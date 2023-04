"Anne Will" heute am 16. April 2023: Das sind die Gäste

"Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe zurück. Wir informieren Sie über Thema und Gäste.

Die Talkshow um Anne Will geht in eine neue Runde. Das Thema der Sendung, die in der ARD ausgestrahlt wird, lautet: "Deutschland schaltet ab - Ist der Atom-Ausstieg die richtige Entscheidung?" Anne Will begrüßt auch in dieser Sendung zahlreiche Gäste.

Welche Gäste diskutieren heute Abend bei Anne Will? Das erfahren Sie hier in unserer Übersicht zur Sendung am 16. April 2023, die ab 21.45 Uhr in der ARD zu sehen ist.

Thema bei "Anne Will" heute am 16. April 2023

Die letzten Atomkraftwerke in Deutschland werden abgeschaltet. Ob der Atom-Ausstieg die richtige Entscheidung ist, wird am Abend bei Anne Will diskutiert. Dabei soll es vor allem darum gehen, ob Deutschland einen Sonderweg einschlägt und ob die deutsche Energiepolitik überhaupt durchdacht genug ist. Um diesen Fragen nachgehen zu können, hat Anne Will einige Gäste in das Studio eingeladen.

"Anne Will" heute: Gäste am 16. April 2023

Das sind die Gäste heute Abend bei "Anne Will":

Reiner Haseloff ( CDU ): Ministerpräsident Sachsen-Anhalt

Ministerpräsident Johannes Vogel ( FDP ): Stellvertretender Bundesvorsitzende und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer

Stellvertretender Bundesvorsitzende und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer Katrin Göring-Eckardt ( Bündnis 90/Die Grünen ): Bundestagsvizepräsidentin

Bundestagsvizepräsidentin Harald Lesch : Astrophysiker, Wissenschaftsjournalist und Moderator

Astrophysiker, Wissenschaftsjournalist und Moderator Dorothea Siems : Chefökonomin Die Welt

Das ist die Moderatorin von "Anne Will"

Anne Will, die Moderatorin und Namensgeberin der Sendung, wurde am 18. März 1966 in Köln geboren. Sie studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Anglisitik. Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. Ingesamt moderierte sie sechs Jahre lang die Tagesthemen - nämlich von 2001 bis 2007. Seit dem 16. September 2007 moderiert sie nun ihre eigene Talkshow. Die Sendung "Anne Will" wird seit Januar 2018 im HbbTV-Angebot des Ersten mit Gebärdensprache begleitet.