"Anne Will" heute am 10. September 2023: Das sind die Gäste

Heute Abend läuft wieder eine neue Folge "Anne Will" im TV. Alle Infos rund um das Thema und die Gäste der Talkshow haben wir hier für Sie.

Anne Will lädt am Sonntagabend, dem 10. September 2023, zum ersten Mal nach der Sommerpause wieder zu einer neuen Ausgabe der Polit-Talkshow "Anne Will" ein. Die Sendung wird live im TV übertragen und startet wie gewohnt ab 21.45 Uhr in der ARD. Auch dieses Mal wird die innenpolitische Lage der Bundesrepublik Thema der Diskussion sein.

Mehr Infos rund um die Gäste und das genaue Thema zur neuen Folge "Anne Will" erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Thema bei "Anne Will" heute am 10.9.2023

In der aktuellen Ausgabe von "Anne Will" am 10.09.2023 wird die folgende Frage diskutiert:

"Der Fall Aiwanger – Welche Auswirkungen hat er auf die politische Kultur?"

Die Flugblatt-Affäre rund um Politiker Hubert Aiwanger, den stellvertretenden Ministerpräsidenten von Bayern und den Vorsitzenden der Freien Wähler, hat eine starke Debatte ausgelöst. Die Süddeutsche Zeitung berichtete, dass in den 80er-Jahren ein antisemitisches Flugblatt in seiner Schultasche gefunden wurde. Aiwanger bestreitet seitdem jedoch, es damals verfasst zu haben, und sieht sich nun als Opfer einer gezielten Kampagne. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat seinen Stellvertreter danach nicht abberufen. Es wird die Frage gestellt, ob diese Entscheidung richtig ist? Wie lässt sich außerdem erklären, dass Hubert Aiwanger und die Freien Wähler trotz dieser Vorwürfe an Unterstützung gewinnen?

Eine weitere Frage der Sendung wird sein: Welche Schlüsse lassen sich aus der Flugblatt-Affäre hinsichtlich Rechtspopulismus und Antisemitismus in Deutschland ziehen?

"Anne Will" heute: Gäste am 10.9.2023

Alle Fragen rund um die Flugblatt-Affäre und Hubert Aiwanger werden in der heutigen Ausgabe von den folgenden fünf Gästen besprochen: