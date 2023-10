"Anne Will" heute am 8. Oktober 2023: Das sind die Gäste

Journalistin Anne Will lädt heute zu einer neuen Ausgabe ihrer Talksendung im Ersten. Wir haben alle Informationen rund um Gäste und Thema.

Die Tage von Anne Will als Moderatorin ihrer gleichnamigen Talkshow sind gezählt: Nur noch bis Ende 2023 wird sie durch die sonntägliche Diskussionsrunde führen, danach übernimmt Caren Miosga das Ruder. Vorerst gibt es aber noch neue Ausgaben von "Anne Will" - so auch am heutigen Sonntag, dem 8. Oktober 2023.

Die heutige Ausgabe startet um 22.05 Uhr. Zu sehen ist die Talksendung wie gewohnt in der ARD. Neben der Möglichkeit, die Sendung im linearen TV zu verfolgen, bietet die ARD auch eine Übertragung im Online-Livestream. Wer die aktuelle Ausgabe von "Anne Will" am 8. Oktober 2023 verpasst, hat zudem die Option, die Sendung in der ARD-Mediathek nachzuholen.

Sie wollen wissen, wer für die heutige Ausgabe von "Anne Will" eingeladen ist und worüber diskutiert wird? Wir haben alle Informationen zu Thema und Gästen bei "Anne Will" am 8. Oktober 2023.

Thema bei "Anne Will" heute am 8. Oktober 2023

Die heutige Ausgabe von "Anne Will" hat ein besonders aktuelles Thema: Im Fokus stehen die Landtagswahlen in Hessen und Bayern, die am heutigen Sonntag stattfinden. In den Hochrechnungen lagen zuletzt CDU beziehungsweise CSU vorne - inwiefern sich das mit dem tatsächlichen Ausgang der Wahlen deckt und welche Schlüsse daraus gezogen werden, wird bei "Anne Will" debattiert werden. Im Kontext der Bayernwahl wird dabei natürlich auch erörtert, welchen Einfluss die Flugblattaffäre um Freie Wähler Chef Hubert Aiwanger auf das Wahlergebnis hatte. Zudem geht es um die Frage, was der Wahlausgang in Hessen für SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser und ihre Doppelrolle als Bundesinnenministerin bedeutet.

"Anne Will" heute: Gäste am 8. Oktober 2023

Folgende Gäste hat Anne Will für die Diskussion zu den Landtagswahlen ins Studio eingeladen: