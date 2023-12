"Anne Will" heute am 3. Dezember 2023: Das sind die Gäste

Am heutigen Abend diskutiert Anne Will mit ihren Gästen über Deutschlands "Polykrise". Welche Themen stehen im Fokus und wer sind die Gäste? Alle Infos lesen Sie hier.

Wie jeden Sonntag wird bei Anne Will über aktuelle Ereignisse diskutiert. Dabei ist sie natürlich nicht alleine sondern hat wöchentlich wechselnde Gäste an ihrer Seite, die mit ihr über Kriege und sonstige Krisen sprechen. Los geht es heute Abend um 21.45 Uhr im Ersten. Welches Thema steht heute im Vordergrund und wer sind die Gäste? Alle Infos zur Sendung finden Sie hier.

Thema bei "Anne Will" heute am 3. Dezember 2023

Viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sind erschöpft, erschöpft von den ständigen Krisen und Konflikten vor denen Deutschland aktuell steht. Und es scheint so als würde auch die Bundesregierung langsam an ihre Grenzen der Problemlösungskompetenzen kommen. Der Krieg in der Ukraine tobt weiter, die Angriffe der Terrororganisation Hamas nehmen kein Ende und auch die Klimakrise wird wohl so schnell kein Ende finden. Aktuell findet beispielsweise die Klimakonferenz in Dubai statt und in Berlin wird über die Zukunft des Bundeshaushalts diskutiert. Wir befinden uns in einer "Polykrise". Was macht das mit unserer Gesellschaft und was kann Deutschland tun? Wie viel Zuversicht darf man für das Jahr 2024 haben?

"Anne Will" heute: Gäste am 3. Dezember 2023

Um genau über diese Fragen zu diskutieren, hat Anne Will vier unterschiedliche Gäste eingeladen. Auch Robert Habeck wird mit im Studio sein und sich zu den Themen äußern. Hier finden Sie eine Übersicht über alle eingeladenen Gäste:

