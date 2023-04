"Anne Will" gestern am 23. April 2023: Das waren die Gäste

Gestern am 23. April 2023 gab es wieder eine neue Talkrunde bei "Anne Will". Erfahren Sie, wer gestern die Gäste waren und über welches Thema gesprochen wurde.

Am gestrigen Sonntagabend stand wieder eine neue Talkrunde bei " Anne Will" an. Zum Ausklang des Wochenendes diskutiert Anne Will wöchentlich mit ihren Gästen über politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich relevante Themen. Ausgestrahlt wird "Anne Will" üblichweise um 21.45 Uhr in der ARD.

Welche Gäste waren gestern am 23. April 2023 in der Sendung? Und welches Thema stand dabei im Fokus? Erfahren Sie alle Informationen zur gestrigen Sendung.

Thema bei "Anne Will" gestern am 23. April 2023

Das Oberthema der gestrigen Sendung lautet: "Das Ende von Öl- und Gasheizungen – Höchste Zeit oder überstürzter Plan?".

In Anbetracht des Klimawandels muss auch das Heizen deutlich klimafreundlicher werden. Ab dem Januar kommenden Jahres sollen neu eingebaute Heizungen mit einem Anteil von mindestens 65 Prozent an erneuerbaren Energien Wärme spenden. Doch reichen die Kapazitäten an Personal und Material überhaupt aus, um dieses Vorhaben der Bundesregierung in den nächsten Jahren zu realisieren? Fraglich ist zudem, ob das vorgestellte Förderkonzept ausreichen wird. Müssen sich die Bürger in Zeiten der Wohnungskrise auf noch höhere Energiekosten einstellen, die für viele Menschen gar den Traum vom Eigenheim zerstören? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, hatte Anne Will wieder fünf Gäste in ihre Sendung eingeladen.

"Anne Will" gestern: Das sind die Gäste am 23. April 2023

Diese fünf Personen waren gestern zu Gast bei Anne Will: