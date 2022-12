"Alle singen Weihnachten" mit Florian Silbereisen: Sendetermin, Gäste und Infos

Kurz vor Weihnachten läuft "Alle singen Weihnachten" mit Florian Silbereisen im TV und Stream. Wissenswertes rund um Sendetermin, Gäste, Übertragung und zur Wiederholung gibt es hier.

Kurz vor Heiligabend haben Sie die Möglichkeit sich so richtig auf die Festtage einzustimmen. Neben Filmen, wie "Tatsächlich... Liebe" oder "Schöne Bescherung" läuft außerdem "Alle singen Weihnachten - Das große Adventsfestsingen 2022" mit Florian Silbereisen.

Florian Silbereisen ist mittlerweile ein alter Hase im Show-Geschäft und lädt kurz vor Weihnachten zum Mitsingen ein. Zunächst wurde die Show als "Das große Adventsfestsingen 2022" angekündigt, doch dann wurde der Name zu "Alle singen Weihnachten - Das große Adventsfestsingen 2022" erweitert. Die Show wird nicht live übertragen, sondern wurde bereits im November aufgezeichnet. Gemeinsam mit Gastgeber Florian Silbereisen stehen verschiedene Stars und andere Gäste auf der Bühne.

Möchten Sie gerne mehr zu "Alle singen Weihnachten" erfahren? Wann ist der Sendetermin? Welche Gäste sind dabei? Wie läuft die Übertragung ab? Wird es eine Wiederholung geben? Wir haben die Details.

Das ist der Sendetermin von "Alle singen Weihnachten" mit Florian Silbereisen

Um sich musikalisch auf Weihnachten einstimmen zu können, erscheint kurz vor Weihnachten "Alle singen Weihnachten". Der genaue Sendetermin ist am Montag, 19. Dezember 2022.

"Alle singen Weihnachten": Das sind die Gäste von Florian Silbereisen

Der Sender hat bereits einige der Gäste für "Alle singen Weihnachten" bekanntgeben, lässt sich aber nicht nehmen, einige Überraschungen während der Ausstrahlung bereit zu halten. Welche Gäste in der Show unter anderem dabei sein werden, können Sie dieser Übersicht entnehmen:

DJ Ötzi

Kelly Family

Die Prinzen

Ella Endlich

Daniela Katzenberger

Lucas Cordalis

Thomas Anders

Ross Anthony

Neben den prominenten Gästen, wird es auch noch weitere Auftritte in der Show geben. Vereine, Gruppen und Chöre aus ganz Deutschland werden mit dabei sein und mitsingen. Die Gäste bestehen aus einem Kochclub, einem Motorradclub, Sumo-Ringern, Dragqueens, einer Tanzgarde, Handballerinnen und einer Zahnarztpraxis.

Übertragung von "Alle singen Weihnachten" live im TV und Stream

"Alle singen Weihnachten" wird am 19. Dezember 2022 von der ARD im linearen Fernsehen übertragen. Los geht es zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Parallel kann die Show auch im sendereigenen Live-Stream mitverfolgt werden. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Show: "Alle singen Weihnachten "

"Alle singen " Sendetermin : Montag, 19. Dezember 2022

Montag, 19. Dezember 2022 Sendezeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung: ARD ( TV ), ARD-Stream

( ), ARD-Stream Moderation: Florian Silbereisen

Wiederholung : MDR , SWR

Gibt es eine Wiederholung von "Alle singen Weihnachten" mit Florian Silbereisen?

Alle, die am offiziellen Sendetermin von Florian Silbereisens "Alle singen Weihnachten" keine Zeit haben sollten, müssen sich keine Sorgen machen, denn es gibt Alternativen. Grundlegend kann die Show auch im Nachhinein 30 Tage nach Erstausstrahlung in der ARD-Mediathek angesehen werden. Es wird allerdings auch zwei Möglichkeiten geben, die Musiksendung nachträglich im linearen Fernsehen zu verfolgen. Am 23. Dezember 2022 läuft die Show um 20.15 beim Sender MDR, direkt an Heiligabend um 14.20 Uhr beim SWR. Hier gibt es eine Übersicht zur Wiederholung von "Alle singen Weihnachten":

Datum Uhrzeit Sender 23. Dezember 2022 20.15 Uhr MDR 24. Dezember 2022 14.20 Uhr SWR

Das ist der Moderator im Porträt

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach geboren. 1999 trat er bei Carmen Nebel auf und schaffte somit den Durchbruch als Musiker. Seither ist er als Schlagersänger, Showmaster und Schauspieler bekannt. Er moderiert nicht nur Shows, wie "Alle singen Weihnachten", sondern ist auch im Fernsehen durch seine Rolle als Kapitän bei "Das Traumschiff" bekannt. Hier gibt es einen Steckbrief zum Moderator:

Name: Florian Silbereisen

Geburtstag: 4. August 1981

4. August 1981 Geburtsort: Tiefenbach

Beruf: Schlagersänger, Schauspieler und Showmaster