon üblichen Weg zu den Sternen: Sie bewarb sich bei einer Casting-Show - aber jetzt kommt's: Sie gewann auch. Aneta Sablik hat es geschafft, die 11. Staffel von " Deutschland sucht den Superstar" für sich zu entscheiden. Das war im Jahr 2014. Die Jury aus Dieter Bohlen, Rapper Kay One, MIA-Frontfrau Mieze Katz und Schlagerstar Marianne Rosenberg erklärte Aneta zur klaren Favoritin der Final-Show. Sie war damals erst die dritte Frau in der Rolle des "Superstars", im Finale erreichte sie beeindruckende 57,9 Prozent der Anrufe. Die Show gewann Aneta Sablik mit ihrem Song "The One. Neben einem Plattenvertrag ergatterte sie ein Auto und - damals noch - 500.000 Euro.

2016 machte sie bei der RTL-Show "Dance, Dance, Dance" mit, wo sie und Menderes Bagci auf Platz 2 landeten und laut Sender "Sieger der Herzen" wurden.

Hier kommt in aller Kürze und Präzision ihr Steckbrief:

Name Aneta Sablik Beruf Sängerin Geburtstag 12.01.1989 Sternzeichen Steinbock Geburtsort Bielsko-Piala ( Polen ) Staatsangehörigkeit polnisch Größe 1,56 m Haarfarbe blond Augenfarbe blau

In einem Video für RTL2 gab sie ein paar Stichworte über sich selbst und zu ihrer Teilnahme beim "Kampf der Realitystars" 2023 ab:

Worauf freut sie sich am meisten? Auf die Challenges und was "sportlich auf sie zukommt."

Deine Erwartungen? "Keine - einfach rein und Spaß haben und neue Leute kennenlernen."

Wer ist Aneta Sablik ? "Ein ganz normales Mädchen, das lacht und weint und ab und zu auch mal schreit."

? "Ein ganz normales Mädchen, das lacht und weint und ab und zu auch mal schreit." Worauf ist sie stolz? Sie findet in allem etwas Positives. Und: Sie ist eine Kämpferin.

Ihre Stärken? "Ich kann nicht aufgeben, auch wenn ich manchmal gern möchte. Aufgeben liegt mir nicht im Blut."

Und die Schwächen? Sie ist manchmal zu negativ drauf, sagt sie - "das geht aber schnell weg."

Mit welchen drei Worten würdest du dich selbst beschreiben? "Mutig, loyal, glücklich."

Aneta Sablik: Ihre bisherige Diskografie

Die Sängerin hat seit DSDS eine beeindruckende Zahl von Titeln veröffentlicht.

