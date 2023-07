"Anne Will" heute am 2. Juli: Das sind die Gäste

Bei "Anne Will" wird über das aktuelle politische Geschehen diskutiert. Wir zeigen Ihnen, welche Themen und Gäste Sie am 2. Juli in der Talkshow erwarten.

Kurz vor der Sommerpause geht es bei " Anne Will" noch einmal um die großen Fragen der aktuellen Lage in Europa. Wieder steht der Krieg Russlands gegen die Ukraine im Mittelpunkt der Sendung. Dazu wurden wieder Politiker, Journalisten und Experten in die Sendung eingeladen, die die Ereignisse der letzten Woche diskutieren.

Welche Gäste am 2. Juli bei "Anne Will" mit dabei sind, erfahren Sie hier. Außerdem finden Sie hier eine detaillierte Beschreibung der Themen, die von den Gästen diskutiert werden.

Thema bei "Anne Will" heute am 2. Juli

Die Sendung wurde vor dem Hintergrund der Ereignisse der vergangenen Wochen in Russland gestaltet. Nach dem kurzen Aufstand der Wagner-Gruppe gegen Präsident Putin herrscht Unsicherheit über die Lage des russischen Herrschers. Die Frage stellt sich, ob ein instabiles Russland noch gefährlicher ist als es das Land bisher schon war. Auch für die Situation der Ukraine wirft das Fragen auf: Sollten ihre Verbündeten ihre Militärhilfe jetzt noch weiter ausbauen? Kann die Situation des Aggressors vonseiten der Verteidiger vielleicht ausgenutzt werden?

Dementsprechend lautet das offizielle Thema bei "Anne Will" am 2. Juli: "Machtkampf in Russland - Chance für die Ukraine?"

"Anne Will" heute: Gäste am 2.7.23

Auch bei "Anne Will" am 2. Juli sind wieder Gäste aus unterschiedlichen Bereichen mit dabei. Unter anderem diskutieren ein Politiker einer Regierungs- und ein Politiker einer Oppositionspartei mit. Die fachliche Expertise bringen wieder Wissenschaftler mit in die Sendung und ein Journalist bereichert die Gruppe mit seiner Erfahrung als Korrespondent in Russland.

Das sind die Gäste bei "Anne Will" am 2.7.23: