"Anne Will" heute am 19.03.2023: Das sind die Gäste

Die Talkshow "Anne Will" läuft heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD. Alle Infos zum Thema und zu den Gästen gibt es hier.

Eine neue Folge der Gesprächssendung " Anne Will" gibt es heute Abend in der ARD zu sehen. Die Sendung mit Moderatorin Anne Will startet um 21.45 Uhr. Wer sie nicht im linearen Fernsehen verfolgen möchte, kann stattdessen auch auf den Livestream des Senders zurückgreifen. In der Mediathek steht die aktuelle Folge zudem auch noch nach der Ausstrahlung im TV zur Verfügung.

Sie wollen wissen, worum es bei "Anne Will" heute am 19. März geht und wer auf dem Podium sitzen wird? Wir haben alle Informationen zum Thema und zu den Gästen der aktuellen Ausgabe der Talkshow in der ARD für Sie.

Thema bei "Anne Will" heute am 19. März 2023

Der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor mehr als einem Jahr markiert für viele den Beginn einer sogenannten Zeitenwende in Deutschland und Europa. In der heutigen Ausgabe von "Anne Will" geht es deshalb um die Fragestellung, ob Deutschland für dieses veränderte politische und militärische Klima gerüstet ist. Konkret geht es laut Ankündigung der ARD um Fragen wie "Ist die Forderung 'Frieden schaffen ohne Waffen' endgültig überholt?" und "Wie wird sich Deutschland in dieser Zeitenwende verändern?".

"Anne Will" heute: Gäste am 19. März 2023"

(Fast) immer sonntags befragt Moderatorin Anne Will in ihrer gleichnamigen Sendung Gäste aus den Bereichen Politik, Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und Medien zu aktuellen Themen. Da es sich in der heutigen Ausgabe um ein Verteidigungsthema dreht, sitzen vor allem Experten für diesen Bereich auf dem Podium. Diese Gäste werden heute bei "Anne Will" im Studio erwartet:

André Wüstner (Vorsitzender des Bundeswehrverbandes und Oberst)

(Vorsitzender des Bundeswehrverbandes und Oberst) Gerhart Baum (Bundesinnenminister a. D.)

(Bundesinnenminister a. D.) Hedwig Richter (Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München )

(Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der ) Nicole Deitelhoff (Professorin für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforscherin)

