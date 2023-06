"Anne Will" heute am 4. Juni 2023: Das sind die Gäste

Eine neue Ausgabe von "Anne Will" läuft heute Abend am 4. Juni 2023 im TV. Wer die Gäste sind und über welche Thematik gesprochen wird, das erfahren Sie hier.

Am heutigen Sonntagabend gibt es in der ARD wieder eine neue Ausgabe von " Anne Will" zu sehen. Wie üblich findet die Gesprächsrunde jeden Sonntag um 21.45 Uhr statt. Über welche Thematik diskutiert wird und welche Gäste für heute, den 4. Juni 2023 eingeladen wurden, das erfahren Sie hier.

Thema bei "Anne Will" heute am 4. Juni 2023

Bei der heutigen Sendung steht vor allem die Klimapolitik der Ampel-Koalition im Fokus. Die Pläne bezüglich der Heizwende schüren bei vielen Bürgerinnen und Bürgern finanzielle Ängste. Zudem fühlt sich ein beachtlicher Teil über die Pläne für nachhaltigeres Heizen nicht ausreichend informiert. Über der heutigen Sendung steht demnach die Fragestellung: Erschöpft und unzufrieden – Verliert die Ampel beim Klimaschutz den Rückhalt in der Bevölkerung?

"Anne Will" heute: Gäste am 4. Juni 2023

Um die eben genannte Fragestellung adäquat zu debattieren, hat Anne Will für den heutigen Abend fünf Gäste in ihre Sendung eingeladen: