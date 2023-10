"Anne Will" heute am 15. Oktober 2023: Das sind die Gäste

Anne Will lädt heute am 15. Oktober zu einer neuen Ausgabe ihrer Talkshow im Ersten ein. Wir haben alle Infos rund um die Gäste und das Thema der Sendung.

Bevor Anne Will ihre gleichnamige Sendung Ende des Jahres an den Nagel hängt und Caren Miosga den Sendeplatz im Ersten übernimmt, erscheint auch am heutigen Sonntag wieder eine neue Talkshow. Die heutige Ausgabe startet um 21.45 Uhr. Der Talk wird wie üblich in der ARD ausgestrahlt und ist sowohl im traditionellen Fernsehen als auch im Online-Livestream verfügbar. Falls Sie die Ausgabe von "Anne Will" am 15. Oktober 2023 verpassen, haben Sie außerdem die Möglichkeit, die Sendung in der ARD-Mediathek nachträglich anzusehen.

Wenn Sie mehr über die Gäste und Themen der heutigen Ausgabe von "Anne Will" am 15. Oktober 2023 erfahren möchten, finden Sie alle relevanten Informationen hier.

Thema bei "Anne Will" heute am 15. Oktober 2023

Israel ist inmitten eines Krieges, bei dem die Hamas Massaker verübt hat, über tausend Menschen getötet und zahlreiche Geiseln genommen hat. Eine Bodenoffensive der israelischen Armee im Gaza-Streifen steht bevor. In den letzten Tagen sind bei israelischen Luftangriffen über tausend Palästinenser ums Leben gekommen.

Die Frage die sich stellt ist, ob Israel die Hamas effektiv bekämpfen kann und wie die internationalen Verbündeten unterstützen können, besonders in Anbetracht der deutschen Staatsräson, die die Sicherheit Israels betont. Dieser neue Konflikt hat erhebliche Auswirkungen auf die Nahost-Sicherheitslage und wirft die Frage nach einem möglichen Flächenbrand auf, bei dem der Iran eine bedeutende Rolle spielen könnte.

Diese aktuelle Thematik sowie die daraus resultierenden Diskussionpunkte wird Anne Will gemeinsam mit ihren Gästen in der Sendung vom 15. Oktober 2023 besprechen.

"Anne Will" heute: Gäste am 15. Oktober 2023"

In die heutige Sendung sind insgesamt sechs Gäste eingeladen, darunter Politiker und Nahost-Experten: