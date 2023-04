Antonia Hemmer bei "Kampf der Realitystars" 2023: Sie war bereits bei mehreren TV-Formaten

Antonia Hemmer ist in diesem Jahr bei "Kampf der Realitystars" 2023 mit dabei. Wir stellen Ihnen die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin näher vor.

2023 erscheint Staffel 4 von " Kampf der Realitystars" - besser gesagt am 12. April 2023 starten die Sendetermine. Verschiedene Promis ziehen als Kandidaten in eine Villa ein und konkurrieren in Spielen gegeneinander. Am Ende wird nicht nur der Titel "Realitystar 2023" vergeben, sondern auch eine Siegprämie von 50.000 Euro.

Zum Prinzip: 23 Promis aus Deutschland ziehen in eine Salla ein. Jede Folge kommen neue Teilnehmer dazu. Daher müssen auch immer wieder Kandidaten ausscheiden. Die Promis können deshalb andere nominieren. In Spielen stehen sich die Stars und Sternchen gegenüber.

Die Moderation von "Kampf der Realitystars" 2023 übernimmt Cathy Hummels. Die Übertragung läuft wie jedes Jahr beim Privatsender RTL2. Neben Paul Janke und Uschi Hopf , ist auch Antonia Hemmer mit von der Partie, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen. Eines können wir schon mal verraten: "Kampf der Realitystars" 2023 ist nicht das erste TV-Format, an dem Antonia Hemmer teilgenommen hat.

"Kampf der Realitystars" 2023: Antonia Hemmer im Porträt

Antonia Hemmer wurde am 1. April 2000 in Fürth geboren. Für einen besseren Überblick haben wir hier einen Steckbrief für Sie:

Name: Antonia Hemmer

Geburtstag: 1. April 2000

1. April 2022 Geburtsort: Fürth

Sternzeichen: Widder

"Kampf der Realitystars" 2023: Antonia Hemmer war bereits in mehreren TV-Formaten

In einem Interview mit RTL2 sprach Antonia Hemmer über ihre TV-Auftritte. Zunächst war die 23-Jährige im Jahr 2020 in der Sendung " Bauer sucht Frau" zu sehen. Dort lernte sie Patrick Romer kennen, mit dem sie gemeinsam zwei Jahre später "Das Sommerhaus der Stars" 2022 gewann. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den TV-Formaten von Antonia Hemmer:

" Bauer sucht Frau " 2020

" 2020 "Das Sommerhaus der Stars " 2022

" 2022 " Kampf der Realitystars " 2023

Wie Antonia Hemmer im genannten Interview bekannt gab, freut sie sich nun auf ein Format, an dem sie ganz allein teilnimmt.

"Kampf der Realitystars" 2023: Mit diesen Worten beschreibt sich Antonia Hemmer

Im Interview mit RTL2 wurde Antonia Hemmer nach drei Worten gefragt, mit denen sie sich beschreiben würde. Kurzerhand antwortete sie "offen, hilfsbereit und ungeduldig".

Das sind alle Kandidaten bei "Kampf der Realitystars" 2023

Hier haben wir eine Übersicht zu allen Kandidaten von "Kampf der Realitystars" 2023: