"Anne Will" heute am 24. September: Das sind die Gäste

Heute Abend läuft wieder eine neue Folge "Anne Will" im TV. Alle Infos rund um das Thema und die Gäste der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Am Sonntagabend, dem 24. September 2023, lädt Anne Will zur neuesten Ausgabe ihrer gleichnamigen politischen Talkshow ein. Die Sendung wird live im Fernsehen in der ARD ausgestrahlt und beginnt wie gewohnt um 21.45 Uhr. Dieses Mal steht die Diskussion über die innenpolitische Lage der Bundesrepublik im Mittelpunkt, genauer gesagt die deutsche Asylpolitik.

Weitere Informationen zu den Gästen und dem genauen Thema der heutigen Folge "Anne Will" finden Sie in diesem Artikel.

Thema bei "Anne Will" heute am 24.9.2023

In der aktuellen Episode von "Anne Will" am 24. September wird folgende Frage debattiert: An der „Belastungsgrenze“ – schafft Deutschland eine bessere Flüchtlingspolitik?

Die aktuelle Debatte wird durch die Tatsache ausgelöst, dass in diesem Jahr bereits mehr als 200.000 Menschen in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben. Darüber hinaus leben über eine Million ukrainische Kriegsflüchtlinge im Land. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU bringt die Idee einer "Integrationsgrenze" für Asylsuchende ins Gespräch, während Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD diese Forderung ablehnt. Es stellt sich daher die Frage, ob es möglich ist, eine Obergrenze für Geflüchtete festzulegen und ob die Anzahl der nach Deutschland kommenden Menschen reduziert und anders gesteuert werden sollte.

Eine weitere wichtige Frage in der Sendung wird sein, ob die Kommunen bei der Versorgung und Integration von Geflüchteten alleingelassen werden.

"Anne Will" heute: Gäste am 24.9.2023"

Welche Gäste nehmen an der beliebten Diskussionsrunde teil? Hier ist eine Übersicht der fünf Experten am 24. September: