"Anne Will" gestern am 30.04.23: Das sind die Gäste

Gestern Abend gab es wieder eine neue Talkrunde bei Anne Will in der ARD. Wir haben alle Informationen zu den Themen und den Gästen für sie zusammengefasst.

Gestern Abend wurde wieder diskutiert. Anne Will hat wie jede Woche fünf Gäste in ihre Talkshow eingeladen. Das Thema gestern soll die "Die Klima-Politik der Ampel – Öko-Wirtschaftswunder oder Gefahr für den Standort Deutschland?" sein. Um 21.45 Uhr eröffnete Anne Will die Diskussion in der ARD.

Wer sind gestern abend die Gäste und welche Themen standen dieses Mal im Fokus? Wir haben alle wichtigen Information für sie zusammengefasst.

Thema bei "Anne Will" gestern am 30.04.23

In Deutschland wird kontrovers über die Heizwende diskutiert. Währenddessen verkauft das hessische Unternehmen Viessmann seine Klimasparte inklusive des Wärmepumpen-Geschäfts an einen US-Konzern. Anne Will stellt jetzt die Frage, was heißt das für Deutschland? Verliert Deutschland nach der Solarindustrie eine weitere Zukunftsbranche oder könnten Investitionen in den Klimaschutz vielleicht sogar für ein Wirtschaftswunder sorgen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

In jeden Fall hat sich die Bundesrepublik Deutschland hat zum Erreichen der Klimaziele verpflichtet, aber langsam wird die Zeit dafür knapp. Können wir uns bei konsequentem Klimaschutz überhaupt noch Zeit lassen?

"Anne Will" gestern: Gäste am 30.04.23

Um das zu diskutieren, hat Anne Will fünf Gäste aus den verschiedensten Bereichen eingeladen. Die SPD, die CDU und die Grünen sind vertreten, gleichzeitig aber auch eine Wirtschafswissenschaftlerin und der stellvertretende Chefredakteur der Zeit. Wir haben die Gäste der heutigen Show nocheinmal für sie zusammengefasst.