"Anne Will" gestern am 22. Oktober 2023: Das waren die Gäste

Gestern Abend wurde wieder bei Anne Will wieder diskutiert. Alle Infos zum Thema und den Gästen in der gestrigen Sendung finden Sie hier.

Gestern Abend lud Anne Will wieder in ihre Diskussionsrunde in der ARD ein. Wie üblich ging die Sendung um 21.45 Uhr los. Welche Themen wurden gestern Abend besprochen und welche Gäste wurden erwartet? Wir haben alle wichtige Informationen zur heutigen Ausgabe für Sie zusammengefasst.

Thema bei "Anne Will" gestern am 22. Oktober 2023

Kaum ein Thema beschäftigt die internationale Gemeinschaft im Moment so sehr wie der Krieg in Israel. Auch Deutschland ist da keine Ausnahme. Etwa zwei Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas ist die erwartete Bodenoffensive der israelischen Seite noch nicht gestartet. Im Gaza-Streifen sind immernoch tausende Menschen auf der Flucht und die humanitäre Lage spitzt sich zu. Anne Will bespricht mit ihren Gästen, wie sich diese Lage verbessern lässt oder ob in Nahost ein neuer langer Krieg droht. Außerdem haben die Hamas zwei Geiseln freigelassen. Gibt das Hoffnung für die anderen Geiseln? Könnte eine israelische Bodenoffensive den Terror der Hamas beenden und zugleich die Zivilbevölkerung schonen?

"Anne Will" gestern: Gäste am 22. Oktober 2023

Auch am gestrigen Abend hatte Anne Will wieder fünf spannende Gäste eingeladen, um den Krieg in Israel zu diskutieren und einzuordnen. Hier finden Sie einen Überblick:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben