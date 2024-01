"Caren Miosga" gestern am 28. Januar 2024: Diese Gäste diskutieren über den Ukrainekrieg

Die neue Polit-Talkshow "Caren Miosga" lief gestern am 28. Januar 2024 zum zweiten Mal. Wer sind die Gäste und was ist das Thema der Sendung?

Nach " Anne Will" übernimmt nun "Caren Miosga" den Polit-Talk am Sonntag im Ersten. Die Premiere der Sendung erhielt letzte Woche positive Kritiken. Wir verraten welche Ihnen Gäste diesmal mit dabei waren und welche Themen diskutiert wurden. Um 21.45 Uhr ging es mit der zweiten Folge der neuen Sendung los, die Übertragung übernahm wieder die ARD.

Lesen Sie in diesem Artikel welche Gäste in die Sendung eingeladen waren und was das Thema gestern am 28. Januar 2024 waren. Außerdem informieren wir Sie zur Übertragung und Wiederholung im TV und Stream.

Thema bei "Caren Miosga" gestern am 28. Januar 2024

Die Talkshow "Caren Miosga" diskutiert ein nach wie vor aktuelles Thema zu Europas Sicherheitspolitik: Es geht um den weiter andauernden Angriffskrieg in der Ukraine. Bald beginnt das bereits dritte Kriegsjahr in der Ukraine. Experten sprechen aktuell von einer Patt-Situation an der Front, die unzählige Menschenleben kostet und Unmengen Material verbraucht. Kann die Ukraine diesen Krieg tatsächlich noch gewinnen und welche Rolle spielen Deutschland und die Bundesregierung? All diese Fragen sind Thema in der Sendung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Caren Miosga": Gäste gestern am 28. Januar 2024

Zum Thema der Sendung hat Caren Miosga namhafte Gäste in die ARD-Show eingeladen. Folgende Gäste sind als Experten dabei:

Wolodymyr Selenskyj

Wie steht es um die Ukraine zwei Jahre nach dem Beginn der russischen Invasion? Erhält das Land ausreichende Unterstützung seitens des Westens? Und vor allem: Besteht noch die Möglichkeit, diesen Krieg zu gewinnen? Diese Fragen erörtert der ukrainische Präsident in einem persönlichen Interview mit Caren Miosga. Das Gespräch wurde in Kiew vorab aufgezeichnet.

Lars Klingbeil

Der Vorsitzende der SPD erläutert die Position der Ampel-Regierung bezüglich der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Er begründet, warum die Bundesregierung keine Marschflugkörper bereitstellen möchte, und gibt seine Befürwortung dafür bekannt, dass die Ukraine Mitglied der Europäischen Union wird.

Sabine Fischer

Die Osteuropa-Expertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik analysiert die gegenwärtige Lage in Russland und erklärt, aus welchen Gründen das Land trotz der Sanktionen nach wie vor in der Lage ist, den Krieg fortzusetzen. Sie betont, dass das politische Überleben Putins stark vom Ausgang des Krieges abhängt.

Vassili Golod

Der Leiter des ARD-Studios in Kiew schildert die aktuelle Situation vor Ort und berichtet über den Kampf der Ukrainer, die trotz regelmäßiger Raketenangriffe versuchen, ihren Alltag aufrechtzuerhalten. Wie steht es um das Land am Ende des zweiten Kriegsjahres?

"Caren Miosga": Das ist Moderatorin Caren Miosga

Die Journalistin und Moderatorin Caren Miosga ist eine bekannte Persönlichkeit im deutschen Fernsehen. Sie wurde am 11. April 1969 in Peine, Niedersachsen, geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte und Slawistik in Hamburg arbeitete sie für verschiedene Radiosender, darunter Radio Schleswig-Holstein, Radio Hamburg und N-Joy. Im Jahr 1999 wechselte Miosga zum NDR, wo sie das "Kulturjournal" sowie das Medienmagazin "Zapp" moderierte. Ab 2007 übernahm sie die Moderation der "Tagesthemen" und blieb bis Ende 2023 in dieser Position. Im vergangenen Jahr wurde bekannt gegeben, dass Miosga erneut in die Fußstapfen von Anne Will treten würde, diesmal als Moderatorin der sonntäglichen Talkshow in der ARD. Seit dem 21. Januar 2024 läuft ihre gleichnamige Gesprächssendung am Sonntagabend.

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

Die ARD übernimmt die Übertragung von "Caren Miosga". Somit läuft die Talkshow im Free-TV und auch im Stream. Somit gibt es auch die Möglichkeit, die Show online auf dem Laptop, Tablett oder Smartphone im ARD-Livestream verfolgen.

Wiederholung von "Caren Miosga" vom 28. Januar 2024 in der Mediathek

Wenn Sie gestern Abend verhindert waren, aber die neue Folge von "Caren Miosga" nicht verpassen möchten, bietet Ihnen die ARD-Mediathek die Möglichkeit, die Sendung auch nach der Ausstrahlung nachzuholen. Zusätzlich zur Mediathek bestehen weitere Optionen, die Ausgabe von "Caren Miosga" in der Wiederholung zu sehen: NDR, ARD, phoenix und 3Sat zeigen Wiederholungen im TV:

NDR , Montag, 29. Januar 2024, 0.55 Uhr

, Montag, 29. Januar 2024, 0.55 Uhr ARD , Montag, 29. Januar 2024, 3.05 Uhr

, Montag, 29. Januar 2024, 3.05 Uhr phoenix , Montag, 29. Januar 2024, 9.30 Uhr

, Montag, 29. Januar 2024, 9.30 Uhr tagesschau24, Montag, 29. Januar 2024, 20.15 Uhr

3Sat , Dienstag, 23. Januar 2024, 1.15 Uhr

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

Nachdem die Sendung den Platz am Sonntagabend von der Talkshow "Anne Will" übernimmt, werden auch die folgenden Ausgaben von "Caren Miosga" am Sonntagabend gesendet. Bisher sind mindestens zwei weitere Sendetermine geplant und bekannt. In den Wochen vom 11. und 18. Februar muss "Caren Miosga" allerdings einmal aussetzen, da die ARD hier stattdessen neue Folgen der sechsten Staffel der Krimiserie "Brokenwood – Mord in Neuseeland" zeigt.