"Anne Will" heute am 19. November: Das sind die Gäste

"Anne Will" ist auch heute am 19. November wieder in der ARD zu sehen. Hier erfahren Sie alles rund um Thema und Gäste der heutigen Ausgabe.

Jeden Sonntag begrüßt Anne Will in der gleichnamigen Talkshow Gäste aus vornehmlich Politik und Wirtschaft in ihrem Studio, um über aktuelle Geschehnisse in Deutschland und der Welt zu sprechen. Besonders im Interesse der Talkshow ist für gewöhnlich die Arbeit der amtierenden Bundesregierung, so auch heute am 19. November.

Was genau ist das Thema der Ausgabe? Wer sind die eingeladenen Gäste? Hier erfahren Sie alles rund um "Anne Will" vom 19. November.

Thema bei "Anne Will" heute am 19. November

Das Thema bei "Anne Will" heute am 19. November lautet: "Ampel im Milliardenloch - Zerbricht die Regierung daran?" Es geht um den vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärten Nachtragshaushalt der Bundesregierung, mit dem Investitionen in Höhe von 60 Milliarden Euro finanziert werden sollten. Da dieses Geld nun fehlt, stellt sich die Frage: Muss weiter gespart werden? Muss der Staat aufhören, in die deutsche Wirtschaft zu investieren? Oder sollte zugunsten der Investitionen die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt werden? Diese Fragen stellen sich nicht nur der Regierung, sondern auch den Gäste bei "Anne Will" am 19. November.

"Anne Will" heute: Gäste am 19. November

Das Thema verlangt nach einigen ranghohen Politikern. Dementsprechend sind unter den Gästen bei "Anne Will" am 19. November bekannte Namen aus unterschiedlichen Regierungparteien und auch der Opposition mit dabei: