"Caren Miosga" heute am 4. Februar 2024: Diese Gäste diskutieren über die Ampelpolitik

Die noch junge Polit-Talkshow "Caren Miosga" läuft heute am 4. Februar 2024 zum dritten Mal. Wir verraten: Wer ist zu Gast und was ist das Thema der Sendung?

"Caren Miosga" hat bereits zwei Sendungen ihrer neuen Show hinter sich. Letzte Woche durfte Sie mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einen hochkarätigen Namen im Interview begrüßen. Wir verraten, welche Gäste diesmal mit dabei sind und welches Thema diese diskutieren werden. Auch heute geht es zur dritten TV-Ausstrahlung um 21.45 Uhr los, die Übertragung im TV und Stream übernimmt dabei die ARD.

Lesen Sie in diesem Artikel welche Gäste in die Sendung eingeladen sind und was das Thema heute am 4. Februar 2024 ist. Außerdem informieren wir Sie rund um Übertragung und Wiederholung im TV und Stream.

Thema bei "Caren Miosga" heute am 4. Februar 2024

Überfordert die Ampel Deutschland, Herr Habeck? Wie gedenken Sie, Wohlstand und Klima zu retten? Diese Fragen stellt und diskutiert Caren Miosga gemeinsam mit dem deutschen Vizekanzler. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck begann seine Amtszeit vor mehr als zwei Jahren mit vollem Elan, um gemeinsam mit der Ampel-Koalition das Land zu modernisieren. Doch mittlerweile erlebt er einen rauen Gegenwind. Die Wirtschaftsdaten geben Anlass zur Sorge, die Preise sind hoch, die Zukunftsaussichten ungewiss und die politische sowie gesellschaftliche Stimmung ist angespannt.

In ihrer Talkshow erörtert Miosga gemeinsam mit ihren Gästen die Frage, ob die politischen Strategien der Regierung dazu beitragen können, das Land für die Zukunft zu stärken und ob die Aussicht auf ein nachhaltiges wirtschaftliches Aufblühen begründet ist.

"Caren Miosga": Gäste heute am 4. Februar 2024

Zum Thema der Sendung hat Caren Miosga drei Gäste in die neue Folge der Show eingeladen:

Robert Habeck

Er tritt vor verärgerten Landwirten und enttäuschten Unternehmern auf: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kämpft in einer zunehmend unpopulären Regierungskoalition für zwei zentrale Anliegen der Grünen - die Energiewende und die "Grüne Transformation" der deutschen Industrie. Caren Miosga befragt ihn in ihrer Talkshow am Sonntagabend, ob er möglicherweise das Land bei diesen Vorhaben überfordert und wie er beabsichtigt, den Wirtschaftsstandort Deutschland weiterhin wettbewerbsfähig zu halten.

Julia Löhr

Die Wirtschaftskorrespondentin in der Hauptstadtredaktion der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" unterstützt die Schuldenbremse und erkennt an anderen Stellen Möglichkeiten zur Einsparung. Für sie beruht die Strategie von Habecks Politik, mittels schuldenfinanzierter Investitionen einen grünen Wirtschaftsaufschwung zu initiieren, auf dem Prinzip der Hoffnung.

Gunnar Groebler

Der CEO des Stahlkonzerns Salzgitter AG gehört zusammen mit über 50 anderen Unternehmen zu den Unterzeichnern eines eindringlichen Schreibens an die deutsche Politik. In diesem Brief wird eine klare Richtlinie für den umweltfreundlichen Wandel der Wirtschaft gefordert, verbunden mit verstärkter politischer Unterstützung. Ein solcher Schulterschluss sei laut dem Schreiben notwendig für die demokratischen Parteien.

"Caren Miosga": Das ist Moderatorin Caren Miosga

Die Journalistin und Moderatorin Caren Miosga ist eine bekannte Persönlichkeit im deutschen Fernsehen. Sie wurde am 11. April 1969 in Peine, Niedersachsen, geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte und Slawistik in Hamburg arbeitete sie für verschiedene Radiosender, darunter Radio Schleswig-Holstein, Radio Hamburg und N-Joy. Im Jahr 1999 wechselte Miosga zum NDR, wo sie das "Kulturjournal" sowie das Medienmagazin "Zapp" moderierte. Ab 2007 übernahm sie die Moderation der "Tagesthemen" und blieb bis Ende 2023 in dieser Position. Im vergangenen Jahr wurde bekannt gegeben, dass Miosga erneut in die Fußstapfen von Anne Will treten würde, diesmal als Moderatorin der sonntäglichen Talkshow in der ARD. Seit dem 21. Januar 2024 läuft ihre gleichnamige Gesprächssendung am Sonntagabend.

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

Die Übertragung von "Caren Miosga" läuft über die ARD. Daher ist die Talkshow sowohl im Free-TV als auch im Stream kostenlos verfügbar. Das ermöglicht, dass die Show auch online über den ARD-Livestream über den Laptop, das Tablet oder Smartphone zu verfolgen ist.

Wiederholung von "Caren Miosga" vom 4. Februar 2024 in der Mediathek

Wenn Sie heute Abend verhindert sind, aber die neue Folge von "Caren Miosga" nicht verpassen möchten, bietet Ihnen die ARD-Mediathek die Chance, die Sendung auch nach Ausstrahlung zu sehen. Zusätzlich zur Mediathek besteht die Option, die Ausgabe von "Caren Miosga" in der TV-Wiederholung zu sehen: NDR, tagesschau24, phoenix und 3Sat zeigen Wiederholungen im Fernsehen:

NDR , Montag, 05. Februar 2024, 0.55 Uhr

, Montag, 05. Februar 2024, 0.55 Uhr phoenix , Montag, 05. Februar 2024, 9.30 Uhr

, Montag, 05. Februar 2024, 9.30 Uhr tagesschau24, Montag, 05. Februar 2024, 20.15 Uhr

3Sat , Dienstag, 06. Februar 2024, 1.05 Uhr

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

Nachdem die Sendung den Platz am Sonntagabend von der Talkshow "Anne Will" übernimmt, sollen auch die folgenden Ausgaben von "Caren Miosga" am Sonntagabend gesendet werden. Bisher stehen bis Mitte März weitere Sendetermine fest. Die Ausstrahlung wird weiterhin den Sendeplatz am Sonntagabend um 21.45 Uhr einnehmen. In den nächsten beiden Wochen am 11. und 18. Februar muss "Caren Miosga" erstmal aussetzen, da die ARD hier stattdessen neue Folgen der sechsten Staffel der Krimiserie "Brokenwood – Mord in Neuseeland" zeigt.