"Anne Will" heute am 11. Juni 2023: Das sind die Gäste

Bei "Anne Will" wird auch am 11. Juni wieder über aktuelle politische Entwicklungen diskutiert. Hier erfahren Sie, welche Gäste diesmal mit dabei sind.

Die Talkshow " Anne Will" wird immer sonntags in der ARD gezeigt. Die namensgebende Moderatorin diskutiert in der Sendung gemeinsam mit Gästen aus Politik und Gesellschaft über die aktuellsten Entwicklungen in Deutschland. Mit dabei sind oftmals Spitzenpolitiker, Wissenschaftler und Journalisten. Insbesondere die Arbeit der Bundesregierung und zukunftsweisende Entscheidungen werden bei "Anne Will" thematisiert.

Was ist das Thema bei "Anne Will" am 11. Juni? Wir halten hier alle Infos rund um das Diskussionsthema und die eingeladenen Gäste für Sie bereit.

Thema bei "Anne Will" heute am 11. Juni 2023

In den vergangenen Tagen haben sich die EU-Staaten auf eine neue Flüchtlingspolitik geeinigt. Das Ergebnis dieser Einigung wird seitdem von einigen Seiten scharf kritisiert. In der neuen Talkrunde bei "Anne Will" wird dieser Kompromiss nun von allen Seiten beleuchtet. Denn die Bundesregierung verteidigt ihre Zustimmung zu den neuen Regeln vehement. Das Thema der Sendung lautet am 11. Juni entsprechend: "Härtere Regeln, schnellere Verfahren – Was ändert Europas neue Asylpolitik?"

"Anne Will" heute: Gäste am 11. Juni 2023

Die Brisanz des Themas verlangt nach der Aufmerksamkeit der Parteispitzen, die hinter der neuen Einigung zum Asylrecht stehen. Mit dabei sind aber auch ein Vertreter der Opposition, ein Wissenschaftler und eine Journalistin, um die Äußerungen der Regierung einzuordnen und gegebenenfalls zu widersprechen.

Das sind die Gäste bei "Anne Will" am 11. Juni 2023: