"Anne Will" gestern am 9. Juli: Das waren die Gäste

Bei "Anne Will" diskutiert am 9. Juli noch einmal vor der Sommerpause. Mit dabei waren auch diesmal wieder Gäste aus Politik und Medien.

Auch " Anne Will" verabschiedet sich in die Sommerpause. Am 9. Juli wird allerdings noch ein letztes Mal in der Sendung darüber diskutiert, was denn nun die richtige Politik ist. Im Mittelpunkt steht diesmal die Familienpolitik der Bundesregierung.

Worum genau es in der letzten Talkrunde vor der Pause ging, erfahren Sie hier. Außerdem informieren wir Sie über die anwesenden Gäste, die an der von Moderatorin Anne Will geleiteten Diskussion teilnehmen. Die nächste Folge der Talkshow gibt es dann erst wieder in zwei Monaten zu sehen.

Thema bei "Anne Will" gestern am 9. Juli

In den letzten Tagen kam das Streitthema "Familienpolitik" auf. Grund dafür ist, dass sich die Koalitionspartner nicht über die Finanzierung der neuen Kindergrundsicherung einigen konnten. Die eine Seite schlägt vor, die geplanten Leistungen für finanziell benachteiligte Kinder zu kürzen. Der Gegenvorschlag ist, die Kindergrundsicherung durch Einsparungen bei Leistungen für Top-Verdiener zu finanzieren.

"Anne Will" gestern: Gäste am 9.7.23

Der Streit um die richtige Verwendung der staatlichen Gelder zur Unterstützung von Kindern ist hauptsächlich zwischen den beiden Regierungsparteien Bündnis 90/Die Grünen und der FDP ausgebrochen. Dementsprechend sind auch bei "Anne Will" am 9.7.23 Vertreter dieser beiden Parteien mit dabei. Wer diese sind und wer sonst noch bei der letzten "Anne Will"-Folge vor der Pause mit dabei ist, erfahren Sie hier: